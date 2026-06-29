Un Mitsubishi Outlander PHEV a trecut de 500.000 km fără să fie încărcat vreodată: povestea surprinzătoare a unui proprietar olandez
Un Mitsubishi Outlander plug-in hibrid a ajuns la o performanță rar întâlnită în lumea automobilelor moderne: peste 500.000 de kilometri parcurși cu bateria originală. Povestea devine însă și mai interesantă datorită unui detaliu neașteptat: proprietarul nu a încărcat aproape niciodată mașina la priză.
Albert Hendriks, un proprietar din Olanda, a venit cu mașina sa la o inspecție, unde a povestit cum a folosit timp de aproape un deceniu primul SUV plug-in hibrid de succes al mărcii japoneze. Experiența sa arată o situație mai puțin discutată în cazul mașinilor PHEV: mulți proprietari nu folosesc complet avantajele sistemului de încărcare externă, scrie Autoweek.nl.
A cumpărat un plug-in hibrid fără să știe că poate fi încărcat
Mitsubishi Outlander PHEV a fost unul dintre primele modele care au popularizat conceptul de plug-in hibrid la nivel mondial. Mașina combina un motor pe benzină cu propulsie electrică pentru deplasările scurte și oferea posibilitatea încărcării bateriei de la priză.
În Olanda, modelul a devenit extrem de popular datorită facilităților fiscale acordate acestor automobile în perioada lansării.
Totuși, Albert Hendriks nu a cumpărat mașina pentru tehnologia sa. El a recunoscut că principalul motiv a fost designul, considerând că Outlander PHEV arată premium. Abia după achiziție a descoperit că bateria putea fi încărcată la o stație publică sau acasă.
A încercat de câteva ori să folosească această funcție, însă experiența nu l-a convins. După ce a primit factura pentru încărcările efectuate, a considerat că procesul nu merită costurile și timpul pierdut pentru deplasarea până la stație.
Din acel moment, a decis să folosească mașina aproape ca pe un hibrid clasic. Bateria era alimentată doar prin recuperarea energiei la frânare și în timpul rulării, fără încărcare externă.
Paradoxal, această utilizare ar putea explica de ce bateria originală a rezistat atât de mult.
Bateria încă funcționează, dar mașina a ajuns la limita economică
În timpul inspecției, mecanicii au verificat starea reală a bateriei după cei 500.000 de kilometri. Rezultatul a fost surprinzător: bateria mai păstra aproximativ 64,3% din capacitatea inițială.
Deși mașina încă se comportă normal la condus și nu afișează avertizări în bord, nivelul de degradare este considerat problematic. În multe situații, bateriile care scad sub aproximativ 70% capacitate sunt considerate deja puternic uzate.
Specialiștii au observat că sistemul mașinii nu mai reușea să încarce bateria în mers, un semn că aceasta ajunsese într-o stare avansată de degradare.
Pentru proprietar, vestea a fost neașteptată. El credea că mașina este încă într-o stare foarte bună, mai ales pentru că nu a avut nevoie de reparații majore și motorul pe combustie funcționează în continuare bine.
Inspecția a confirmat că multe componente mecanice sunt încă rezistente. Motorul, transmisia și structura generală a mașinii au trecut testele, însă există probleme normale pentru un automobil cu rulaj uriaș: amortizoare uzate, mici scurgeri de ulei și zgomote accentuate în interior.
Verdictul mecanicului a fost însă dur: din punct de vedere financiar, înlocuirea bateriei face ca mașina să fie o pierdere economică. Costul unei baterii noi ar depăși probabil valoarea actuală a vehiculului.
Albert Hendriks nu este însă convins că mașina trebuie abandonată. El consideră că o recondiționare a bateriei ar putea fi o soluție mai accesibilă și spune că ar merita încercată, având în vedere fiabilitatea demonstrată în cei peste jumătate de milion de kilometri.
Povestea acestui Mitsubishi Outlander PHEV arată și o altă față a mașinilor plug-in hibride. Deși sunt promovate ca modele care combină avantajele electricelor cu autonomia motoarelor convenționale, modul în care sunt folosite de proprietari poate schimba complet experiența pe termen lung.