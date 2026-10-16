Schimbare la reducerile de transport pentru milioane de români. Elevii, studenții și pensionarii vor trece pe un sistem electronic unic
Facilitățile de călătorie pentru elevi, studenți și pensionari ar urma să fie păstrate și gestionate printr-un sistem electronic unic, potrivit programului de guvernare al Cabinetului propus de Luca Niculescu. Documentul depus joi seară, 15 octombrie, la Parlament prevede și schimbarea modului în care sunt acordate compensațiile operatorilor de transport. Este o direcție anunțată în program, nu o procedură nouă pe care beneficiarii trebuie să o urmeze deja.
Ce prevede programul pentru elevi, studenți și pensionari
Angajamentul apare în capitolul dedicat transporturilor, alături de propuneri privind serviciile feroviare și transportul public local. Formularea se referă la păstrarea facilităților existente și la trecerea lor într-un sistem electronic comun.
„Facilităţile de călătorie pentru elevi, studenţi şi pensionari se menţin şi trec pe un sistem electronic unic”, se menționează în programul de guvernare prezentat de Agerpres.
Pasajul nu stabilește o dată concretă pentru începerea utilizării sistemului.
Nu sunt descrise nici forma în care va fi folosit de călători, documentele necesare sau etapele de înscriere. Din text nu rezultă dacă beneficiarii vor primi un card, vor utiliza o aplicație ori vor avea la dispoziție mai multe variante.
Pentru cei care folosesc acum gratuități sau reduceri, programul nu înlocuiește regulile operatorilor. Anunțul nu înseamnă nici că elevii, studenții și pensionarii vor avea aceeași reducere, ci că facilitățile acestor categorii ar urma să fie gestionate prin sistemul propus.
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Banii pentru operatori ar urma să depindă de călători și de calitatea serviciului
Programul propune legarea compensațiilor pentru transportul feroviar și a sprijinului pentru transportul public local de utilizarea efectivă a serviciilor. Sunt prevăzute standarde minime și penalități introduse în contracte.
„Legăm compensaţiile pentru transportul feroviar de călători şi sprijinul pentru transportul public local de numărul real de călători şi de calitatea serviciului, cu standarde minime şi penalităţi în contracte”, se arată în document.
Această prevedere privește finanțarea serviciilor, distinct de dreptul individual al unui elev, student sau pensionar la o facilitate.
Cabinetul propus anunță și atribuirea competitivă, pe loturi, a contractelor de servicii publice feroviare din 2028, conform calendarului legal. Pentru transportul interjudețean cu autocarul, licențele ar urma să fie acordate pe criterii obiective și publice.
Bilet comun pentru metrou și transportul de suprafață
Pentru București și Ilfov, programul include crearea unei autorități metropolitane care să contracteze atât serviciile de metrou, cât și transportul de suprafață. Obiectivul menționat este un bilet comun.
„Împreună cu Municipiul Bucureşti şi Judeţul Ilfov, creăm o autoritate metropolitană care contractează metroul şi transportul de suprafaţă, cu bilet comun”, prevede documentul.
Această propunere are un obiectiv separat de sistemul electronic destinat facilităților de călătorie.
Programul mai anunță transformarea Gării de Nord într-un nod intermodal modern, pe baza unui calendar comun între stat și municipalitate, cu investiții private. În paralel, este promisă continuarea execuției Magistralei M6 către Aeroportul Henri Coandă.
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Ce rămâne valabil până la introducerea noului sistem
Dacă ai nevoie acum de un bilet cu reducere sau gratuit, trebuie să respecți condițiile în vigoare pentru categoria ta. Menționarea unui sistem electronic în programul de guvernare nu elimină obligația de a prezenta documentele cerute la emiterea și verificarea biletului.
CFR Călători precizează că studenții eligibili de până la 30 de ani beneficiază de reducere de 90% la clasa a II-a, la toate categoriile de trenuri, pe rutele dintre localitatea de domiciliu și cea în care se află instituția de învățământ. Din 1 decembrie 2026, este necesară legitimația pentru transport vizată pentru anul universitar 2026–2027, inclusiv pentru studenții din anul I.
Pentru elevi, informarea operatorului feroviar prevede bilete gratuite în trafic intern, la clasa a II-a, în condițiile legii. Documentele justificative trebuie să dovedească statutul de elev pentru anul școlar actual.
Separat de facilități, programul promite ridicarea restricțiilor de viteză și extinderea tronsoanelor reabilitate de la 137 la cel puțin 500 de kilometri, cu viteze de minimum 100 km/h. Pentru linia de mare viteză București–Cluj-Napoca–Budapesta este prevăzută finalizarea unui studiu de oportunitate și adoptarea unei decizii politice, nu finalizarea construcției în perioada programului.