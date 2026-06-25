Un MINI diesel de trei cilindri a făcut un milion de kilometri: consumul real și facturile care spun o poveste rară

MINI-ul, botezat „Nemo”, a trecut prin 25 de țări, a făcut navete kilometrice și a rulat în medie peste 83.000 de kilometri pe an. În termeni mai ușor de vizualizat, asta înseamnă aproximativ 6.950 de kilometri pe lună sau aproape 230 de kilometri pentru fiecare zi calendaristică din ultimii 12 ani.

Un motor cu trei cilindri care a rezistat unui test aproape imposibil

Mașina lui Peter Kirchoff este un MINI Cooper D din generația F56, echipat cu motorul diesel B37 de 1,5 litri și trei cilindri. Propulsorul dezvoltă 116 CP și 270 Nm, cifre care nu îl transformă într-un model de performanță, dar care se potrivesc perfect cu misiunea pe care a primit-o: să consume puțin și să ruleze foarte mult.

Motoarele cu trei cilindri au avut mereu o reputație complicată. Sunt mai compacte, mai ușoare și pot fi foarte eficiente, însă echilibrul lor mecanic este mai dificil decât în cazul unui motor cu patru cilindri. Vibrațiile pot fi mai evidente, iar în cazul unui diesel apar și solicitări suplimentare generate de compresia mai mare. Tocmai de aceea, un milion de kilometri cu motorul original este o performanță care atrage atenția.

Kirchoff susține că mașina nu a avut accidente și nu a necesitat reparații majore ale motorului. Asta nu înseamnă, desigur, că automobilul a rulat un milion de kilometri fără întreținere. Uleiul, filtrele, frânele, anvelopele și piesele consumabile sunt inevitabile într-o exploatare atât de lungă. Diferența este că elementele majore ale ansamblului de propulsie au rezistat.

Povestea lui „Nemo” contrazice ideea că un automobil modern trebuie înlocuit după câțiva ani sau câteva sute de mii de kilometri. Nu orice MINI Cooper D poate replica această performanță, iar stilul de condus, drumurile lungi și mentenanța atentă au contat enorm. Totuși, cazul arată că fiabilitatea nu este doar o chestiune de dimensiune a motorului sau de numărul cilindrilor.

Consumul de sub trei litri la sută, cifra care schimbă tot

Cea mai spectaculoasă parte a poveștii rămâne consumul. Computerul de bord al mașinii a indicat o medie globală de 2,56 litri la 100 de kilometri, însă evidența alimentărilor arată o valoare mai realistă de aproximativ 2,95 litri la 100 de kilometri.

Diferența este normală. Calculatoarele de bord pot fi optimiste, iar consumul real depinde de cantitatea exactă introdusă în rezervor, de poziția mașinii la pompă, de temperatura carburantului și de stilul de realimentare. Important este că, și luând în calcul cifra mai mare, rezultatul rămâne remarcabil: puțin peste 29.500 de litri de motorină consumați într-un milion de kilometri.