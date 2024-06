Super Mario Bros este matematic imposibil de rezolvat: Ce au descoperit specialiștii despre jocul adorat de copii și adulți

Există două aspecte despre matematică care sunt adesea trecute cu vederea: în primul rând, unele probleme sunt pur și simplu imposibil de rezolvat. Nu este vorba că nu suntem destul de inteligenți sau că folosim metoda greșită; întrebarea, conjectura sau conceptul nu vor fi niciodată rezolvate de nimeni, niciodată.

În al doilea rând, inspirația pentru idei matematice de înalt nivel poate veni uneori din cele mai neașteptate locuri.

Un exemplu relevant este un articol recent referitor la… Super Mario Bros.

„Din jocurile Mario 2D lansate de la New Super Mario Bros., am demonstrat că toate, cu excepția Super Mario Wonder, sunt indecidabile”, raportează articolul, redactat de o echipă de cercetători de la Grupul de Dificultate din cadrul Laboratorului de Științe Computerizate și Inteligență Artificială al MIT.