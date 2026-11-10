UE vrea să redistribuie turiștii în Europa. Ce înseamnă noua strategie și cum ar putea beneficia România

Potrivit Comisiei Europene, turismul susține aproximativ 20 de milioane de locuri de muncă și cinci milioane de companii, dintre care 99% sunt întreprinderi mici și mijlocii. Sectorul contribuie cu aproximativ 10% la valoarea adăugată brută a Uniunii Europene, ceea ce explică importanța sa economică.

„Mai presus de toate, diversitatea remarcabilă a țărilor și regiunilor noastre face din Europa principala destinație turistică a lumii”, a declarat Apostolos Tzitzikostas, comisarul european pentru transport durabil și turism.

Ce se poate schimba pentru turiști

Unul dintre principalele obiective este distribuirea mai echilibrată a vizitatorilor. Comisia Europeană vrea să încurajeze călătoriile către localități și regiuni mai puțin cunoscute, dar și vacanțele în afara sezonului turistic de vârf.

De exemplu, turiștii ar putea fi încurajați să descopere și alte destinații decât orașele europene foarte aglomerate, prin campanii de promovare și servicii turistice mai bine dezvoltate.

Strategia nu introduce însă interdicții generale de călătorie, limite obligatorii de vizitatori sau taxe turistice noi la nivelul întregii Uniuni Europene. Desigur, măsurile prezentate reprezintă direcții de acțiune, urmând ca unele dintre ele să fie dezvoltate prin inițiative și instrumente specifice.

Cum ar putea beneficia România

Pentru România, strategia ar putea reprezenta o oportunitate de promovare a regiunilor care atrag în prezent mai puțini turiști internaționali.

Destinații precum Maramureș, Bucovina, Delta Dunării sau satele turistice din Transilvania ar putea beneficia de o vizibilitate mai mare prin programe europene și campanii comune de promovare.

În același timp, pensiunile, hotelurile și agențiile de turism ar putea avea acces la instrumente digitale și programe de pregătire profesională. Desigur, beneficiile nu vor fi însă automate. Ele vor depinde de programele concrete de finanțare, de participarea autorităților și de capacitatea firmelor românești de a utiliza oportunitățile disponibile.