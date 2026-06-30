Iran, Rusia și China atacă infrastructura de apă din întreaga lume. Hackerii nu folosesc arme sofisticate, ci parole slabe și sisteme neprotejate

Un raport realizat de compania de analiză în securitate DomainTools arată că infrastructura de apă este vizată de atacatori statali încă din ultimii ani, iar scopurile diferă în funcție de țară. În unele cazuri este vorba despre intimidare și propagandă, în altele despre sabotaj direct sau pregătirea terenului pentru conflicte viitoare, scrie Dark Reading.

Cum folosesc Iran, Rusia și China infrastructura de apă ca armă cibernetică

Atacurile asupra sistemelor de apă sunt considerate extrem de sensibile deoarece aceste servicii sunt legate direct de sănătatea publică și funcționarea comunităților. Un incident poate provoca panică chiar și atunci când efectele tehnice sunt limitate.

Cercetătorii subliniază că scopul principal al multor atacuri nu este neapărat provocarea unor victime, ci obținerea unui avantaj psihologic și politic. Un acces temporar la un sistem de control al apei poate fi suficient pentru a crea neîncredere în autorități.

Grupările asociate Iranului, inclusiv cele conectate cu Islamic Revolutionary Guard Corps, au fost observate atacând sisteme industriale și echipamente precum PLC-uri (controllere logice programabile), dispozitive folosite pentru automatizarea instalațiilor.

Un exemplu este reprezentat de atacurile asupra unor sisteme din Statele Unite și Israel. Cercetătorii spun însă că activitatea iraniană pare mai degrabă orientată spre efecte de imagine și propagandă decât spre distrugeri fizice majore. Chiar și o perturbare scurtă poate genera reacții puternice deoarece apa este asociată cu siguranța populației și capacitatea unui guvern de a proteja infrastructura esențială.

Rusia este considerată mai dispusă să intervină direct asupra sistemelor de control. Cercetătorii au indicat un incident din Muleshoe, Texas, în 2024, unde atacatori susținuți de Rusia ar fi accesat o interfață industrială și au provocat supraîncărcarea unui rezervor de apă timp de aproximativ jumătate de oră.

Activitatea atribuită Rusiei este descrisă ca fiind mai apropiată de sabotaj. În același timp, atacurile pot avea și rol de testare a vulnerabilităților infrastructurii occidentale.