Lanțul de magazine care a deschis 100 de unități într-o singură zi. A depășit pragul de 3.000 de magazine în România

Noua bornă vine după un alt moment important consemnat în 2024, când rețeaua inaugura simultan 60 de magazine. Ritmul de dezvoltare a continuat însă să accelereze, iar rezultatul este atingerea și depășirea pragului de 3.000 de unități.

Referindu-se la acest moment, Karan Khurana, CEO METRO România, a declarat:

„Astăzi, fără nicio exagerare, scriem istorie în retailul din România. Deschidem 100 de magazine LaDoiPași într-o singură zi și depășim pragul de 3.000 de magazine la nivel național. Este o performanță care vorbește despre încrederea antreprenorilor în acest model de business și despre capacitatea dovedită a METRO de a susține dezvoltarea antreprenoriatului și a comerțului independent din România.”

Potrivit companiei, printre cele 100 de noi deschideri se regăsesc atât antreprenori care au ales pentru prima dată să intre în rețea, cât și comercianți care și-au modernizat afacerile prin aderarea la conceptul LaDoiPași. De asemenea, există și parteneri care au decis să investească în deschiderea unor noi magazine.

Cum funcționează modelul de afaceri

Conceptul LaDoiPași a fost lansat în 2012, cu scopul de a sprijini dezvoltarea afacerilor locale. Cinci ani mai târziu, în 2017, rețeaua a fost relansată, iar strategia sa a fost construită în jurul a trei direcții principale: extinderea rețelei, creșterea competitivității comerciale și consolidarea brandului.

Magazinele funcționează pe baza unui model în care antreprenorii își păstrează independența în administrarea afacerii, beneficiind în același timp de suportul oferit de METRO. Acesta include consultanță pentru amenajarea spațiilor comerciale, dezvoltarea conceptului de magazin, selecția produselor, branding, marketing și soluții de digitalizare.

Irinel Popescu, Sales & Operations Director METRO România, a subliniat importanța colaborării dintre companie și antreprenorii locali:

„Deschiderea a 100 de magazine într-o singură zi și depășirea pragului de 3.000 de magazine demonstrează că atunci când antreprenorii locali și METRO construiesc împreună pe termen lung, rezultatele pot depăși orice așteptări. Acest moment confirmă succesul modelului LaDoiPași, dar pentru noi reprezintă și începutul unui nou capitol.”

Magazine adaptate comunităților locale

Unitățile din rețea au, în general, suprafețe cuprinse între 60 și 200 de metri pătrați. În funcție de specificul fiecărei zone, acestea pun la dispoziția clienților între 3.500 și 7.000 de produse.