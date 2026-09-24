Turul României 2026 a cucerit inimile românilor și a crescut spectaculos: de zece ori mai mulți spectatori pe traseu, peste 2.500 de participanți la competițiile conexe și peste 3.000 de preluări în mass-media
Turul României, cea mai importantă competiție ciclistă autohtonă, a încheiat una dintre cele mai memorabile ediții din istoria sa. Între 9 și 13 septembrie 2026, o caravană formată din peste 250 de persoane, 100 de mașini și 40 de motociclete a străbătut un traseu de peste 800 de kilometri. Organizată de Federația Română de Ciclism, alături de Agenția Națională pentru Sport și Auchan România, ediția din acest an a înregistrat o premieră prin debutul istoric de la Chișinău. Susținerea acestui proiect de anvergură a reunit eforturile a peste 50 de instituții publice și companii. Cu peste 20 de echipe din 14 țări la start, Turul României a oferit publicului un spectacol sportiv de elită. Totodată, cicliștii amatori de toate vârstele au putut experimenta atmosfera unei curse de rang internațional prin cele 5 evenimente conexe organizate în orașele-gazdă, la care s-au înscris peste 2.500 de copii și adulți.
„Startul din Republica Moldova va rămâne în istorie ca o dovadă a efortului nostru constant de a inova și de a îmbunătăți performanțele Turului de la un an la altul. Energia din acest an a fost extraordinară, am fost impresionați de numărul record de susținători de pe traseu, iar primirea de care am avut parte definește exact spiritul pe care vrem să-l ducem mai departe. Dincolo de spectacolul sportiv de elită, am demonstrat că Turul României este și un motor real de stimulare economică și turistică pentru comunitățile locale. Cu această misiune în minte, lucrăm deja la ediția viitoare: pregătim un parcurs nou, spectaculos, pentru a continua să descoperim și să punem în valoare România”, a declarat Cătălin Sprînceană, Președintele Federației Române de Ciclism.
În linie cu obiectivul de promovare turistică și economică, traseul din acest an a reflectat diversitatea regiunilor tranzitate, îmbinând patrimoniul cultural cu peisajele naturale. După startul din Republica Moldova, pe ruta Chișinău – Ungheni, caravana a trecut granița pentru a traversa regiunea istorică a Moldovei în etapa Iași – Piatra Neamț. Din zonele montane spectaculoase, care au legat Piatra Neamț de stațiunea Băile Balvanyos, plutonul a coborât apoi spre sud în penultima etapă, pe ruta Brașov – Ploiești. Competiția a culminat pe 13 septembrie cu un circuit urban emblematic în inima Bucureștiului, oferind un final spectaculos pentru cele cinci zile de cursă.
„Felicităm echipele, organizatorii, autoritățile și întreaga comunitate mass media, au fost extraordinari. Sunt convins că, începând de anul viitor, Turul României va deveni cel mai important eveniment sportiv al țării. Organizarea competiției a ajuns la un nivel ridicat de maturitate și performanță și cred că suntem pe drumul cel bun ca în următorii ani să ne atingem un obiectiv aspirațional – Turul României & Mica Bucla să devină echivalentul Turului Franței, desigur păstrând proporțiile. Le mulțumim încă o dată tuturor celor implicați, este evidentă o schimbare fundamentală în implicarea și susținerea venită din partea comunităților.”a declarat Tiberiu Dănețiu, Director Afaceri Instițutionale și coordonator al proiectului în cadrul Auchan România.
În spatele performanțelor de pe traseu, Turul României reprezintă un efort operațional masiv, transformând sute de kilometri de drumuri publice într-o arenă sportivă deschisă pentru publicul din întreaga țară. Impactul competiției la nivel național și capacitatea de promovare a ciclismului sunt susținute de o desfășurare de forțe unică în sportul autohton. Bilanțul logistic al ediției din acest an ilustrează direct anvergura proiectului:
- O caravană formată din 250 de sportivi și staff sportivi, 100 de mașini și 40 de motociclete
- 133 de camere de hotel închiriate pentru participanți și staff
- Peste 7.500 de litri de apă consumați
- Peste 7.000 de litri de carburant utilizați pe durata competiției
- Peste 10.000 de metri de garduri de protecție montate în zonele de start și sosire
- Peste 10.000 de metri de bandă de delimitare pentru securizarea traseului
Ediția din acest an a fost dominată de rutierul maghiar Barnabás Vas (Team United Shipping), care și-a adjudecat tricoul galben al clasamentului general, completându-și victoria cu distincțiile pentru cel mai bun cățărător, cel mai bun rutier la puncte și cel mai bun tânăr (U23). O performanță remarcabilă a fost înregistrată de Cristian Răileanu, reprezentantul Naționalei României, care a încheiat competiția pe locul al doilea la general și a îmbrăcat tricoul albastru dedicat celui mai bun ciclist român.
Peste 2500 de participanți la competițiile conexe
În efortul de a promova mersul pe bicicletă și un stil de viață sănătos în rândul publicului larg, ediția din acest an a integrat și cinci competiții conexe dedicate amatorilor. Cursa „King of the Capital” din București, rezervată pasionaților de peste 16 ani, a aliniat la start aproape 500 de participanți dornici să pedaleze pe un traseu profesionist. Totodată, pentru a apropia tinerele generații de ciclism, au fost organizate patru curse destinate exclusiv copiilor în orașele Iași, Piatra Neamț, Ploiești și București, evenimente care au atras, în total, peste 1600 de participanți.
Câștigătorii tricourilor și trofeelor:
- Clasamentul general: Barnabás Vas (Team United Shipping)
- Clasamentul pe puncte: Barnabás Vas (Team United Shipping)
- Clasamentul cățărătorilor: Barnabás Vas (Team United Shipping)
- Clasamentul sprinturilor intermediare: Andrea Bruno (Naționala Italiei)
- Cel mai bun rutier U23: Barnabás Vas (Team United Shipping)
- Cel mai bun rutier român: Cristian Răileanu (Naționala României)
- Clasamentul pe echipe: US Monaco
Toate etapele Turului României 2026 au fost transmise în direct pe Prima Sport 3 și pe canalul oficial de YouTube al Turului României, unde sunt disponibile și transmisiuni înregistrate. TVR a publicat rezumate zilnice ale competiției.
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Partener principal și co-organizator: Auchan România.
Parteneri instituționali: Agenția Națională pentru Sport, Comitetul Olimpic și Sportiv Român, Ministerul Educației și Cercetării al Republicii Moldova, Federația de Ciclism din Republica Moldova.
Parteneri instituțional locali: Primăria Chișinău, Primăria Ungheni, Primăria Iași, Consiliul Județean Neamț, Primăria Piatra-Neamț, Primăria Brașov, Consiliul Județean Prahova, Primăria Ploiești, Primăria Sectorului 1.
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Premium Partners:
Snickers – tricoul galben pentru cel mai bun ciclist din competiție
Stay Strong – tricoul verde pentru cel mai bun cățărător
Elit – tricoul roșu pentru cel mai bun sprinter
Cris-Tim – tricoul cu buline pentru liderul din clasamentul punctelor
Axe și Clear – tricoul alb pentru cel mai bun tânăr sub 23 de ani
Leroy Merlin – tricoul gri pentru cea mai bună echipă
Orange – tricoul portocaliu de câștigător de etapă
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Supporting Partners: Pizza Guseppe, Pepsi, Home Garden, Hellmann’s, Born Winner, Dorna, Colgate.
Friends of the Tour: Hochland, Aquila, Gold Nutrition, Balvanyos Resort, Iulius Mall, Go4Fun
Prieteni ai Turului României: Ototo Victoriei, Hygge – Social Kitchen, French Revolution Victoriei, Il Tacchino, Velocita, Coffee Store, Buimac Victoriei, Scovergăria Micăi, Sloane Coffee Roastery, Lingurițe Dulci.
Mașina oficială: Suzuki
Partener tehnic: Bellotto
Parteneri media: Prima Sport, TVR Sport
Partener vestimentar: Izabela Mandoiu
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Despre Turul României
Inspirată de Turul Franței, publicația „Revista Automobilă” a organizat, în 1910, Circuitul Munteniei, pe ruta București-Sinaia-Târgoviște-București, însă competiția a fost pusă pe pauză 3 ani mai târziu, din cauza Primului Război Mondial. În 1934, ziarul „Sportul Zilnic” a reluat ideea, organizând prima competiție ciclistă națională – Turului României, supranumită și „Mica Buclă”. Competiția figurează în calendarul Uniunii Cicliste Internaționale din 2008, iar din 2019 este organizată în parteneriat cu Auchan România. Mai multe informații despre Turul României 2026 pe: www.turulromaniei.ro și pe pagina oficială de Facebook: https://www.facebook.com/tourofromaniaofficial.
Advertorial.