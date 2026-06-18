Lanțul de magazine care a deschis 100 de unități într-o singură zi. A depășit pragul de 3.000 de magazine în România
Retailul de proximitate din România marchează un moment important în 2026, după ce rețeaua LaDoiPași, dezvoltată de METRO România, a anunțat deschiderea simultană a 100 de magazine într-o singură zi. Performanța vine în anul în care compania sărbătorește trei decenii de activitate pe piața locală și reprezintă un nou reper pentru comerțul independent din țară. În urma acestei extinderi, rețeaua a depășit pragul de 3.000 de magazine la nivel național.
Un record pentru rețeaua LaDoiPași
Cele 100 de unități au fost inaugurate pe 18 iunie 2026, în toate regiunile României, atât în mediul urban, cât și în cel rural. Potrivit companiei, este cel mai amplu val de deschideri realizat într-o singură zi în cadrul francizei și unul dintre cele mai importante momente din evoluția comerțului de proximitate din România.
Noua bornă vine după un alt moment important consemnat în 2024, când rețeaua inaugura simultan 60 de magazine. Ritmul de dezvoltare a continuat însă să accelereze, iar rezultatul este atingerea și depășirea pragului de 3.000 de unități.
Referindu-se la acest moment, Karan Khurana, CEO METRO România, a declarat:
„Astăzi, fără nicio exagerare, scriem istorie în retailul din România. Deschidem 100 de magazine LaDoiPași într-o singură zi și depășim pragul de 3.000 de magazine la nivel național. Este o performanță care vorbește despre încrederea antreprenorilor în acest model de business și despre capacitatea dovedită a METRO de a susține dezvoltarea antreprenoriatului și a comerțului independent din România.”
Potrivit companiei, printre cele 100 de noi deschideri se regăsesc atât antreprenori care au ales pentru prima dată să intre în rețea, cât și comercianți care și-au modernizat afacerile prin aderarea la conceptul LaDoiPași. De asemenea, există și parteneri care au decis să investească în deschiderea unor noi magazine.
Cum funcționează modelul de afaceri
Conceptul LaDoiPași a fost lansat în 2012, cu scopul de a sprijini dezvoltarea afacerilor locale. Cinci ani mai târziu, în 2017, rețeaua a fost relansată, iar strategia sa a fost construită în jurul a trei direcții principale: extinderea rețelei, creșterea competitivității comerciale și consolidarea brandului.
Magazinele funcționează pe baza unui model în care antreprenorii își păstrează independența în administrarea afacerii, beneficiind în același timp de suportul oferit de METRO. Acesta include consultanță pentru amenajarea spațiilor comerciale, dezvoltarea conceptului de magazin, selecția produselor, branding, marketing și soluții de digitalizare.
Irinel Popescu, Sales & Operations Director METRO România, a subliniat importanța colaborării dintre companie și antreprenorii locali:
„Deschiderea a 100 de magazine într-o singură zi și depășirea pragului de 3.000 de magazine demonstrează că atunci când antreprenorii locali și METRO construiesc împreună pe termen lung, rezultatele pot depăși orice așteptări. Acest moment confirmă succesul modelului LaDoiPași, dar pentru noi reprezintă și începutul unui nou capitol.”
Magazine adaptate comunităților locale
Unitățile din rețea au, în general, suprafețe cuprinse între 60 și 200 de metri pătrați. În funcție de specificul fiecărei zone, acestea pun la dispoziția clienților între 3.500 și 7.000 de produse.
Sortimentația este adaptată nevoilor locale și include atât produse de consum curent, cât și articole regionale sau locale. În zonele cu trafic intens, compania a dezvoltat și soluții Food to Go, dedicate consumului imediat.
În plus, magazinele beneficiază de acces la portofoliul METRO și la mărcile proprii Aro și Fine Life, precum și de avantajele rezultate din capacitatea de negociere a grupului.
Planurile pentru următoarea etapă de dezvoltare
Compania anunță că dezvoltarea rețelei va continua și în perioada următoare. Strategia vizează investiții în digitalizare, optimizarea sistemelor de gestiune, dezvoltarea aplicației dedicate consumatorilor, adaptarea formatelor de magazin și extinderea soluțiilor destinate antreprenorilor locali.
Irinel Popescu a precizat că atingerea pragului de 3.000 de magazine nu reprezintă finalul procesului de dezvoltare:
„Vom continua să investim în dezvoltarea rețelei, în instrumente și soluții care îi ajută pe partenerii noștri să fie mai competitivi și mai relevanți pentru comunitățile pe care le deservesc. Cele 3.000 de magazine nu reprezintă o destinație finală, ci fundația pe care construim următoarea etapă de dezvoltare a rețelei LaDoiPași.”
La nivel internațional, grupul METRO este prezent în peste 30 de țări și are peste 84.000 de angajați. Pentru anul financiar 2024/25, compania a raportat vânzări de 32,4 miliarde de euro.