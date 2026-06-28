BYD aduce în Europa SUV-ul electric care a strâns 150.000 de comenzi. Great Tang promite 950 km autonomie și preț surpriză

Șocul vine însă de la prețul din China. Versiunea de bază pornește de la echivalentul a aproximativ 31.000 de euro, o sumă incredibil de mică pentru un SUV electric de peste cinci metri, cu trei rânduri de scaune și dotări premium. În Europa, prețul va fi cu siguranță mai mare din cauza taxelor, transportului, omologărilor și strategiei comerciale, dar chiar și așa, Great Tang poate deveni un model incomod pentru constructorii tradiționali.

Un SUV electric mai mare decât Kia EV9 și Hyundai IONIQ 9

Dimensiunile noului Great Tang îl plasează într-o zonă de lux familial unde oferta electrică nu este încă foarte aglomerată. La 5,263 metri lungime, aproape doi metri lățime și un ampatament de 3,13 metri, SUV-ul BYD este mai mare decât Kia EV9 și Hyundai IONIQ 9. Asta înseamnă spațiu generos pentru pasageri, dar și o prezență impunătoare pe șosea.

Configurația interioară 2+2+3 este prezentată de BYD ca o premieră pentru China. Practic, primele două rânduri primesc scaune individuale de tip captain chair, iar al treilea rând poate acomoda trei persoane. Pentru familii numeroase, transferuri premium sau clienți care vor o mașină electrică spațioasă fără să treacă la un monovolum, soluția este atractivă.

Interiorul este încărcat cu dotări care până nu demult erau rezervate limuzinelor premium. Scaunele din față și de pe rândul al doilea au încălzire, ventilație și masaj. Există ecrane mari pentru șofer, centru și pasagerul din față, plus un ecran masiv care coboară din plafon pentru pasagerii din spate. BYD a inclus chiar și un frigider integrat, transformând mașina într-un fel de lounge electric pe roți.

Pentru România, un astfel de model ar putea avea impact în rândul celor care se uitau până acum la SUV-uri mari diesel sau hibride plug-in. Familiile cu trei copii, antreprenorii care fac drumuri lungi sau clienții care vor o alternativă la un Mercedes EQS SUV ori BMW iX ar putea fi tentați, dacă prețul european rămâne competitiv.

Încărcare de cinci minute și presiune pe mărcile premium

BYD spune că autonomia mare și încărcarea rapidă sunt posibile datorită bateriei Blade Battery 2.0 și arhitecturii de 1.000V. Versiunea Premium are o baterie de 105,79 kWh și autonomie declarată de 800 de kilometri, iar versiunea Flagship urcă la 130,15 kWh și 950 de kilometri. Încărcarea de la 10% la 70% în cinci minute este una dintre cele mai agresive promisiuni din industrie.

În Europa, valoarea practică a acestei tehnologii va depinde de infrastructura de încărcare. O mașină capabilă de puteri extreme are nevoie și de stații pe măsură. În România, rețeaua de încărcare rapidă s-a extins, dar încă nu este pregătită peste tot pentru scenarii de încărcare ultra-rapidă la nivelul promis de BYD. Pe termen lung însă, astfel de modele împing întreaga piață în față.