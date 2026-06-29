Un Mitsubishi Outlander PHEV a trecut de 500.000 km fără să fie încărcat vreodată: povestea surprinzătoare a unui proprietar olandez

A cumpărat un plug-in hibrid fără să știe că poate fi încărcat

Mitsubishi Outlander PHEV a fost unul dintre primele modele care au popularizat conceptul de plug-in hibrid la nivel mondial. Mașina combina un motor pe benzină cu propulsie electrică pentru deplasările scurte și oferea posibilitatea încărcării bateriei de la priză.

În Olanda, modelul a devenit extrem de popular datorită facilităților fiscale acordate acestor automobile în perioada lansării.

Totuși, Albert Hendriks nu a cumpărat mașina pentru tehnologia sa. El a recunoscut că principalul motiv a fost designul, considerând că Outlander PHEV arată premium. Abia după achiziție a descoperit că bateria putea fi încărcată la o stație publică sau acasă.

A încercat de câteva ori să folosească această funcție, însă experiența nu l-a convins. După ce a primit factura pentru încărcările efectuate, a considerat că procesul nu merită costurile și timpul pierdut pentru deplasarea până la stație.

Din acel moment, a decis să folosească mașina aproape ca pe un hibrid clasic. Bateria era alimentată doar prin recuperarea energiei la frânare și în timpul rulării, fără încărcare externă.

Paradoxal, această utilizare ar putea explica de ce bateria originală a rezistat atât de mult.

Bateria încă funcționează, dar mașina a ajuns la limita economică

În timpul inspecției, mecanicii au verificat starea reală a bateriei după cei 500.000 de kilometri. Rezultatul a fost surprinzător: bateria mai păstra aproximativ 64,3% din capacitatea inițială.