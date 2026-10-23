Secretul ascuns timp de 2.200 de ani în Armata de teracotă din China. Amprentele antice dezvăluie cine a construit-o, iar descoperirea este surprinzătoare

Descoperirea schimbă perspectiva asupra unuia dintre cele mai ambițioase proiecte din China antică. Cercetătorii au analizat urmele degetelor rămase accidental în lutul umed, înainte ca statuile să fie arse. Rezultatele oferă indicii despre oamenii obișnuiți care au contribuit la construirea monumentului dedicat primului împărat al Chinei, Qin Shi Huang.

Amprentele vechi de 2.200 de ani dezvăluie cine a lucrat la Armata de teracotă

Studiul, publicat în revista Journal of Cultural Heritage, a analizat 79 de amprente păstrate pe 36 de statui din complexul funerar. Cercetătorii au folosit măsurători ale distanțelor dintre crestele papilare și un model statistic pentru a estima vârsta și sexul persoanelor care ar fi lăsat urmele.

Rezultatele sunt surprinzătoare. Aproximativ 45% dintre amprente au fost atribuite statistic bărbaților adulți, 32,7% femeilor adulte, iar 22,3% copiilor sub 15 ani. În perioada dinastiei Qin, această vârstă reprezenta pragul legal al maturității.

Descoperirea sugerează că atelierele imperiale ar fi putut include categorii de muncitori mult mai diverse decât se presupunea. Femeile și copiii ar fi participat la modelarea statuilor, alături de meșteșugari experimentați, iar cei mai tineri ar fi putut îndeplini roluri de ajutoare sau ucenici.

Totuși, procentele nu reprezintă proporția exactă a muncitorilor. Un singur meșteșugar putea lăsa mai multe amprente, în timp ce alte persoane puteau să nu lase nicio urmă vizibilă. În plus, dimensiunile crestelor papilare se suprapun între anumite categorii de vârstă și sex, iar arderea lutului poate modifica măsurătorile.

Un monument spectaculos, construit într-o perioadă de muncă forțată

Armata de teracotă a fost descoperită întâmplător în 1974, de fermieri care săpau o fântână în apropierea orașului Xi’an, din provincia Shaanxi. De atunci, arheologii au scos la lumină mii de statui reprezentând soldați, cai, oficiali și alte personaje.

Ansamblul face parte din mausoleul împăratului Qin Shi Huang, conducătorul care a unificat China în anul 221 î.Hr. Monumentul a fost conceput pentru a-l proteja pe împărat în viața de apoi, iar realizarea sa a necesitat resurse și forță de muncă impresionante.

Fiecare statuie are trăsături distincte, de la expresiile faciale până la îmbrăcăminte și coafuri. Complexitatea acestor detalii arată nivelul ridicat de specializare al meșteșugarilor implicați în proiect.

Cu toate acestea, existența femeilor și copiilor în ateliere nu trebuie interpretată drept dovada unor condiții de muncă echitabile. Documentele istorice indică faptul că în China dinastiei Qin erau folosiți sclavi, condamnați și persoane obligate să participe la proiecte de stat.

Arheologii au descoperit în apropierea mausoleului inclusiv cătușe și dispozitive metalice de imobilizare. Asemenea indicii sugerează că realizarea monumentului ar fi putut implica și muncă forțată.

Situații similare au fost documentate și în alte civilizații. De exemplu, descoperirea unor cătușe într-o mină de aur din Egiptul Antic a oferit dovezi despre condițiile dure în care lucrau oamenii la marile proiecte economice ale vremii.

Ce ne pot spune aceste urme despre viața oamenilor din China antică

Amprentele descoperite pe statuile din Armata de teracotă sunt importante deoarece oferă o legătură directă cu oamenii care au realizat monumentul. Spre deosebire de inscripțiile oficiale, care documentează în special conducătorii și marile proiecte imperiale, aceste urme aparțin unor persoane ale căror nume au rămas necunoscute.

Cercetătorii consideră că analiza unui număr mai mare de amprente, provenite din diferite zone ale complexului, ar putea clarifica organizarea atelierelor și distribuția sarcinilor între lucrători.

Metoda demonstrează și cât de utile pot fi tehnicile moderne pentru reinterpretarea descoperirilor arheologice. Analizele statistice, măsurătorile precise și comparațiile dintre artefacte pot scoate la iveală informații pe care cercetările tradiționale nu le puteau identifica.

Un exemplu apropiat este reprezentat de descoperirile arheologice recente din Portul Constanța, unde obiectele și structurile funerare găsite contribuie la reconstituirea vieții comunităților din Antichitate.

În cazul Armatei de teracotă, cercetarea oferă o perspectivă mai umană asupra monumentului. Dincolo de măreția împăratului Qin Shi Huang, statuile păstrează urmele celor care le-au construit, oameni obișnuiți care au trăit și au muncit în urmă cu 2.200 de ani.

Astfel, una dintre cele mai mari realizări artistice și inginerești ale Antichității începe să dezvăluie nu doar povestea conducătorului pentru care a fost creată, ci și identitatea probabilă a celor care au făcut-o posibilă.