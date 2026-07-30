Poți refuza să îți arăți geanta la ieșirea din magazin? Ce spune legea despre controlul bagajelor
Puțini clienți știu ce drepturi au atunci când sunt opriți de un agent de pază la ieșirea dintr-un supermarket sau dintr-un magazin. De cele mai multe ori, verificarea genților se face cu acordul persoanei, însă există situații în care unii consumatori cred că sunt obligați să accepte controlul. În realitate, legislația stabilește clar ce poate și ce nu poate face personalul de pază.
Agentul de pază nu are dreptul să îți controleze bagajul fără acordul tău
Activitatea firmelor și a agenților de pază este reglementată de Legea nr. 333/2003 privind paza obiectivelor, bunurilor, valorilor și protecția persoanelor.
Potrivit acesteia, agenții de pază nu au atribuții similare polițiștilor și nu pot efectua percheziții corporale sau verifica bagajele personale împotriva voinței clientului. Cu alte cuvinte, dacă un angajat al magazinului îți cere să deschizi geanta sau rucsacul, ai dreptul să refuzi.
Controlul unui bagaj poate fi realizat doar cu acordul persoanei sau de către autoritățile competente, în condițiile prevăzute de lege.
Ce se întâmplă dacă există suspiciuni de furt
Situația este diferită atunci când există indicii că un client ar fi sustras produse din magazin. De exemplu, alarma sistemului antifurt se declanșează, camerele de supraveghere surprind un posibil furt sau un angajat observă o faptă care ridică suspiciuni.
În astfel de cazuri, agentul de pază poate interveni pentru protejarea bunurilor magazinului și poate solicita sprijinul Poliției. Totuși, verificarea bagajului sau o eventuală percheziție nu intră în atribuțiile sale, ci ale autorităților abilitate.
De ce unele magazine sigilează bagajele
În multe hipermarketuri și magazine de bricolaj, clienților care intră cu rucsacuri sau genți voluminoase li se poate cere să le lase în dulapurile speciale ori să permită aplicarea unui sigiliu.
La ieșire, personalul verifică doar dacă sigiliul este intact. Această procedură are rolul de a preveni furturile și nu oferă agenților dreptul de a deschide bagajul fără acordul proprietarului.
Ești obligat să te legitimezi?
Un agent de pază poate solicita prezentarea unui act de identitate atunci când există suspiciuni privind săvârșirea unei fapte ilicite, însă nu are competențele unui polițist și nu poate obliga orice client să se legitimeze în lipsa unui motiv justificat.
Dacă situația nu poate fi lămurită pe loc, magazinul poate cere intervenția Poliției, care este autoritatea competentă să efectueze verificările prevăzute de lege.
Cum este recomandat să procedezi
Dacă ești oprit la ieșirea din magazin, este indicat să păstrezi calmul și să ceri explicații privind motivul verificării. În multe situații, o discuție civilizată rezolvă rapid neînțelegerea.
În același timp, este bine să cunoști că legea îți protejează dreptul la viață privată și că personalul de pază nu poate controla bagajele personale împotriva voinței tale. În cazul în care există suspiciuni serioase de furt, competența de a continua verificările aparține Poliției, nu agentului de pază.