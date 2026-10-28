Ce vulnerabilități a descoperit agentul AI în EPICS

EPICS, prescurtare de la Experimental Physics and Industrial Control System, este un set de instrumente open-source folosit pentru construirea și operarea sistemelor de control distribuit. Acesta permite operatorilor să monitorizeze și să controleze echipamente fizice prin intermediul unor sisteme informatice conectate în rețea.

Cele patru vulnerabilități descoperite de Cipher au primit identificatorii CVE-2026-114595, CVE-2026-114596, CVE-2026-114597 și CVE-2026-114598. Prima este clasificată drept critică, cu un scor CVSS 3.1 de 9,8 din 10. Celelalte trei au scoruri de 8,2, respectiv 7,5 și 7,5, fiind încadrate în categoria vulnerabilităților cu severitate ridicată, scrie The Register.

Problema critică este un defect de tip integer overflow, care poate permite scrierea în afara limitelor unei zone de memorie alocate în heap. În anumite condiții, acest lucru ar putea duce la executarea de cod de la distanță. O a doua vulnerabilitate ține de verificarea incorectă a lungimii mesajelor și poate provoca scrieri în afara limitelor memoriei, urmate de blocarea procesului de control.

A treia problemă implică verificări insuficiente ale limitelor memoriei și poate permite citirea unor date din afara zonei alocate, cu riscul blocării procesului. A patra este o vulnerabilitate de tip type confusion, care poate provoca refuzul serviciului și ar putea expune conținut din zone de memorie adiacente.

De ce pot fi afectate experimentele științifice

EPICS este folosit în aproximativ 90 de proiecte și instalații importante din domeniul științific, universitar și industrial. Printre acestea se numără sursa de lumină Advanced Photon Source de la Argonne National Laboratory și sistemul de control al reactorului experimental de fuziune ITER.

Software-ul face legătura între operatori și echipamente, gestionând măsurători, comenzi și funcții de control. Dacă un proces esențial se blochează, activitatea instalației poate fi întreruptă, iar experimentele în desfășurare pot fi compromise.

Shubham Raj, cofondator al Causal Security, a explicat pentru The Register că exploatarea vulnerabilității critice ar putea permite unui atacator să provoace o scriere necontrolată în memorie și, în anumite condiții, să execute cod de la distanță. Într-un accelerator de particule, de exemplu, blocarea unui controler ar putea întrerupe măsurătorile și funcțiile de comandă, obligând cercetătorii să oprească un experiment costisitor.