Adobe și NVIDIA promit aplicații de creație de până la două ori mai rapide. Ce se schimbă în Photoshop și Premiere

Photoshop, Premiere și Substance 3D primesc optimizări pentru NVIDIA RTX Spark

Adobe a reproiectat anumite componente din Photoshop pentru a folosi mai eficient procesarea grafică accelerată de GPU. Printre operațiunile vizate se numără eliminarea elementelor nedorite din imagini cu instrumentul Remove Tool, dar și aplicarea unor efecte precum Gaussian Blur și Light Leaks direct pe suprafața de lucru. Scopul este ca aceste operațiuni să răspundă mai rapid și să reducă timpii de așteptare în timpul editării.

În Premiere, optimizările vizează mai multe etape solicitante ale producției video, de la redare și randare până la aplicarea efectelor, corecția culorilor și utilizarea instrumentelor bazate pe AI. Printre funcțiile menționate se numără Enhance Speech, care îmbunătățește claritatea dialogurilor, și Object Mask, folosită pentru izolarea obiectelor în imagine.

Artiștii care lucrează în Substance 3D Painter ar urma să beneficieze de accelerarea etapelor solicitante de texturare, esențiale în realizarea materialelor și suprafețelor pentru modele tridimensionale.

Potrivit Adobe și NVIDIA, aplicațiile optimizate pot ajunge la o procesare AI de până la două ori mai rapidă în sarcinile vizate. Rezultatul depinde de operațiunea executată și de fluxul de lucru, astfel că procentul anunțat nu trebuie interpretat ca o dublare generală a vitezei tuturor funcțiilor.

NVIDIA RTX Spark, sistemul pe care se bazează aceste optimizări, este programat să fie lansat pe 16 octombrie 2026. Arhitectura sa pune accent pe memoria unificată și pe capacitatea de calcul necesară aplicațiilor AI.

Frame.io poate procesa videoclipurile mai repede și le poate face căutabile mai devreme

Parteneriatul se extinde și asupra Frame.io, platforma Adobe destinată colaborării și gestionării materialelor media. Pentru echipele de producție, găsirea rapidă a unui anumit cadru sau a unui clip într-o arhivă video voluminoasă poate deveni o provocare pe măsură ce proiectele acumulează tot mai multe fișiere.

Pentru a reduce timpii de procesare, Adobe integrează în fluxul Frame.io tehnologii de calcul accelerat NVIDIA. Printre acestea se numără NVIDIA NVDEC, folosită pentru decodarea video prin hardware, și NVIDIA TensorRT împreună cu CUDA, utilizate în preprocesarea conținutului și generarea reprezentărilor numerice care permit căutarea inteligentă.