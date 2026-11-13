Prima direcție a fost suita Adobe, cu instrumente concepute pentru a concura cu Photoshop, Premiere Pro și Lightroom. Între timp, proiectul a crescut și a ajuns să aibă 23 de colaboratori listați pe GitHub. Extinderea comunității poate contribui la identificarea erorilor, testarea aplicațiilor și dezvoltarea unor funcții noi.

Cea mai recentă etapă vizează Microsoft Office. ArtCraft propune trei aplicații distincte: WordCraft, pentru documente text, GridCraft, pentru foi de calcul, și DeckCraft, pentru prezentări. Acestea sunt construite în limbajul de programare Rust, cu ajutorul modelului Claude Opus 5.5.

Cele trei programe sunt disponibile prin intermediul suitei ArtCraft, care poate fi utilizată pe web, macOS, Windows și Linux. Obiectivul este să ofere instrumente familiare celor care nu vor să plătească un abonament pentru funcțiile de bază ale unei suite office. Totuși, faptul că aplicațiile sunt gratuite și open-source nu înseamnă că pot înlocui deja toate funcțiile și nivelul de fiabilitate al produselor Microsoft, scrie How to Geek.

WordCraft încearcă să ofere funcțiile importante din Microsoft Word

WordCraft este alternativa ArtCraft la Microsoft Word și folosește o interfață familiară, cu panglică de instrumente, file pentru diferite categorii de comenzi și controale de formatare. Utilizatorii care au lucrat ani la rând în Word nu ar trebui să aibă dificultăți majore în a se orienta prin meniuri.

Aplicația depășește nivelul unui editor text simplu. Include suport pentru tabele, stiluri de document, comentarii și urmărirea modificărilor, dar și instrumente pentru compararea documentelor. Pot fi create cuprinsuri, note de subsol, citări, bibliografii, indexuri și legende pentru imagini.

Un alt aspect important este compatibilitatea cu formatele folosite frecvent în mediul profesional. WordCraft poate deschide și salva documente DOCX și poate importa sau exporta fișiere ODT, RTF, HTML, Markdown și TXT. De asemenea, permite exportul în PDF, cu text selectabil, și include funcții offline pentru verificarea ortografiei și gramaticii.

Aceste opțiuni îl transformă într-o soluție interesantă pentru redactarea documentelor obișnuite, fără un abonament Microsoft 365. Totuși, compatibilitatea cu documentele complexe și păstrarea perfectă a formatării nu sunt garantate la nivelul oferit de Microsoft Word, un produs dezvoltat și testat de-a lungul mai multor decenii.