Prima motocicletă electrică Royal Enfield a ajuns la clienți. Modelul retro care poate schimba piața pe două roți

Modelul are o autonomie declarată de până la 154 de kilometri în ciclul IDC, deși în utilizare reală această valoare ar putea fi mai mică, mai ales în funcție de viteză, temperatură, stil de mers și greutatea pilotului. Încărcarea de la 20% la 80% ar dura aproximativ 65 de minute, iar o încărcare completă puțin peste două ore. Prețul din India este de 279.000 de rupii, adică aproximativ 2.750 de euro, o sumă care o poziționează ca produs interesant, dar nu neapărat ieftin pentru piața locală.

De ce contează intrarea Royal Enfield în zona electrică

Până acum, electrificarea pe două roți a crescut puternic mai ales prin scutere electrice, în special în Asia. Motocicletele electrice, în sensul clasic al termenului, au avut un traseu mai dificil. Unele sunt prea scumpe, altele prea radicale, iar multe nu reușesc să ofere acea combinație de imagine, autonomie, preț și emoție pe care motocicliștii o caută. Royal Enfield are șansa de a schimba această percepție tocmai pentru că nu vine din zona gadgeturilor, ci dintr-o cultură moto autentică.

Numele Flying Flea nu este ales întâmplător. El face trimitere la motocicletele ușoare folosite de parașutiștii britanici în Al Doilea Război Mondial, iar FF.C6 preia această idee de vehicul compact, simplu și urban. Designul merge pe nostalgie, dar partea tehnică este contemporană. Este genul de combinație care poate funcționa bine într-o piață în care mulți cumpărători nu vor doar eficiență, ci și poveste.

Pentru Europa, inclusiv România, întrebarea importantă este când va ajunge modelul în showroomuri și la ce preț. Royal Enfield are deja o comunitate vizibilă și la noi, mai ales printre motocicliștii care caută modele cu stil retro și costuri mai rezonabile decât ale unor mărci premium occidentale. O Flying Flea electrică ar putea atrage un public nou: oameni care merg zilnic prin oraș, vor un vehicul cool, dar nu vor neapărat scuter.

Totuși, exporturile rămân neclare. Primele livrări sunt limitate în India, iar cererea locală ar putea consuma producția inițială. Dacă modelul va ajunge în Europa, va trebui să treacă prin filtre suplimentare: omologare, norme de siguranță, rețea de service, garanție pentru baterie și un preț care să nu devină prohibitiv după taxe și logistică.

România ar putea fi o piață interesantă, dar autonomia va conta enorm

În România, o motocicletă electrică urbană are sens mai ales în orașe precum București, Cluj-Napoca, Timișoara, Brașov sau Iași, unde traficul este aglomerat, parcarea este dificilă, iar deplasările zilnice sunt relativ scurte. O autonomie realistă de 80-120 de kilometri ar putea fi suficientă pentru navetă, plimbări de weekend și mers zilnic prin oraș. În schimb, pentru drumuri lungi, touring sau escapade spontane, limitările rămân evidente.

Pentru motocicliștii români obișnuiți cu un plin făcut rapid și sute de kilometri de autonomie, încărcarea va fi cea mai mare schimbare mentală. Chiar dacă o încărcare completă de aproximativ două ore nu sună rău, ea este totuși mult mai lentă decât alimentarea unei motociclete pe benzină. În plus, infrastructura de încărcare pentru două roți nu este încă gândită special pentru motociclete, iar încărcarea acasă sau la birou va deveni esențială.