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UE vrea să redistribuie turiștii în Europa. Ce înseamnă noua strategie și cum ar putea beneficia România

UE vrea să redistribuie turiștii în Europa. Ce înseamnă noua strategie și cum ar putea beneficia România
Europa pregătește un nou model de turism (Foto: Profimedia)
Diana Dumitrache
de Diana Dumitrache
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Comisia Europeană a prezentat prima Strategie a Uniunii Europene pentru Turism Durabil, un plan care urmărește să schimbe modul în care sunt administrate destinațiile turistice, să reducă aglomerația din cele mai vizitate orașe și să sprijine dezvoltarea regiunilor mai puțin cunoscute. Măsurile ar putea aduce beneficii inclusiv României, prin promovarea unor noi destinații, sprijinirea afacerilor locale și îmbunătățirea serviciilor pentru turiști.

De ce vrea Uniunea Europeană să schimbe turismul

Europa este cea mai importantă destinație turistică la nivel mondial, însă industria se confruntă cu probleme tot mai complexe. Printre acestea se numără aglomerația din orașele populare, lipsa angajaților calificați, creșterea costurilor și efectele schimbărilor climatice.

Potrivit Comisiei Europene, turismul susține aproximativ 20 de milioane de locuri de muncă și cinci milioane de companii, dintre care 99% sunt întreprinderi mici și mijlocii. Sectorul contribuie cu aproximativ 10% la valoarea adăugată brută a Uniunii Europene, ceea ce explică importanța sa economică.

„Mai presus de toate, diversitatea remarcabilă a țărilor și regiunilor noastre face din Europa principala destinație turistică a lumii”, a declarat Apostolos Tzitzikostas, comisarul european pentru transport durabil și turism.

Ce se poate schimba pentru turiști

Unul dintre principalele obiective este distribuirea mai echilibrată a vizitatorilor. Comisia Europeană vrea să încurajeze călătoriile către localități și regiuni mai puțin cunoscute, dar și vacanțele în afara sezonului turistic de vârf.

De exemplu, turiștii ar putea fi încurajați să descopere și alte destinații decât orașele europene foarte aglomerate, prin campanii de promovare și servicii turistice mai bine dezvoltate.

Strategia nu introduce însă interdicții generale de călătorie, limite obligatorii de vizitatori sau taxe turistice noi la nivelul întregii Uniuni Europene. Desigur, măsurile prezentate reprezintă direcții de acțiune, urmând ca unele dintre ele să fie dezvoltate prin inițiative și instrumente specifice.

Cum ar putea beneficia România

Pentru România, strategia ar putea reprezenta o oportunitate de promovare a regiunilor care atrag în prezent mai puțini turiști internaționali.

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Destinații precum Maramureș, Bucovina, Delta Dunării sau satele turistice din Transilvania ar putea beneficia de o vizibilitate mai mare prin programe europene și campanii comune de promovare.

În același timp, pensiunile, hotelurile și agențiile de turism ar putea avea acces la instrumente digitale și programe de pregătire profesională. Desigur, beneficiile nu vor fi însă automate. Ele vor depinde de programele concrete de finanțare, de participarea autorităților și de capacitatea firmelor românești de a utiliza oportunitățile disponibile.

Mai puțină birocrație pentru firmele din turism

Comisia Europeană urmărește și simplificarea procedurilor administrative care îngreunează activitatea companiilor turistice. Printre inițiative se numără o Academie Europeană de Turism, destinată formării angajaților, și un Observator al Turismului, care va analiza evoluția sectorului.

De asemenea, este prevăzută dezvoltarea unui spațiu european comun al datelor turistice, care ar putea ajuta autoritățile și companiile să înțeleagă mai bine comportamentul vizitatorilor.

Ce urmează după lansarea strategiei

O nouă Alianță Europeană pentru Turism va reuni reprezentanții statelor membre, autoritățile locale și industria de profil pentru coordonarea măsurilor.

Asociațiile europene ale agențiilor de turism au salutat inițiativa, subliniind necesitatea investițiilor și a unui mediu economic competitiv.

Pentru românii care călătoresc, schimbările nu vor fi imediate. Pe termen lung, strategia ar putea însemna o ofertă mai diversificată de destinații, servicii mai bine organizate și posibilitatea de a descoperi locuri mai puțin aglomerate, atât în România, cât și în restul Europei.

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