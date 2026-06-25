Un MINI diesel de trei cilindri a făcut un milion de kilometri: consumul real și facturile care spun o poveste rară
Un șofer german a demonstrat că o mașină compactă, întreținută corect și condusă cu grijă, poate ajunge mult mai departe decât sugerează prejudecățile despre automobilele moderne. Peter Kirchoff a parcurs 1.000.000 de kilometri cu un MINI Cooper D din 2014, fără să schimbe motorul original și fără reparații majore raportate pe parcursul celor 12 ani de exploatare.
Pragul simbolic a fost atins pe 20 iunie 2026, chiar la uzina MINI din Oxford, Marea Britanie, locul unde a fost produs automobilul său. Nu a fost un accident sau un rezultat obținut dintr-o utilizare întâmplătoare. Kirchoff și-a propus încă de la început să ajungă la un milion de kilometri și a transformat întreaga experiență într-un proiect personal, documentând alimentările, drumurile și cheltuielile mașinii sale, scrie presa străină.
MINI-ul, botezat „Nemo”, a trecut prin 25 de țări, a făcut navete kilometrice și a rulat în medie peste 83.000 de kilometri pe an. În termeni mai ușor de vizualizat, asta înseamnă aproximativ 6.950 de kilometri pe lună sau aproape 230 de kilometri pentru fiecare zi calendaristică din ultimii 12 ani.
Un motor cu trei cilindri care a rezistat unui test aproape imposibil
Mașina lui Peter Kirchoff este un MINI Cooper D din generația F56, echipat cu motorul diesel B37 de 1,5 litri și trei cilindri. Propulsorul dezvoltă 116 CP și 270 Nm, cifre care nu îl transformă într-un model de performanță, dar care se potrivesc perfect cu misiunea pe care a primit-o: să consume puțin și să ruleze foarte mult.
Motoarele cu trei cilindri au avut mereu o reputație complicată. Sunt mai compacte, mai ușoare și pot fi foarte eficiente, însă echilibrul lor mecanic este mai dificil decât în cazul unui motor cu patru cilindri. Vibrațiile pot fi mai evidente, iar în cazul unui diesel apar și solicitări suplimentare generate de compresia mai mare. Tocmai de aceea, un milion de kilometri cu motorul original este o performanță care atrage atenția.
Kirchoff susține că mașina nu a avut accidente și nu a necesitat reparații majore ale motorului. Asta nu înseamnă, desigur, că automobilul a rulat un milion de kilometri fără întreținere. Uleiul, filtrele, frânele, anvelopele și piesele consumabile sunt inevitabile într-o exploatare atât de lungă. Diferența este că elementele majore ale ansamblului de propulsie au rezistat.
Povestea lui „Nemo” contrazice ideea că un automobil modern trebuie înlocuit după câțiva ani sau câteva sute de mii de kilometri. Nu orice MINI Cooper D poate replica această performanță, iar stilul de condus, drumurile lungi și mentenanța atentă au contat enorm. Totuși, cazul arată că fiabilitatea nu este doar o chestiune de dimensiune a motorului sau de numărul cilindrilor.
Consumul de sub trei litri la sută, cifra care schimbă tot
Cea mai spectaculoasă parte a poveștii rămâne consumul. Computerul de bord al mașinii a indicat o medie globală de 2,56 litri la 100 de kilometri, însă evidența alimentărilor arată o valoare mai realistă de aproximativ 2,95 litri la 100 de kilometri.
Diferența este normală. Calculatoarele de bord pot fi optimiste, iar consumul real depinde de cantitatea exactă introdusă în rezervor, de poziția mașinii la pompă, de temperatura carburantului și de stilul de realimentare. Important este că, și luând în calcul cifra mai mare, rezultatul rămâne remarcabil: puțin peste 29.500 de litri de motorină consumați într-un milion de kilometri.
La o medie de 2,95 litri la 100 de kilometri, MINI-ul ajungea la pompă la aproximativ 1.400 de kilometri. Asta înseamnă o alimentare de circa 41 de litri, o autonomie pe care multe modele moderne nu o pot atinge nici măcar cu rezervoare mult mai mari.
Peter Kirchoff a calculat și costul real al motorinei. Media pe întreaga perioadă a fost de 3,96 euro la 100 de kilometri, adică aproximativ 39.600 de euro cheltuiți pentru carburant în 12 ani. Suma pare mare la prima vedere, dar trebuie raportată la distanța uriașă parcursă.
Practic, șoferul a plătit în medie circa 3.300 de euro pe an sau 275 de euro pe lună pentru combustibil. Pentru aproape 230 de kilometri rulați zilnic, costul mediu a fost de aproximativ 9 euro pe zi. Este greu de ignorat eficiența acestei cifre, mai ales într-o perioadă în care prețurile combustibililor au oscilat puternic în Europa.
De ce comparația cu mașinile electrice trebuie privită cu atenție
Povestea MINI-ului diesel a fost însoțită și de o comparație cu un automobil electric încărcat în principal la stații rapide. La un consum teoretic de 13,8 kWh/100 km și un tarif de circa 0,39 euro/kWh, un model electric ar consuma aproximativ 138.000 kWh pentru un milion de kilometri. Calculul duce la cheltuieli de peste 55.000 de euro, fără a include alte costuri.
Pe hârtie, rezultatul pare să favorizeze categoric dieselul. Totuși, comparația trebuie tratată cu prudență. Încărcarea exclusivă la stații rapide este una dintre cele mai scumpe variante posibile pentru un proprietar de mașină electrică. Cine încarcă în principal acasă, la un tarif mai mic, poate ajunge la costuri semnificativ mai reduse.
În plus, costurile de exploatare nu înseamnă doar motorină sau electricitate. Contează prețul de achiziție, deprecierea, întreținerea, piesele de schimb, taxele, asigurarea și, în cazul unei mașini electrice, posibila degradare a bateriei după un rulaj extrem. Peter Kirchoff a plătit 30.350 de euro pentru MINI-ul său când era nou, circa 5.150 de euro pentru asigurare și peste 1.700 de euro pentru taxe, dar un bilanț complet ar avea nevoie și de toate costurile de service.
Germanul nu vrea însă să se oprească la un milion de kilometri. Următoarea țintă este un milion de mile, echivalentul a aproximativ 1,6 milioane de kilometri. Iar dacă „Nemo” nu va mai putea continua drumul, Kirchoff spune că s-ar orienta spre un MINI Aceman JCW E electric.
După 12 ani și un milion de kilometri, mesajul acestui MINI diesel este mai simplu decât pare: cea mai sustenabilă mașină poate fi, uneori, cea pe care reușești să o folosești bine, atent și foarte mult timp.