Un agent AI a găsit patru vulnerabilități în software-ul care controlează acceleratoare de particule, în mai puțin de patru ore
Un agent autonom de inteligență artificială a identificat patru vulnerabilități de securitate în EPICS, un software open-source folosit pentru controlul unor instalații de cercetare și sisteme industriale. Una dintre probleme este clasificată drept critică și ar putea permite executarea de cod de la distanță, în anumite condiții. Celelalte trei pot provoca blocarea proceselor, coruperea memoriei sau expunerea unor informații.
Agentul AI, numit Cipher, a descoperit și a testat vulnerabilitățile în trei ore și 49 de minute, potrivit informațiilor oferite de compania Causal Security publicației The Register. Problemele afectează EPICS Base, iar organizațiile care folosesc software-ul sunt îndemnate să treacă la versiunea 7.0.11, care include remedierile.
Ce vulnerabilități a descoperit agentul AI în EPICS
EPICS, prescurtare de la Experimental Physics and Industrial Control System, este un set de instrumente open-source folosit pentru construirea și operarea sistemelor de control distribuit. Acesta permite operatorilor să monitorizeze și să controleze echipamente fizice prin intermediul unor sisteme informatice conectate în rețea.
Cele patru vulnerabilități descoperite de Cipher au primit identificatorii CVE-2026-114595, CVE-2026-114596, CVE-2026-114597 și CVE-2026-114598. Prima este clasificată drept critică, cu un scor CVSS 3.1 de 9,8 din 10. Celelalte trei au scoruri de 8,2, respectiv 7,5 și 7,5, fiind încadrate în categoria vulnerabilităților cu severitate ridicată, scrie The Register.
Problema critică este un defect de tip integer overflow, care poate permite scrierea în afara limitelor unei zone de memorie alocate în heap. În anumite condiții, acest lucru ar putea duce la executarea de cod de la distanță. O a doua vulnerabilitate ține de verificarea incorectă a lungimii mesajelor și poate provoca scrieri în afara limitelor memoriei, urmate de blocarea procesului de control.
A treia problemă implică verificări insuficiente ale limitelor memoriei și poate permite citirea unor date din afara zonei alocate, cu riscul blocării procesului. A patra este o vulnerabilitate de tip type confusion, care poate provoca refuzul serviciului și ar putea expune conținut din zone de memorie adiacente.
De ce pot fi afectate experimentele științifice
EPICS este folosit în aproximativ 90 de proiecte și instalații importante din domeniul științific, universitar și industrial. Printre acestea se numără sursa de lumină Advanced Photon Source de la Argonne National Laboratory și sistemul de control al reactorului experimental de fuziune ITER.
Software-ul face legătura între operatori și echipamente, gestionând măsurători, comenzi și funcții de control. Dacă un proces esențial se blochează, activitatea instalației poate fi întreruptă, iar experimentele în desfășurare pot fi compromise.
Shubham Raj, cofondator al Causal Security, a explicat pentru The Register că exploatarea vulnerabilității critice ar putea permite unui atacator să provoace o scriere necontrolată în memorie și, în anumite condiții, să execute cod de la distanță. Într-un accelerator de particule, de exemplu, blocarea unui controler ar putea întrerupe măsurătorile și funcțiile de comandă, obligând cercetătorii să oprească un experiment costisitor.
Dacă un atacator ar reuși să exploateze vulnerabilitatea pentru a executa propriul cod, consecințele ar putea fi mai grave. Acesta ar putea încerca să preia controlul asupra procesului afectat, să manipuleze valorile afișate sau să interfereze cu funcțiile de monitorizare și control ale echipamentelor conectate.
Exploatarea nu este însă automată. Atacatorul trebuie să poată ajunge la serviciile EPICS vulnerabile din rețeaua de control a instalației. Riscul poate apărea dacă rețelele nu sunt separate corespunzător sau dacă un alt sistem compromis are acces la segmentul vulnerabil.
Cipher a identificat problemele în mai puțin de patru ore
Potrivit lui Shubham Raj, agentul Cipher a investigat sistemul EPICS, pe care nu îl cunoștea anterior, și a validat cele patru vulnerabilități în trei ore și 49 de minute. Investigația inițială s-a desfășurat fără intervenție umană, iar o instrucțiune ulterioară a autorizat testarea mai aprofundată a posibilităților de exploatare, într-un mediu securizat.
Cazul arată cum agenții AI pot contribui la descoperirea rapidă a unor probleme de securitate în tehnologii industriale și sisteme de control operațional, cunoscute sub denumirea OT. În același timp, astfel de capacități ridică îngrijorări privind folosirea instrumentelor autonome de către atacatori care nu au experiență aprofundată în domenii specializate.
Causal Security a mai atras atenția asupra riscurilor asociate sistemelor de infrastructură critică după ce Cipher ar fi identificat anterior mai multe căi de atac în sisteme folosite în rețele electrice din America de Nord și Europa. În octombrie, Agenția pentru Securitate Cibernetică și Infrastructură din Statele Unite (CISA) a publicat un avertisment referitor la aceste probleme.
Pentru vulnerabilitățile din EPICS, recomandarea este actualizarea la versiunea 7.0.11, care include remedierile. CISA a avertizat că exploatarea cu succes ar putea duce la refuzul serviciului, coruperea memoriei, divulgarea unor informații sensibile sau executarea arbitrară de cod. Riscul concret depinde de configurația rețelei și de accesul pe care un atacator îl poate obține la serviciile afectate.