Harta scumpirilor la alimente în Europa. România este pe podium, în timp ce în alte 14 țări prețurile au scăzut
România se numără printre țările Uniunii Europene cu cele mai mari scumpiri anuale ale alimentelor, deși în numeroase state europene prețurile au început să scadă. Potrivit datelor Eurostat pentru luna septembrie, prezentate de Euronews, alimentele și băuturile nealcoolice s-au scumpit cu 2,6% în România, a treia cea mai mare creștere din UE. Mai mult, în ultimii cinci ani, prețurile alimentelor din țara noastră au crescut cumulat cu peste 50%.
Românii plătesc cu peste 50% mai mult pentru alimente decât acum cinci ani
Cea mai mare problemă pentru consumatorii români nu este doar scumpirea din ultimele luni, ci acumularea majorărilor de preț din ultimii ani.
Din septembrie 2021, alimentele s-au scumpit cu aproximativ o treime la nivelul Uniunii Europene. În România, Bulgaria, Estonia și Ungaria, creșterile cumulate au depășit 50%.
Concret, un coș de alimente care costa 200 de lei în urmă cu cinci ani ar ajunge acum la peste 300 de lei, dacă prețurile produselor respective au evoluat în același ritm cu media alimentelor. În schimb, în țări precum Franța, Luxemburg și Suedia, majorările cumulate se apropie de 25%.
Diferențele sunt importante deoarece familiile cu venituri mai mici alocă, în general, o parte mai mare din buget pentru hrană, astfel că orice scumpire se resimte mai puternic.
România, pe locul trei în Uniunea Europeană la scumpirea alimentelor
Datele Eurostat pentru septembrie arată că România ocupă locul al treilea în clasamentul creșterilor anuale ale prețurilor alimentelor și băuturilor nealcoolice.
- Cipru +4%
- Spania +2,7%
- România +2,6%
- Malta +2,5%
- Portugalia +2,4%.
La nivelul întregii Uniuni Europene, majorarea medie a fost de numai 0,6%. În schimb, în 14 dintre cele 27 de state membre, alimentele erau mai ieftine decât în aceeași perioadă a anului precedent.
Cea mai mare reducere a prețurilor a fost înregistrată în Suedia, de 6,3%, după diminuarea TVA la alimente de la 12% la 6%.
De asemenea, ieftiniri cuprinse între 3,8% și 4,8% au fost raportate și în Letonia, Ungaria și Cehia.
De ce se scumpesc mai repede fructele, legumele și carnea
Una dintre tendințele observate în Europa este creșterea accelerată a prețurilor alimentelor proaspete. În Franța, acestea s-au scumpit cu 8% în octombrie, deși majorarea medie a prețurilor alimentelor a fost de numai 1,2%. În Germania, creșterea generală a fost de doar 0,4%.
Explicația este legată inclusiv de costurile energiei și transportului. Producătorii folosesc combustibili pentru utilaje, serele necesită încălzire, iar distribuția depinde de camioane.
Produsele proaspete sunt mai vulnerabile la aceste costuri deoarece trebuie transportate rapid și nu pot fi depozitate perioade îndelungate.
„Energia și alimentele au dus la creșterea prețurilor, în timp ce inflația de bază a rămas, în mare parte, stabilă, în ciuda șocului provocat de scumpirea energiei”, a explicat Nicola Nobile, economist-șef pentru Italia la Oxford Economics.
Rafturi aproape goale în sudul Italiei. Ce se întâmplă cu aprovizionarea
La sfârșitul lunii octombrie, mai multe supermarketuri din Napoli și alte orașe italiene s-au confruntat cu lipsa unor produse alimentare. Blocajele organizate de transportatori, nemulțumiți de prețul motorinei, au afectat livrările de carne, lapte, fructe și apă îmbuteliată.
În paralel, alimentele neprocesate s-au scumpit în Italia cu 7,5% într-un singur an, potrivit datelor preliminare Istat.
Ce se poate întâmpla cu prețurile alimentelor în această iarnă
Perspectivele prezentate de economiști indică riscul continuării scumpirilor, pe fondul costurilor ridicate ale energiei. Astfel, Pantheon Macroeconomics estimează că inflația din zona euro ar putea ajunge la 4,5% în ianuarie.
Pentru români, o eventuală accelerare a scumpirilor alimentelor ar pune presiune suplimentară pe bugetele gospodăriilor, mai ales în sezonul rece, când cresc și cheltuielile cu încălzirea.