Ucraina trimite pe front motocicleta electrică Wolfstorm. Are 100 de kilometri autonomie și poate transporta doi militari

Pentru România, o țară aflată la granița estică a NATO și atentă la lecțiile războiului din Ucraina, apariția unor astfel de vehicule nu este doar o curiozitate tehnologică. Arată cum se schimbă logistica militară și cât de importantă devine mobilitatea rapidă, discretă și ieftină în zone unde infrastructura este distrusă sau riscantă.

Ce specificații are motocicleta electrică Wolfstorm

Wolfstorm cântărește 105 kilograme și este echipată cu un motor electric central de 8 kW. Poziționarea motorului în zona mediană a cadrului ajută la echilibru și la comportamentul în teren accidentat, un detaliu esențial pentru un vehicul folosit în zone de front, nu pe asfalt perfect.

Motocicleta poate atinge 80 km/h și are o autonomie de aproximativ 100 de kilometri la o încărcare. Nu sunt cifre spectaculoase dacă le compari cu motocicletele clasice de șosea, dar sunt suficiente pentru misiuni tactice, recunoaștere, patrulare, deplasarea rapidă a unor echipe mici sau transport pe distanțe scurte între puncte operative.

Unul dintre cele mai importante avantaje este sistemul de baterii modulare. Acumulatorii pot fi schimbați rapid în teren, ceea ce reduce dependența de o priză sau de o stație de încărcare. Încărcarea completă durează aproximativ patru ore, dar în utilizare militară posibilitatea de a înlocui bateria poate fi mai importantă decât timpul de încărcare în sine.

Wolfstorm poate transporta până la 200 de kilograme, suficient pentru doi militari și echipament suplimentar. Ministerul Apărării din Ucraina menționează utilizări precum recunoaștere, transport pentru echipe de genişti, deplasarea operatorilor de drone, misiuni logistice, evacuări și patrule de securitate.

Motocicleta include și treaptă de mers înapoi, un detaliu aparent minor, dar foarte util în spații înguste, tranșee, zone împădurite sau terenuri în care întoarcerea unei motociclete încărcate poate deveni dificilă. Pentru un vehicul militar mic, fiecare secundă câștigată în manevrare contează.

De ce armatele se uită tot mai atent la vehicule electrice mici

Principalul avantaj al unei motociclete electrice pe front este zgomotul redus. Un motor termic se aude de la distanță, mai ales noaptea sau în zone deschise. Un motor electric este mult mai discret, iar această diferență poate fi decisivă în misiuni de recunoaștere sau deplasări aproape de linia frontului.