Adobe și NVIDIA promit aplicații de creație de până la două ori mai rapide. Ce se schimbă în Photoshop și Premiere
Adobe și NVIDIA își extind parteneriatul pentru a îmbunătăți performanța mai multor aplicații folosite în editarea foto, video și în producția de conținut 3D. Noile optimizări vizează programe precum Photoshop, Premiere și Substance 3D, dar și platforma Frame.io, utilizată pentru gestionarea și colaborarea în proiecte video. Companiile anunță câștiguri de performanță de până la două ori în anumite sarcini accelerate de AI, cu ajutorul noului sistem NVIDIA RTX Spark, se arată în comunicatul oficial.
Colaborarea continuă un acord strategic anunțat în martie 2026, prin care cele două companii urmăresc să combine instrumentele creative și de marketing Adobe cu modelele AI, bibliotecile software și infrastructura de calcul accelerat dezvoltate de NVIDIA. Extinderea vizează atât profesioniștii care lucrează cu imagini și videoclipuri, cât și companiile care vor să ofere experiențe digitale personalizate.
Photoshop, Premiere și Substance 3D primesc optimizări pentru NVIDIA RTX Spark
Adobe a reproiectat anumite componente din Photoshop pentru a folosi mai eficient procesarea grafică accelerată de GPU. Printre operațiunile vizate se numără eliminarea elementelor nedorite din imagini cu instrumentul Remove Tool, dar și aplicarea unor efecte precum Gaussian Blur și Light Leaks direct pe suprafața de lucru. Scopul este ca aceste operațiuni să răspundă mai rapid și să reducă timpii de așteptare în timpul editării.
În Premiere, optimizările vizează mai multe etape solicitante ale producției video, de la redare și randare până la aplicarea efectelor, corecția culorilor și utilizarea instrumentelor bazate pe AI. Printre funcțiile menționate se numără Enhance Speech, care îmbunătățește claritatea dialogurilor, și Object Mask, folosită pentru izolarea obiectelor în imagine.
Artiștii care lucrează în Substance 3D Painter ar urma să beneficieze de accelerarea etapelor solicitante de texturare, esențiale în realizarea materialelor și suprafețelor pentru modele tridimensionale.
Potrivit Adobe și NVIDIA, aplicațiile optimizate pot ajunge la o procesare AI de până la două ori mai rapidă în sarcinile vizate. Rezultatul depinde de operațiunea executată și de fluxul de lucru, astfel că procentul anunțat nu trebuie interpretat ca o dublare generală a vitezei tuturor funcțiilor.
NVIDIA RTX Spark, sistemul pe care se bazează aceste optimizări, este programat să fie lansat pe 16 octombrie 2026. Arhitectura sa pune accent pe memoria unificată și pe capacitatea de calcul necesară aplicațiilor AI.
Frame.io poate procesa videoclipurile mai repede și le poate face căutabile mai devreme
Parteneriatul se extinde și asupra Frame.io, platforma Adobe destinată colaborării și gestionării materialelor media. Pentru echipele de producție, găsirea rapidă a unui anumit cadru sau a unui clip într-o arhivă video voluminoasă poate deveni o provocare pe măsură ce proiectele acumulează tot mai multe fișiere.
Pentru a reduce timpii de procesare, Adobe integrează în fluxul Frame.io tehnologii de calcul accelerat NVIDIA. Printre acestea se numără NVIDIA NVDEC, folosită pentru decodarea video prin hardware, și NVIDIA TensorRT împreună cu CUDA, utilizate în preprocesarea conținutului și generarea reprezentărilor numerice care permit căutarea inteligentă.
Prin mutarea acestor operațiuni intensive pe GPU-uri NVIDIA, platforma poate procesa materialele mai repede și le poate face disponibile pentru căutare într-un interval mai scurt. Schimbările sunt importante în special pentru echipele care gestionează biblioteci media mari și au nevoie să găsească rapid secvențe relevante.
Primele rezultate comunicate de companii pentru anumite operațiuni de transcodare și căutare indică o generare a reprezentărilor pentru conținut de aproximativ cinci ori mai rapidă. În același timp, latența de procesare la percentila 95, un indicator folosit pentru a evalua timpii de răspuns în cazurile mai lente, s-a îmbunătățit de patru până la cinci ori. Dimensiunea unei versiuni proxy folosite la căutare a scăzut cu aproximativ 80%.
Aceste rezultate provin din teste preliminare pentru sarcini selectate, nu dintr-o măsurătoare generală a întregii platforme. În utilizarea de zi cu zi, optimizările ar putea permite echipelor să caute mai devreme în materialele încărcate, să actualizeze mai eficient arhivele și să revizuiască proiectele cu mai puține întreruperi.
Adobe Brand Concierge va folosi modelele AI deschise NVIDIA Nemotron
Extinderea colaborării nu se limitează la aplicațiile creative. Adobe și NVIDIA au optimizat și Brand Concierge, soluția Adobe destinată experiențelor conversaționale personalizate pentru companii, folosind modelele deschise NVIDIA Nemotron.
Versiunea optimizată va fi disponibilă clienților din mediul enterprise mai târziu în 2026. Folosirea modelelor deschise le poate oferi companiilor mai multă flexibilitate în alegerea tehnologiei AI pentru interacțiunile cu publicul, cu accent pe răspunsuri rapide și adaptate contextului.
NVIDIA a ales, la rândul său, Brand Concierge pentru a susține interacțiunile personalizate de pe site-ul NVIDIA.com. Soluția va folosi datele și conținutul organizației pentru a adapta conversațiile la nevoile fiecărui client, în timp ce modelele Nemotron vor contribui la furnizarea răspunsurilor.
Adobe și NVIDIA urmăresc astfel să extindă utilizarea AI atât în procesul de creație, cât și în relația dintre companii și clienții lor. Parteneriatul include și activități deja anunțate în zona Frame.io, Adobe Substance 3D, Adobe Firefly Foundry și fluxurile de lucru bazate pe gemeni digitali 3D pentru clienții enterprise.
Cele două companii vor prezenta noi tehnologii pentru profesioniștii din domeniul creativ și în cadrul evenimentului Adobe MAX, programat între 10 și 12 noiembrie 2026. Programul include prezentări, sesiuni de dezvoltare a abilităților și întâlniri dedicate industriei creative.