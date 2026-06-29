Motocicleta electrică pe care o actualizezi ca pe un telefon. Stark Varg primește tracțiune controlată prin internet

Stark Varg nu este o jucărie. Modelele Alpha pot ajunge la 80 CP, adică 59 kW, iar cuplul transmis la roata spate este enorm pentru o motocicletă de off-road. Tocmai de aceea, controlul tracțiunii este mai mult decât un artificiu software. El poate face performanța mai accesibilă pentru riderii care nu au nivel de competiție și poate oferi mai multă siguranță în condiții schimbătoare.

Software-ul devine noul teren de luptă pentru motociclete

Până nu demult, motocicletele evoluau mai ales prin schimbări mecanice: suspensie, frâne, motor, cadru, evacuare, anvelope. O funcție nouă importantă însemna aproape întotdeauna un model nou sau o vizită în service. Stark Varg arată însă o direcție diferită: motocicleta devine un produs software-defined, care se poate îmbunătăți după ce a fost deja vândută.

Controlul tracțiunii poate fi configurat independent pentru fiecare mod de mers, de la 0% la 100%, prin sistemul de afișare bazat pe smartphone. Asta înseamnă că riderul poate alege intervenție minimă pentru distracție și control maxim pentru teren alunecos. Pentru cei experimentați, funcția poate fi redusă sau dezactivată. Pentru cei care vor mai multă siguranță, poate fi setată mai agresiv.

Un detaliu inteligent este că sistemul se dezactivează automat când motocicleta detectează că este în aer. La sărituri, roata spate trebuie să poată accelera liber pentru ca riderul să controleze poziția motocicletei. Dacă tracțiunea ar interveni în acel moment, ar putea strica echilibrul în aer. Faptul că Stark a ținut cont de acest scenariu arată că actualizarea nu este o simplă funcție copiată din lumea auto, ci una adaptată motocrossului.

Există și nemulțumiri. Unele versiuni cu putere mai mică nu primesc funcția, iar asta a generat plângeri din partea unor proprietari. Este o problemă tot mai frecventă în lumea vehiculelor moderne: când hardware-ul și software-ul sunt strâns legate, producătorul decide ce funcții sunt disponibile pe fiecare variantă. Pentru clienți, diferența dintre limitare tehnică și limitare comercială nu este întotdeauna clară.

Ce ar putea însemna asta pentru motocicliștii din România

În România, piața motocicletelor electrice este încă mică, dar interesul crește, mai ales în zone de nișă: off-road, enduro, navetă urbană și vehicule de agrement. O motocicletă precum Stark Varg nu este ieftină și nu se adresează publicului larg, dar arată unde se duce tehnologia. Pentru pasionații de motocross sau enduro, un model electric puternic, reglabil prin software și actualizat constant poate deveni foarte atractiv.

Avantajul electricului în off-road este evident în anumite situații. Cuplul instantaneu, lipsa cutiei de viteze tradiționale, întreținerea mai simplă și zgomotul redus pot transforma experiența. Pe trasee unde zgomotul motoarelor termice deranjează comunitățile locale, o motocicletă electrică poate permite acces mai ușor sau măcar o relație mai puțin tensionată cu cei din jur. Desigur, regulile de acces pe terenuri, păduri și drumuri rămân o discuție separată.