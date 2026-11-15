O mașină electrică a parcurs aproape 760.000 km și încă funcționează. Ce s-a întâmplat cu bateria unui Chevrolet Bolt din 2019

Aproape 760.000 km cu motorul electric original, dar nu și cu aceeași baterie

Automobilul este un Chevrolet Bolt EV din 2019, unul dintre modelele care au contribuit la popularizarea mobilității electrice relativ accesibile în America de Nord. Spre deosebire de SUV-urile electrice premium, Bolt a fost conceput ca un vehicul practic, cu dimensiuni compacte și costuri de exploatare reduse. Exemplarul analizat de Out of Spec Renew a acumulat un rulaj excepțional, dar trebuie subliniat un detaliu esențial: bateria pe care o utiliza când a ajuns în atelier nu era cea instalată inițial de producător.

Pachetul original fusese deja înlocuit în cadrul campaniei de rechemare care a afectat numeroase exemplare Chevrolet Bolt, în urma problemelor de fabricație identificate la anumite baterii. Pachetul instalat ulterior acumulase, la rândul său, aproximativ 531.000 km, o distanță remarcabilă pentru o componentă electrochimică supusă permanent ciclurilor de încărcare și descărcare. La momentul intervenției, bateria prezenta însă defecțiuni serioase și dezechilibre ale tensiunilor dintre celule, ceea ce a determinat echipa tehnică să recomande înlocuirea.

Mecanicii au ales un pachet de acumulatori provenit de la un Chevrolet Bolt din 2017, cu un rulaj mai redus și o stare tehnică verificată anterior instalării. După montarea acestuia, au fost necesare proceduri de programare și configurare pentru integrarea corectă cu sistemele electronice ale automobilului. Operațiunea a fost finalizată cu succes, iar mașina a revenit în stare de funcționare, proprietarul urmărind acum atingerea pragului de aproximativ 805.000 km. Este o performanță care demonstrează durabilitatea unor componente ale automobilului, fără să însemne că toate elementele sale au rezistat intacte pe parcursul întregii distanțe.

Cât costă înlocuirea unei baterii și ce înseamnă acest exemplu pentru români

Unul dintre cele mai interesante detalii ale intervenției este costul bateriei de schimb. Echipa Out of Spec Renew a achiziționat pachetul utilizat pentru echivalentul a aproximativ 1.630 de euro, dar estimează că un client obișnuit ar putea plăti între aproximativ 2.270 și 2.720 de euro pentru o baterie second-hand comparabilă, în condițiile pieței americane. Sumele nu reprezintă prețul unei baterii noi și nu trebuie considerate oferte aplicabile automat în România, unde disponibilitatea componentelor, costurile de transport și manopera pot schimba semnificativ factura finală.

Dincolo de valoarea reparației, exemplul demonstrează că înlocuirea bateriei nu trebuie să însemne obligatoriu casarea unui automobil electric. Atunci când piesele compatibile sunt disponibile, iar restul vehiculului se află într-o stare mecanică bună, repararea poate prelungi considerabil perioada de utilizare. Pentru România, unde piața mașinilor electrice second-hand începe să includă tot mai multe exemplare cu rulaje ridicate, dezvoltarea unor ateliere specializate în diagnosticarea și repararea bateriilor poate deveni un element esențial pentru reducerea costurilor de exploatare.

Există totuși limite importante ale acestei comparații. Un Chevrolet Bolt cu aproape 760.000 km reprezintă un caz excepțional, nu o dovadă statistică potrivit căreia toate mașinile electrice vor atinge rulaje similare. Starea bateriilor este influențată de chimia celulelor, managementul termic, temperatura de funcționare, frecvența încărcărilor rapide și modul concret de utilizare. În plus, costul total de exploatare al unui asemenea automobil include suspensia, frânele, anvelopele, sistemele auxiliare și toate celelalte componente care se uzează odată cu acumularea kilometrilor.

Totuși, povestea acestui Bolt schimbă perspectiva asupra uneia dintre cele mai frecvente critici aduse electromobilității. Nu toate bateriile trebuie să reziste întreaga viață a automobilului pentru ca acesta să rămână utilizabil, după cum nici motoarele termice nu sunt întotdeauna păstrate până la casarea vehiculului. Diferența este că piața reparațiilor pentru automobile electrice se află încă într-o etapă de maturizare, iar disponibilitatea bateriilor recuperate din alte vehicule ar putea contribui la transformarea unor intervenții considerate astăzi prohibitive în operațiuni mai accesibile.