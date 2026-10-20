Un dezvoltator a creat cu AI șapte alternative gratuite la programele Adobe. Abonamentele software au o nouă problemă
Un dezvoltator și o echipă restrânsă au folosit inteligența artificială și limbajul de programare Rust pentru a crea, în doar câteva zile, șapte alternative open-source la aplicații din suita Adobe Creative Cloud. Proiectul ArtCraft include instrumente care seamănă cu programe cunoscute precum Photoshop, iar apariția lor ridică o întrebare pentru companiile care câștigă miliarde din abonamente: cât de greu va mai fi pentru echipele mici să dezvolte alternative gratuite?
Aplicațiile sunt încă în stadiul alfa și nu pot înlocui deocamdată programele Adobe în toate scenariile de lucru. Totuși, proiectul inițiat de Brandon Thomas arată cât de mult poate accelera AI dezvoltarea software-ului. Dacă astfel de instrumente vor deveni suficient de bune, companiile care cer plăți lunare ar putea fi nevoite să ofere motive mai convingătoare pentru ca oamenii să rămână abonați, scrie How-To Geek.
ArtCraft include șapte alternative la aplicațiile Adobe
Brandon Thomas a pornit proiectul ArtCraft din nemulțumirea față de politica de anulare a abonamentelor Adobe și față de opțiunile disponibile pentru Linux. În cazul unor abonamente anuale Adobe cu plată lunară, renunțarea înainte de încheierea perioadei contractuale poate atrage taxe de reziliere, un detaliu pe care unii clienți îl pot trece cu vederea la înscriere.
Dezvoltatorul a criticat și faptul că, în zona programelor gratuite și open-source pentru Linux, opțiunile cunoscute rămân în mare parte GIMP, Krita și Inkscape. În acest context, Thomas și echipa sa au început să construiască aplicații care reproduc funcțiile și interfața unor programe comerciale consacrate.
Unul dintre exemple este PhotoCraft, o alternativă la Photoshop. La prima vedere, interfața include meniuri și instrumente de editare familiare, precum și funcții pentru lucrul cu straturi, filtre și fișiere Photoshop.
Proiectul a atras atenția comunităților de pe GitHub și Reddit, în special datorită vitezei cu care au fost realizate aplicațiile. Thomas a precizat însă că acestea se află în faza alfa timpurie. Echipa speră să ajungă la un nivel de funcționalitate comparabil cu cel al programelor Adobe în următoarele luni, dar acesta este un obiectiv, nu o performanță deja atinsă.
PhotoCraft seamănă cu Photoshop, dar mai are probleme de rezolvat
Aspectul familiar al unui program nu garantează că acesta poate înlocui aplicația pe care o imită. În cazul PhotoCraft, testele au scos la iveală diferențe de funcționare, inclusiv filtre care nu produc rezultatele așteptate și incompatibilități cu anumite efecte din Photoshop.
Dezvoltatorii au recunoscut unele dintre aceste probleme, iar o parte au fost deja remediate. Altele sunt încă în lucru. Situația nu este neobișnuită pentru un proiect aflat la început, mai ales când este comparat cu un program pe care Adobe îl dezvoltă și îl îmbunătățește de zeci de ani.
Pentru profesioniști, fiabilitatea contează la fel de mult ca lista de funcții. Un proiect complex trebuie să poată fi deschis, modificat și exportat fără erori neașteptate. Chiar dacă o alternativă gratuită oferă instrumentele de bază, trecerea de la un program consacrat presupune încredere în compatibilitatea fișierelor și în rezultatele obținute.
Din acest motiv, ArtCraft nu este încă un motiv suficient pentru ca abonații Adobe să renunțe la programele pe care le folosesc zilnic. Proiectul demonstrează mai degrabă că o echipă mică poate ajunge mult mai repede la o versiune funcțională a unui produs software complex.
Cum poate AI să reducă timpul și costurile dezvoltării software
Crearea unui program comparabil cu Photoshop presupunea, în mod obișnuit, ani de muncă, o echipă numeroasă și resurse financiare considerabile. Companiile mari au un avantaj important tocmai pentru că pot susține dezvoltarea, testarea și întreținerea unor aplicații cu sute de funcții.
Instrumentele AI pentru programare pot reduce o parte din acest efort. Modele precum Claude pot ajuta la scrierea codului, identificarea erorilor și implementarea unor funcții, astfel încât dezvoltatorii să parcurgă mai repede anumite etape.
Asta nu înseamnă că AI poate construi singură un program complex, gata de utilizare profesională. Codul generat trebuie verificat, aplicația trebuie testată, iar problemele de compatibilitate și securitate trebuie rezolvate. Între o versiune care arată convingător într-o demonstrație și un produs pe care se poate baza o companie există încă o diferență importantă.
Totuși, dacă timpul și costurile necesare pentru lansarea unei aplicații scad, mai mulți dezvoltatori vor putea încerca să concureze cu firmele consacrate. Unele proiecte vor eșua, însă altele ar putea ajunge să ofere suficiente funcții pentru persoanele care nu au nevoie de toate instrumentele dintr-un produs comercial.
Abonamentele lunare ar putea deveni mai greu de justificat
Modelul bazat pe abonamente a devenit o sursă importantă de venit pentru companiile de software. Pentru cei care folosesc zilnic Photoshop sau alte aplicații profesionale, plata lunară poate fi justificată prin funcțiile avansate, actualizări și integrarea în fluxurile de lucru existente.
Situația este diferită pentru cei care editează ocazional imagini sau au nevoie doar de câteva instrumente. Dacă o aplicație gratuită acoperă aceste cerințe, plata constantă pentru un program mai complex poate părea inutilă.
ArtCraft ar putea fi un exemplu al modului în care această diferență va conta tot mai mult. Dacă alternativele open-source devin mai stabile și mai compatibile cu formatele consacrate, unii clienți ar putea renunța la abonamente. Pentru companii precum Adobe, presiunea ar putea veni nu doar din partea altor firme mari, ci și din partea unor echipe mici, capabile să construiască produse specializate.
Nu toate aceste alternative vor ajunge la nivelul aplicațiilor consacrate, iar Adobe nu riscă să dispară doar pentru că au apărut câteva proiecte noi. Totuși, AI reduce unele dintre barierele care împiedicau dezvoltatorii independenți să intre pe această piață. Brandon Thomas a ales să publice ArtCraft ca proiect open-source, dar alți dezvoltatori ar putea folosi aceeași abordare pentru a crea programe comerciale.