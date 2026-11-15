UE introduce buletinul digital al bateriilor din 2027. Ce vor putea afla românii despre bicicletele electrice cumpărate la mâna a doua

Ce informații va conține pașaportul digital al bateriei

Noul sistem este introdus prin Regulamentul european 2023/1542 privind bateriile și deșeurile de baterii, care stabilește cerințe pentru sustenabilitate, trasabilitate și gestionarea componentelor pe parcursul întregului ciclu de viață. Obligația pașaportului digital se aplică bateriilor pentru vehicule electrice, bateriilor industriale cu o capacitate mai mare de 2 kWh și celor încadrate în categoria LMT, destinată mijloacelor ușoare de transport, precum bicicletele și trotinetele electrice. Fiecare baterie vizată va avea un identificator propriu, asociat unui registru electronic care va permite consultarea informațiilor relevante.

Printre datele care pot fi incluse se numără producătorul, compoziția chimică, capacitatea nominală, caracteristicile de performanță și informațiile privind durabilitatea. Sistemul este conceput să permită și actualizarea anumitor informații pe parcursul utilizării, inclusiv date referitoare la numărul ciclurilor de încărcare și descărcare sau la starea de sănătate a acumulatorului, acolo unde există sistemele necesare pentru colectarea lor. Un detaliu important este că nu toate informațiile vor fi disponibile publicului, iar unele obligații referitoare la amprenta de carbon și conținutul de materiale reciclate vor intra în vigoare ulterior lansării pașaportului digital.

Această diferențiere a accesului este esențială pentru înțelegerea beneficiilor reale. Un cumpărător nu va putea presupune automat că simpla scanare a codului QR îi va afișa procentul exact de sănătate al bateriei. Regulamentul prevede niveluri distincte de acces pentru public, autorități și entități care pot demonstra un interes legitim, precum anumite companii specializate în reparații, reutilizare sau reciclare. Datele privind degradarea și istoricul utilizării sunt incluse în categoria informațiilor cu acces restricționat, iar drepturile concrete de consultare sunt stabilite prin normele de implementare.

Cum ar putea schimba noile reguli piața bicicletelor electrice din România

Pentru cumpărătorii români, una dintre cele mai importante consecințe ar putea fi creșterea transparenței în cazul bateriilor de schimb și al bicicletelor electrice revândute. O bicicletă cumpărată la mâna a doua poate avea un acumulator utilizat intens pentru livrări sau deplasări zilnice, chiar dacă aspectul exterior nu trădează acest lucru. Posibilitatea de a identifica bateria, de a verifica producătorul și de a obține informații tehnice relevante prin intermediul unor operatori autorizați ar putea reduce incertitudinea asociată unor asemenea tranzacții.

În același timp, pașaportul digital poate deveni un instrument important pentru atelierele de reparații. Bateriile moderne sunt ansambluri complexe, alcătuite din celule, circuite electronice de protecție și sisteme de monitorizare, iar intervențiile necorespunzătoare pot provoca defecțiuni sau incidente de siguranță. Accesul justificat la informații despre compoziție și caracteristici constructive poate ajuta specialiștii să stabilească dacă un acumulator poate fi reparat, reutilizat sau trebuie trimis către reciclare. Beneficiile sunt importante inclusiv într-o piață precum cea românească, unde disponibilitatea pieselor și a documentației tehnice diferă considerabil între producători.

Există însă și o provocare pentru companiile mai mici. Producătorii și importatorii care introduc baterii vizate de regulament pe piața europeană trebuie să se asigure că informațiile solicitate sunt disponibile, corecte și actualizate conform legislației. Pentru mărcile internaționale, care comercializează deja produse în numeroase state, investițiile în sisteme de trasabilitate pot fi integrate în procesele existente. În schimb, pentru firmele care importă volume reduse de biciclete electrice, aceste obligații pot aduce cheltuieli administrative și tehnice suplimentare, cu un posibil impact asupra prețurilor.

Regulile nu presupun că toate bicicletele electrice aflate deja în circulație vor trebui echipate retroactiv cu pașapoarte digitale în februarie 2027. Obligația vizează bateriile introduse pe piață sau puse în funcțiune de la data aplicării, existând situații speciale pentru bateriile reutilizate, refabricate ori pregătite pentru o nouă utilizare. Prin urmare, proprietarul unei biciclete cumpărate cu câțiva ani înainte nu va fi obligat automat să înlocuiască bateria sau să instaleze un cod QR doar pentru a continua să o utilizeze.