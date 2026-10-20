Un dezvoltator a creat cu AI șapte alternative gratuite la programele Adobe. Abonamentele software au o nouă problemă

ArtCraft include șapte alternative la aplicațiile Adobe

Brandon Thomas a pornit proiectul ArtCraft din nemulțumirea față de politica de anulare a abonamentelor Adobe și față de opțiunile disponibile pentru Linux. În cazul unor abonamente anuale Adobe cu plată lunară, renunțarea înainte de încheierea perioadei contractuale poate atrage taxe de reziliere, un detaliu pe care unii clienți îl pot trece cu vederea la înscriere.

Dezvoltatorul a criticat și faptul că, în zona programelor gratuite și open-source pentru Linux, opțiunile cunoscute rămân în mare parte GIMP, Krita și Inkscape. În acest context, Thomas și echipa sa au început să construiască aplicații care reproduc funcțiile și interfața unor programe comerciale consacrate.

Unul dintre exemple este PhotoCraft, o alternativă la Photoshop. La prima vedere, interfața include meniuri și instrumente de editare familiare, precum și funcții pentru lucrul cu straturi, filtre și fișiere Photoshop.

Proiectul a atras atenția comunităților de pe GitHub și Reddit, în special datorită vitezei cu care au fost realizate aplicațiile. Thomas a precizat însă că acestea se află în faza alfa timpurie. Echipa speră să ajungă la un nivel de funcționalitate comparabil cu cel al programelor Adobe în următoarele luni, dar acesta este un obiectiv, nu o performanță deja atinsă.

PhotoCraft seamănă cu Photoshop, dar mai are probleme de rezolvat

Aspectul familiar al unui program nu garantează că acesta poate înlocui aplicația pe care o imită. În cazul PhotoCraft, testele au scos la iveală diferențe de funcționare, inclusiv filtre care nu produc rezultatele așteptate și incompatibilități cu anumite efecte din Photoshop.

Dezvoltatorii au recunoscut unele dintre aceste probleme, iar o parte au fost deja remediate. Altele sunt încă în lucru. Situația nu este neobișnuită pentru un proiect aflat la început, mai ales când este comparat cu un program pe care Adobe îl dezvoltă și îl îmbunătățește de zeci de ani.

Pentru profesioniști, fiabilitatea contează la fel de mult ca lista de funcții. Un proiect complex trebuie să poată fi deschis, modificat și exportat fără erori neașteptate. Chiar dacă o alternativă gratuită oferă instrumentele de bază, trecerea de la un program consacrat presupune încredere în compatibilitatea fișierelor și în rezultatele obținute.