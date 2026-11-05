Harta scumpirilor la alimente în Europa. România este pe podium, în timp ce în alte 14 țări prețurile au scăzut

Din septembrie 2021, alimentele s-au scumpit cu aproximativ o treime la nivelul Uniunii Europene. În România, Bulgaria, Estonia și Ungaria, creșterile cumulate au depășit 50%.

Concret, un coș de alimente care costa 200 de lei în urmă cu cinci ani ar ajunge acum la peste 300 de lei, dacă prețurile produselor respective au evoluat în același ritm cu media alimentelor. În schimb, în țări precum Franța, Luxemburg și Suedia, majorările cumulate se apropie de 25%.

Diferențele sunt importante deoarece familiile cu venituri mai mici alocă, în general, o parte mai mare din buget pentru hrană, astfel că orice scumpire se resimte mai puternic.

România, pe locul trei în Uniunea Europeană la scumpirea alimentelor

Datele Eurostat pentru septembrie arată că România ocupă locul al treilea în clasamentul creșterilor anuale ale prețurilor alimentelor și băuturilor nealcoolice.

Cipru +4% Spania +2,7% România +2,6% Malta +2,5% Portugalia +2,4%.

La nivelul întregii Uniuni Europene, majorarea medie a fost de numai 0,6%. În schimb, în 14 dintre cele 27 de state membre, alimentele erau mai ieftine decât în aceeași perioadă a anului precedent.

Cea mai mare reducere a prețurilor a fost înregistrată în Suedia, de 6,3%, după diminuarea TVA la alimente de la 12% la 6%.

De asemenea, ieftiniri cuprinse între 3,8% și 4,8% au fost raportate și în Letonia, Ungaria și Cehia.