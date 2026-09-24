Turul României 2026 a cucerit inimile românilor și a crescut spectaculos: de zece ori mai mulți spectatori pe traseu, peste 2.500 de participanți la competițiile conexe și peste 3.000 de preluări în mass-media

În linie cu obiectivul de promovare turistică și economică, traseul din acest an a reflectat diversitatea regiunilor tranzitate, îmbinând patrimoniul cultural cu peisajele naturale. După startul din Republica Moldova, pe ruta Chișinău – Ungheni, caravana a trecut granița pentru a traversa regiunea istorică a Moldovei în etapa Iași – Piatra Neamț. Din zonele montane spectaculoase, care au legat Piatra Neamț de stațiunea Băile Balvanyos, plutonul a coborât apoi spre sud în penultima etapă, pe ruta Brașov – Ploiești. Competiția a culminat pe 13 septembrie cu un circuit urban emblematic în inima Bucureștiului, oferind un final spectaculos pentru cele cinci zile de cursă.

„Felicităm echipele, organizatorii, autoritățile și întreaga comunitate mass media, au fost extraordinari. Sunt convins că, începând de anul viitor, Turul României va deveni cel mai important eveniment sportiv al țării. Organizarea competiției a ajuns la un nivel ridicat de maturitate și performanță și cred că suntem pe drumul cel bun ca în următorii ani să ne atingem un obiectiv aspirațional – Turul României & Mica Bucla să devină echivalentul Turului Franței, desigur păstrând proporțiile. Le mulțumim încă o dată tuturor celor implicați, este evidentă o schimbare fundamentală în implicarea și susținerea venită din partea comunităților.”a declarat Tiberiu Dănețiu, Director Afaceri Instițutionale și coordonator al proiectului în cadrul Auchan România.

În spatele performanțelor de pe traseu, Turul României reprezintă un efort operațional masiv, transformând sute de kilometri de drumuri publice într-o arenă sportivă deschisă pentru publicul din întreaga țară. Impactul competiției la nivel național și capacitatea de promovare a ciclismului sunt susținute de o desfășurare de forțe unică în sportul autohton. Bilanțul logistic al ediției din acest an ilustrează direct anvergura proiectului:

O caravană formată din 250 de sportivi și staff sportivi , 100 de mașini și 40 de motociclete

, de mașini și de motociclete 133 de camere de hotel închiriate pentru participanți și staff

de camere de hotel închiriate pentru participanți și staff Peste 7.500 de litri de apă consumați

de litri de apă consumați Peste 7.000 de litri de carburant utilizați pe durata competiției

de litri de carburant utilizați pe durata competiției Peste 10.000 de metri de garduri de protecție montate în zonele de start și sosire

de metri de garduri de protecție montate în zonele de start și sosire Peste 10.000 de metri de bandă de delimitare pentru securizarea traseului

Ediția din acest an a fost dominată de rutierul maghiar Barnabás Vas (Team United Shipping), care și-a adjudecat tricoul galben al clasamentului general, completându-și victoria cu distincțiile pentru cel mai bun cățărător, cel mai bun rutier la puncte și cel mai bun tânăr (U23). O performanță remarcabilă a fost înregistrată de Cristian Răileanu, reprezentantul Naționalei României, care a încheiat competiția pe locul al doilea la general și a îmbrăcat tricoul albastru dedicat celui mai bun ciclist român.

Peste 2500 de participanți la competițiile conexe

În efortul de a promova mersul pe bicicletă și un stil de viață sănătos în rândul publicului larg, ediția din acest an a integrat și cinci competiții conexe dedicate amatorilor. Cursa „King of the Capital” din București, rezervată pasionaților de peste 16 ani, a aliniat la start aproape 500 de participanți dornici să pedaleze pe un traseu profesionist. Totodată, pentru a apropia tinerele generații de ciclism, au fost organizate patru curse destinate exclusiv copiilor în orașele Iași, Piatra Neamț, Ploiești și București, evenimente care au atras, în total, peste 1600 de participanți.