Schimbare la reducerile de transport pentru milioane de români. Elevii, studenții și pensionarii vor trece pe un sistem electronic unic

„Facilităţile de călătorie pentru elevi, studenţi şi pensionari se menţin şi trec pe un sistem electronic unic”, se menționează în programul de guvernare prezentat de Agerpres.

Pasajul nu stabilește o dată concretă pentru începerea utilizării sistemului.

Nu sunt descrise nici forma în care va fi folosit de călători, documentele necesare sau etapele de înscriere. Din text nu rezultă dacă beneficiarii vor primi un card, vor utiliza o aplicație ori vor avea la dispoziție mai multe variante.

Pentru cei care folosesc acum gratuități sau reduceri, programul nu înlocuiește regulile operatorilor. Anunțul nu înseamnă nici că elevii, studenții și pensionarii vor avea aceeași reducere, ci că facilitățile acestor categorii ar urma să fie gestionate prin sistemul propus.

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Banii pentru operatori ar urma să depindă de călători și de calitatea serviciului

Programul propune legarea compensațiilor pentru transportul feroviar și a sprijinului pentru transportul public local de utilizarea efectivă a serviciilor. Sunt prevăzute standarde minime și penalități introduse în contracte.

„Legăm compensaţiile pentru transportul feroviar de călători şi sprijinul pentru transportul public local de numărul real de călători şi de calitatea serviciului, cu standarde minime şi penalităţi în contracte”, se arată în document.

Această prevedere privește finanțarea serviciilor, distinct de dreptul individual al unui elev, student sau pensionar la o facilitate.

Cabinetul propus anunță și atribuirea competitivă, pe loturi, a contractelor de servicii publice feroviare din 2028, conform calendarului legal. Pentru transportul interjudețean cu autocarul, licențele ar urma să fie acordate pe criterii obiective și publice.