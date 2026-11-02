Un camion Tesla Semi a luat foc fără să fie implicat într-un accident. Autostrada a rămas blocată zece ore

Cum a început incendiul și de ce intervenția a durat atât de mult

Potrivit California Highway Patrol, incendiul a fost semnalat în jurul orei locale 17:35, în zona intersecției autostrăzii I-880 cu Route 92. Autoritățile au decis inițial închiderea circulației în ambele direcții, invocând riscul reprezentat de fumul potențial periculos rezultat din arderea vehiculului și a componentelor sale.

Șoferul le-a comunicat polițiștilor că vehiculul a început să ardă, fără să poată explica motivul. Nu au fost raportate alte automobile implicate în incident. Fotografiile publicate de autorități arată cabina camionului grav avariată și urme de incendiu în zona din față a semiremorcii tractate.

Circulația pe sensul nordic a fost reluată în aceeași seară, însă sensul sudic a rămas închis până în jurul orei 3:30 dimineața. Inițial, autoritățile avertizaseră că incendiul și operațiunile de securizare ar putea dura între 15 și 18 ore.

Incendiile care implică acumulatori litiu-ion de mare capacitate presupun provocări suplimentare față de cele ale unor vehicule convenționale. În anumite condiții, celulele pot intra într-un proces de supraîncălzire necontrolată, numit thermal runaway, care poate propaga reacțiile termice în interiorul bateriei.

Totuși, cauza incidentului din Hayward nu fusese stabilită în momentul relatării. Nu se știe dacă incendiul a pornit din bateria de tracțiune, dintr-o componentă electrică, din sistemul de frânare sau din altă parte a ansamblului camion-remorcă. Stabilirea originii flăcărilor este esențială înainte de a atribui responsabilitatea unei defecțiuni a sistemului electric.

Al doilea incident major cu Tesla Semi ridică întrebări despre siguranță

Nu este prima dată când un camion Tesla Semi provoacă închiderea îndelungată a unei autostrăzi americane. În august 2024, un alt exemplar a luat foc pe Interstate 80, în apropiere de Emigrant Gap, California. În acel caz, investigația autorităților americane a stabilit că vehiculul părăsise carosabilul, lovise un element de semnalizare și un copac, iar bateria se aprinsese după impact.

Intervenția din 2024 a necesitat aproximativ 189.000 de litri de apă, iar cele două sensuri ale autostrăzii au rămas închise timp de aproximativ 14 și, respectiv, 15 ore. Diferența fundamentală este că incidentul anterior a fost precedat de un accident rutier, în timp ce în cazul celui din octombrie 2026 nu a fost raportată o coliziune.