Sony lansează un Walkman placat cu aur de aproape 6.000 de dolari. Ce primești de banii unei mașini second-hand

Sony refuză să lase Walkman-ul în trecut și duce celebrul player muzical într-o zonă aproape extravagantă. Compania japoneză a prezentat noul NW-WM1ZM3, un player audio portabil destinat audiofililor, cu șasiu din cupru fără oxigen placat cu aur și un preț de 5.899,99 de dolari în SUA. The Verge notează că noua gamă Walkman pornește de la 1.899,99 de dolari și ajunge până aproape de pragul de 6.000 de dolari pentru modelul de top.

În Europa, Sony anunță un preț recomandat de 4.999 de euro pentru NW-WM1ZM3 și disponibilitate începând din noiembrie 2026. Alături de acesta apare NW-WM1AM3, o versiune de 2.499 de euro care folosește o parte dintre aceleași tehnologii audio, dar renunță la carcasa integrală din cupru placat cu aur. Walkman-ul a devenit între timp un produs de nișă, foarte diferit de playerul portabil care a schimbat modul în care lumea asculta muzică după debutul său din 1979. Playtech a trecut recent în revistă și istoria Walkman-ului și rolul Sony în industria electronicelor japoneze.

De ce costă aproape 6.000 de dolari un Walkman în 2026

NW-WM1ZM3 nu este doar un MP3 player obișnuit acoperit cu aur pentru aspect. Sony construiește șasiul principal din cupru fără oxigen, cu o puritate declarată de 99,99%, după care îl plachează cu aur. Și partea din spate utilizează cupru OFC, iar șuruburile beneficiază de un tratament placat cu aur destinat reducerii rezistenței electrice și stabilizării conexiunii la masă.

În interior, Sony folosește cabluri groase KIMBER KABLE, preluate ca idee din playerul audio DMP-Z1, precum și circuite de alimentare reproiectate. Compania a înlocuit condensatorul principal unic al generației precedente cu două condensatoare mari și folosește cabluri din cupru fără oxigen lipite manual. Un bloc masiv de cupru separă secțiunea digitală și are o masă cu aproximativ 34% mai mare decât componenta echivalentă din generația precedentă, scopul fiind reducerea interferențelor și a zgomotului electric.

Sony are de mult timp o categorie de produse audio construite fără prea multe concesii legate de preț. Playtech a testat în 2026 și Sony 1000X THE COLLEXION, una dintre cele mai scumpe interpretări ale căștilor premium ale companiei. Noul Walkman duce însă această filosofie și mai departe, fiind un dispozitiv dedicat aproape exclusiv celor care sunt dispuși să plătească foarte mult pentru diferențe audio tot mai fine.

Sony promite sunet de nivel audiofil și pentru muzica din streaming

NW-WM1ZM3 folosește amplificatorul digital S-Master HX și poate reda nativ fișiere DSD. Sony introduce și un sistem de procesare denumit „look-ahead noise shaper”, care încearcă să anticipeze zgomotul de cuantizare și să îl reducă înainte de redare. Compania susține că rezultatul ar trebui să fie o reproducere mai curată a pasajelor audio rapide și a detaliilor fine.

O componentă importantă este DSD Remastering Engine. Sistemul transformă semnalul PCM într-un flux DSD de 11,2 MHz, iar pe noile modele tehnologia poate fi folosită nu doar cu muzica descărcată pe player, ci și cu piesele redate prin streaming Wi-Fi. Sony descrie efectul drept unul menit să apropie caracterul sunetului digital de o audiție analogică.

Nu este prima dată când Sony încearcă să vândă un Walkman la un preț care pare disproporționat față de un telefon. În 2015, Playtech scria despre un Walkman Sony de aproximativ 1.200 de dolari destinat audiofililor, într-o perioadă în care playerele audio dedicate deveniseră deja produse de nișă.

Are ecran de 5,5 inci și până la 35 de ore de autonomie

În ciuda materialelor exotice și a accentului pus pe circuitele audio, noul Walkman rămâne un dispozitiv portabil modern. NW-WM1ZM3 are un ecran de 5,5 inci, mai mare decât cel al generației precedente, iar interfața principală poate fi personalizată. Coperta albumului ocupă, de asemenea, o suprafață mai mare pe ecran.

Sony indică o autonomie de până la 35 de ore pentru redarea fișierelor MP3 la 128 kbps prin aplicația proprie și conexiunea audio balansată. În cazul streamingului, autonomia poate ajunge până la 31 de ore în condițiile de testare specificate de producător.

Pentru cei care nu vor să cheltuiască aproape 5.000 de euro pe un player, Sony are și NW-WM1AM3. Acesta folosește un șasiu principal din aliaj de aluminiu, dar păstrează o parte posterioară realizată din cupru fără oxigen placat cu aur. Prețul european recomandat este de 2.499 de euro, adică aproximativ jumătate din cel al modelului de top.

Sony continuă în paralel să vândă produse audio mult mai accesibile, inclusiv căști. Playtech a scris recent despre noile WH-1000XM4C, WH-CH730N și WH-CH530 lansate de Sony în România. Diferența este că seria Signature Walkman nu încearcă să concureze cu telefonul din buzunar, ci se adresează unei nișe în care componentele, materialele și procesarea audio cântăresc mai mult decât raportul clasic preț-funcționalitate.

Noul Sony NW-WM1ZM3 va fi disponibil în Europa din noiembrie 2026, la un preț recomandat de 4.999 de euro. În SUA, Sony îl listează la 5.899,99 de dolari și a deschis deja precomenzile.