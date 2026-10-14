Un moștenitor refuză să vândă casa. Ce pot face ceilalți și când se poate ajunge la vânzare prin instanță

Dacă trei frați au fiecare câte o treime din imobil, acordul a doi dintre ei nu înlocuiește consimțământul celui de-al treilea. Acesta poate refuza oferta unui cumpărător, prețul propus sau vânzarea în sine.

Există însă o diferență între refuzul vânzării și dreptul de a împiedica încetarea coproprietății. Articolul 669 din Codul civil permite solicitarea partajului oricând, cu excepția situațiilor în care acesta a fost suspendat în condițiile legii.

Dacă unul dintre moștenitori cere împărțirea bunului, ceilalți trebuie să participe la soluționarea situației juridice. Lipsa acordului lor nu exclude, prin ea însăși, partajul prin hotărâre judecătorească.

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Moștenitorul care vrea să păstreze casa îi poate plăti pe ceilalți

Refuzul de a vinde nu conduce automat la licitație. Articolul 676 din Codul civil prevede, ca regulă, împărțirea bunurilor în natură, proporțional cu drepturile fiecărui coproprietar.

Dacă locuința este indivizibilă sau nu poate fi împărțită convenabil, unul ori mai mulți moștenitori pot solicita atribuirea întregului imobil. Ceilalți primesc o sumă compensatorie, numită sultă, corespunzătoare drepturilor lor.

De exemplu, pentru o casă evaluată la 450.000 de lei și moștenită în cote egale de trei frați, fiecare cotă valorează 150.000 de lei. Într-un calcul simplificat, fratele care primește întreaga casă trebuie să le achite celorlalți câte 150.000 de lei, dacă nu există alte bunuri sau creanțe care modifică împărțirea.