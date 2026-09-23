Un mesaj despre refugiații de război, descoperit după peste 3.000 de ani. Arheologii au găsit un nou fragment din cel mai vechi tratat de pace păstrat

Ce conține fragmentul descoperit în fosta capitală a Imperiului Hitit

Fragmentul a fost găsit în timpul săpăturilor arheologice desfășurate la Büyükkale, zona în care se aflau citadela și palatul regal din Hattusa, capitala Imperiului Hitit. Mai exact, artefactul a fost descoperit în apropierea unei construcții cunoscute de arheologi drept Clădirea E. Doar una dintre fețele sale s-a păstrat, iar identificarea a fost posibilă după aproximativ un an de examinări științifice.

Cercetătorii au stabilit că fragmentul aparține uneia dintre copiile Tratatului de la Kadesh, încheiat în secolul al XIII-lea î.Hr. între faraonul Ramses al II-lea și regele hitit Hattusili al III-lea. Partea nou descoperită conține pasaje corespunzătoare articolelor 12-20 ale acordului, care reglementau situația persoanelor ce părăseau teritoriul unuia dintre cele două regate și căutau refugiu în celălalt.

Din porțiunile lizibile reiese că documentul făcea referire la oameni care fugeau din Egipt sau din teritoriile hitite, dar și la prevederi privind protejarea locuințelor împotriva distrugerii. Textul este însă incomplet, astfel că nu toate detaliile referitoare la persoanele vizate și la condițiile aplicării acestor prevederi pot fi reconstituite pe baza noului fragment.

Mehmet Nuri Ersoy a subliniat că pasajele referitoare la protejarea locuințelor transmit un mesaj relevant și în prezent. Ministrul turc a prezentat descoperirea drept o dovadă a rolului pe care Anatolia l-a avut în istoria diplomației și a evidențiat preocupările legate de protejarea vieții oamenilor în perioadele de conflict.

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Povestea Tratatului de la Kadesh, acordul care a încheiat conflictul dintre două imperii

Tratatul de la Kadesh a fost încheiat în jurul anului 1259 î.Hr., într-o perioadă în care Egiptul și Imperiul Hitit reprezentau două dintre marile puteri ale Orientului Apropiat. Cele două regate se confruntaseră pentru controlul unor teritorii strategice din estul Mediteranei, în special asupra unor regiuni din actualul teritoriu al Siriei.

Un moment important al conflictului a fost Bătălia de la Kadesh, purtată în jurul anului 1274 î.Hr. între armata faraonului Ramses al II-lea și forțele hitite conduse de regele Muwatalli al II-lea. Deși Ramses a prezentat confruntarea drept o mare victorie egipteană, rezultatul militar este considerat de istorici neconcludent, iar controlul asupra teritoriilor disputate nu a fost rezolvat definitiv prin această bătălie.