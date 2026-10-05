Un cifru vechi de 217 ani a fost spart în doar câteva ore. AI-ul a descifrat o scrisoare militară din epoca lui Napoleon

Scrisoarea fusese redactată de Eugène de Beauharnais, fiul vitreg al lui Napoleon și vicerege al Italiei. Destinatarul era Auguste de Marmont, mareșal francez și unul dintre comandanții armatei lui Napoleon. La momentul trimiterii mesajului, Marmont se afla pe țărmul estic al Mării Adriatice, separat de alte unități franceze, scrie Live Science.

Un mesaj ascuns în 155 de simboluri

Pentru a proteja informațiile despre armată, textul nu fusese scris într-o formă care să poată fi citită direct de o persoană care ar fi interceptat scrisoarea. Cele aproximativ 1.300 de semne din document folosesc 155 de simboluri diferite.

Cifrul era de tip homofonic. Acest sistem permite ca aceeași literă să fie reprezentată prin simboluri diferite, în special atunci când anumite litere apar foarte des într-un text. Pentru un cercetător care încearcă să identifice tiparele statistice ale unui mesaj necunoscut, o asemenea metodă poate face analiza mult mai dificilă.

Imaginea folosită în experiment nu provenea direct din arhivele lui Napoleon. Documentul fusese reprodus într-o publicație a armatei franceze în 1969, iar scanarea disponibilă în prezent oferea o imagine relativ slabă a originalului.

Carter Church, inginer în inteligență artificială la compania de securitate cibernetică SentinelOne, a încercat să rezolve problema cu GPT-6 Astra. Modelul a primit imaginea și o singură instrucțiune, iar procesul de descifrare s-a încheiat după aproximativ șase ore.

Un tabel vechi a oferit cheia pentru restul mesajului

Unul dintre momentele importante ale procesului a apărut atunci când modelul a identificat o sursă istorică ce putea fi corelată cu simbolurile din scrisoare. Este vorba despre un tabel realizat de istoricul criptologiei Daniel Tant, în care erau explicate 33 de simboluri aparținând unui sistem vechi de codificare.

Simbolurile respective s-au regăsit în documentul trimis lui Marmont. Odată stabilită această corespondență, informația a putut fi folosită pentru analiza celorlalte semne și pentru reconstruirea textului.