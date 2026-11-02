Un camion Tesla Semi a luat foc fără să fie implicat într-un accident. Autostrada a rămas blocată zece ore
Un camion electric Tesla Semi a provocat o intervenție de amploare în California după ce a fost cuprins de flăcări pe o autostradă intens circulată. Incidentul este neobișnuit deoarece, potrivit informațiilor comunicate inițial de autorități, vehiculul nu fusese implicat într-o coliziune. Șoferul a reușit să iasă nevătămat, însă incendiul a dus la închiderea circulației timp de aproximativ zece ore pe unul dintre sensurile autostrăzii.
Evenimentul s-a produs pe 27 octombrie 2026, în apropiere de Hayward, pe Interstate 880, o arteră importantă pentru transportul de marfă din zona golfului San Francisco. Pentru Tesla, incidentul vine într-un moment sensibil, după începerea producției de volum a camionului electric și anunțarea unor comenzi importante din partea companiilor de transport.
Cum a început incendiul și de ce intervenția a durat atât de mult
Potrivit California Highway Patrol, incendiul a fost semnalat în jurul orei locale 17:35, în zona intersecției autostrăzii I-880 cu Route 92. Autoritățile au decis inițial închiderea circulației în ambele direcții, invocând riscul reprezentat de fumul potențial periculos rezultat din arderea vehiculului și a componentelor sale.
Șoferul le-a comunicat polițiștilor că vehiculul a început să ardă, fără să poată explica motivul. Nu au fost raportate alte automobile implicate în incident. Fotografiile publicate de autorități arată cabina camionului grav avariată și urme de incendiu în zona din față a semiremorcii tractate.
Circulația pe sensul nordic a fost reluată în aceeași seară, însă sensul sudic a rămas închis până în jurul orei 3:30 dimineața. Inițial, autoritățile avertizaseră că incendiul și operațiunile de securizare ar putea dura între 15 și 18 ore.
Incendiile care implică acumulatori litiu-ion de mare capacitate presupun provocări suplimentare față de cele ale unor vehicule convenționale. În anumite condiții, celulele pot intra într-un proces de supraîncălzire necontrolată, numit thermal runaway, care poate propaga reacțiile termice în interiorul bateriei.
Totuși, cauza incidentului din Hayward nu fusese stabilită în momentul relatării. Nu se știe dacă incendiul a pornit din bateria de tracțiune, dintr-o componentă electrică, din sistemul de frânare sau din altă parte a ansamblului camion-remorcă. Stabilirea originii flăcărilor este esențială înainte de a atribui responsabilitatea unei defecțiuni a sistemului electric.
Al doilea incident major cu Tesla Semi ridică întrebări despre siguranță
Nu este prima dată când un camion Tesla Semi provoacă închiderea îndelungată a unei autostrăzi americane. În august 2024, un alt exemplar a luat foc pe Interstate 80, în apropiere de Emigrant Gap, California. În acel caz, investigația autorităților americane a stabilit că vehiculul părăsise carosabilul, lovise un element de semnalizare și un copac, iar bateria se aprinsese după impact.
Intervenția din 2024 a necesitat aproximativ 189.000 de litri de apă, iar cele două sensuri ale autostrăzii au rămas închise timp de aproximativ 14 și, respectiv, 15 ore. Diferența fundamentală este că incidentul anterior a fost precedat de un accident rutier, în timp ce în cazul celui din octombrie 2026 nu a fost raportată o coliziune.
Un incendiu de camion nu reprezintă, în sine, dovada că vehiculele electrice sunt mai periculoase decât cele diesel. Datele National Fire Protection Association arată că pompierii americani au intervenit, în medie, la peste 15.000 de incendii de camioane mari anual în perioada 2018–2022, într-un parc dominat de vehicule cu motoare termice.
Comparațiile trebuie însă făcute în raport cu numărul vehiculelor aflate în circulație și cu distanțele parcurse. Flota Tesla Semi este considerabil mai mică decât cea a camioanelor diesel, iar datele disponibile nu permit estimarea unei rate fiabile a incendiilor pentru acest model.
Pentru industria transporturilor din România, unde electrificarea camioanelor de mare tonaj este abia la început, asemenea incidente evidențiază importanța instruirii echipelor de intervenție și a procedurilor specifice vehiculelor cu baterii de mare capacitate.
Tesla trebuie să demonstreze că Semi poate funcționa sigur și predictibil într-un regim profesional cu kilometraje mari. Până la finalizarea investigației, incendiul din California rămâne un incident serios cu o cauză necunoscută, nu o explicație definitivă a siguranței sau nesiguranței camioanelor electrice.