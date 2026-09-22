Europa, vulnerabilă în fața atacurilor cibernetice. Țările UE nu își comunică informațiile esențiale, iar hackerii profită de lipsa de coordonare

Atacul asupra aeroporturilor europene arată cât de gravă este lipsa comunicării

Unul dintre exemplele menționate în raportul Curții de Conturi Europene este atacul ransomware din septembrie 2025, care a vizat un furnizor de tehnologie pentru industria aviatică. Incidentul a provocat perturbări în mai multe aeroporturi importante, inclusiv la Londra, Bruxelles, Berlin și Dublin. Sistemele informatice utilizate pentru procesarea pasagerilor au fost afectate, iar unele aeroporturi au fost nevoite să recurgă la proceduri manuale de check-in și îmbarcare. La momentul respectiv, Playtech a relatat despre zborurile anulate și întârzierile provocate de atacul informatic asupra aeroporturilor din Berlin și Bruxelles .

Deși incidentul a afectat mai multe țări, auditorii europeni au constatat că niciunul dintre statele UE implicate nu a notificat Agenția Uniunii Europene pentru Securitate Cibernetică, ENISA, sau celelalte state membre prin mecanismele europene de cooperare. Lipsa acestor informații a limitat capacitatea autorităților de a evalua amploarea atacului și de a coordona un răspuns comun.

Raportul evidențiază și o problemă mai amplă: din 2016, niciun stat membru nu a raportat oficial un incident cibernetic clasificat drept unul de amploare la nivelul Uniunii Europene, deși această categorie include atacurile care afectează cel puțin două state membre.

Această situație nu înseamnă că Europa nu s-a confruntat cu atacuri informatice majore în ultimul deceniu, ci că mecanismele oficiale de notificare și clasificare nu au fost utilizate corespunzător.

Uniunea Europeană investește 1,4 miliarde de euro în securitate cibernetică

Curtea de Conturi Europeană arată că Uniunea Europeană a alocat aproximativ 1,4 miliarde de euro pentru securitate cibernetică în actualul cadru bugetar multianual, aferent perioadei 2021–2027. Fondurile sunt destinate dezvoltării capacităților de apărare digitală, îmbunătățirii cooperării dintre autorități și consolidării mecanismelor de răspuns la incidente informatice.

Cu toate acestea, investițiile nu pot compensa în totalitate lipsa unui schimb eficient de informații. Atunci când un stat membru identifică un atac, transmiterea rapidă a datelor tehnice către celelalte autorități poate contribui la recunoașterea unor amenințări similare și la limitarea efectelor acestora. În absența comunicării, fiecare țară riscă să investigheze separat un incident care ar putea afecta simultan infrastructuri din mai multe regiuni.

O altă problemă identificată de auditori este legislația națională privind securitatea. În anumite situații, regulile interne limitează posibilitatea autorităților de a transmite informații sensibile către instituțiile europene sau către alte state membre, chiar și atunci când incidentele au consecințe transfrontaliere.