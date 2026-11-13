O alternativă gratuită la Microsoft Office, creată cu ajutorul AI, atrage deja mii de utilizatori. Ce pot face WordCraft, GridCraft și DeckCraft
Un proiect open-source dezvoltat inițial de un singur programator cu ajutorul unor instrumente AI încearcă să ofere alternative gratuite la cele mai cunoscute aplicații Microsoft Office. ArtCraft include trei programe pentru redactarea documentelor, lucrul cu tabele și realizarea prezentărilor: WordCraft, GridCraft și DeckCraft. Proiectul a atras deja o comunitate de colaboratori și peste 17.800 de stele pe GitHub pentru WordCraft, deși aplicațiile se află încă într-un stadiu foarte timpuriu de dezvoltare.
De la alternative la Adobe la o suită care concurează cu Microsoft Office
ArtCraft a fost inițiat de Brandon Thomas, inginer software și fondator, respectiv fost director executiv al Storyteller.ai. Proiectul a pornit ca un experiment individual de programare asistată de AI, cunoscut și sub numele de vibe coding. În loc să scrie manual fiecare componentă, dezvoltatorul a folosit asistenți AI pentru a construi aplicații open-source care să ofere alternative la programele comerciale consacrate.
Prima direcție a fost suita Adobe, cu instrumente concepute pentru a concura cu Photoshop, Premiere Pro și Lightroom. Între timp, proiectul a crescut și a ajuns să aibă 23 de colaboratori listați pe GitHub. Extinderea comunității poate contribui la identificarea erorilor, testarea aplicațiilor și dezvoltarea unor funcții noi.
Cea mai recentă etapă vizează Microsoft Office. ArtCraft propune trei aplicații distincte: WordCraft, pentru documente text, GridCraft, pentru foi de calcul, și DeckCraft, pentru prezentări. Acestea sunt construite în limbajul de programare Rust, cu ajutorul modelului Claude Opus 5.5.
Cele trei programe sunt disponibile prin intermediul suitei ArtCraft, care poate fi utilizată pe web, macOS, Windows și Linux. Obiectivul este să ofere instrumente familiare celor care nu vor să plătească un abonament pentru funcțiile de bază ale unei suite office. Totuși, faptul că aplicațiile sunt gratuite și open-source nu înseamnă că pot înlocui deja toate funcțiile și nivelul de fiabilitate al produselor Microsoft, scrie How to Geek.
WordCraft încearcă să ofere funcțiile importante din Microsoft Word
WordCraft este alternativa ArtCraft la Microsoft Word și folosește o interfață familiară, cu panglică de instrumente, file pentru diferite categorii de comenzi și controale de formatare. Utilizatorii care au lucrat ani la rând în Word nu ar trebui să aibă dificultăți majore în a se orienta prin meniuri.
Aplicația depășește nivelul unui editor text simplu. Include suport pentru tabele, stiluri de document, comentarii și urmărirea modificărilor, dar și instrumente pentru compararea documentelor. Pot fi create cuprinsuri, note de subsol, citări, bibliografii, indexuri și legende pentru imagini.
Un alt aspect important este compatibilitatea cu formatele folosite frecvent în mediul profesional. WordCraft poate deschide și salva documente DOCX și poate importa sau exporta fișiere ODT, RTF, HTML, Markdown și TXT. De asemenea, permite exportul în PDF, cu text selectabil, și include funcții offline pentru verificarea ortografiei și gramaticii.
Aceste opțiuni îl transformă într-o soluție interesantă pentru redactarea documentelor obișnuite, fără un abonament Microsoft 365. Totuși, compatibilitatea cu documentele complexe și păstrarea perfectă a formatării nu sunt garantate la nivelul oferit de Microsoft Word, un produs dezvoltat și testat de-a lungul mai multor decenii.
GridCraft și DeckCraft aduc alternative pentru Excel și PowerPoint
Pentru cei care lucrează cu cifre și tabele, ArtCraft propune GridCraft, o aplicație construită pentru a concura cu Microsoft Excel. Interfața include elemente familiare, precum bara de formule, filele foilor de calcul, caseta pentru identificarea celulelor și instrumente de formatare condițională.
Dezvoltatorii anunță suport pentru peste 500 de funcții de calcul, inclusiv formule avansate precum LET, LAMBDA, MAP și REDUCE, dar și pentru tablouri dinamice. Aplicația poate crea grafice în 17 tipuri diferite și include PivotTables, cu filtre, liste de câmpuri și grupare după date.
GridCraft poate deschide și salva fișiere XLSX și acceptă elemente precum formatarea celulelor, tabelele, validarea datelor, comentariile și reprezentările grafice de tip sparklines. Funcțiile sunt suficiente pentru activități precum bugetarea, organizarea informațiilor și calculele de zi cu zi. În cazul registrelor Excel foarte complexe, însă, compatibilitatea trebuie verificată înainte ca aplicația să fie folosită pentru activități importante.
A treia componentă, DeckCraft, este alternativa la Microsoft PowerPoint. Editorul include instrumente pentru organizarea diapozitivelor, note pentru prezentator, teme, machete și șabloane de tip slide master. Sunt disponibile peste 150 de forme vectoriale, degradeuri personalizabile, conectori și opțiuni de stilizare.
Pentru prezentări mai elaborate, DeckCraft oferă tranziții și animații, inclusiv trasee de mișcare și efecte asemănătoare funcției Morph din PowerPoint. Modul de prezentare include notițe, previzualizarea diapozitivului următor și un cronometru. Fișierele PPTX pot fi deschise și salvate, iar prezentările pot fi exportate în PDF sau ca imagini.
Testarea aplicației a scos însă la iveală și probleme de compatibilitate. Pe un Mac, DeckCraft nu a pornit nici după instalarea unei versiuni anterioare prin ArtCraft Launcher. Pe un calculator cu Windows, programul a funcționat fără probleme. Diferența ar putea fi legată de o actualizare recentă, dar arată că proiectul mai are nevoie de testare.
Poate ArtCraft să înlocuiască Microsoft 365?
Deocamdată, răspunsul este că ArtCraft reprezintă o alternativă promițătoare, nu un înlocuitor complet pentru Microsoft Office. WordCraft, GridCraft și DeckCraft sunt încă în stadiul pre-alpha, ceea ce înseamnă că se află într-o etapă timpurie de dezvoltare și pot avea erori, funcții incomplete sau probleme de compatibilitate.
Microsoft Word, Excel și PowerPoint beneficiază de zeci de ani de dezvoltare, testare și feedback din partea utilizatorilor. Reproducerea tuturor funcțiilor avansate și a stabilității acestor programe este o provocare majoră pentru un proiect open-source aflat la început. Mai ales în cazul documentelor profesionale, al foilor de calcul complexe sau al prezentărilor care trebuie să păstreze o formatare exactă, diferențele pot conta.
Cu toate acestea, interesul comunității este deja considerabil. WordCraft a depășit 17.800 de stele pe GitHub într-o singură lună, un rezultat notabil pentru un proiect atât de nou. Pentru studenți, utilizatori ocazionali sau persoane care au nevoie doar să redacteze un document, să organizeze câteva date ori să pregătească o prezentare simplă, aplicațiile ar putea deveni o opțiune utilă.