Trump a cerut un ocean cu numele său, dar Google a refuzat și i-ar fi răspuns că a mers prea departe

Trump spune că a trimis inclusiv o imagine cu noua denumire

Potrivit relatării CNN Newsource, președintele a susținut că discuția cu Google a pornit de la schimbările geografice promovate anterior de administrația sa. Apoi ar fi întrebat cum li se pare ideea unui ocean care să-i poarte numele.

În versiunea povestită de Trump, interlocutorii ar fi reacționat spunând că ajunseseră la limită și că nu mai puteau continua. El a adăugat că le-ar fi trimis o imagine pe care apărea denumirea propusă, iar răspunsul primit ulterior ar fi invocat întinderea oceanelor și legătura lor cu numeroase țări.

Agenția dpa, într-o relatare preluată de Malay Mail, precizează că împrejurările presupusului schimb cu Google rămân neclare. Prin urmare, declarația documentează ce a spus președintele în fața publicului, nu confirmă independent existența unei solicitări oficiale sau a unui refuz formal.

Google a mai schimbat harta, dar denumirile diferă între țări

Povestea are totuși un precedent concret. În februarie 2025, Google a început să afișeze „Gulf of America” pentru utilizatorii din Statele Unite, după modificarea denumirii Golfului Mexic în baza oficială americană Geographic Names Information System.

În explicația publicată de companie, Google preciza că persoanele din Mexic continuă să vadă „Gulf of Mexico”, iar utilizatorilor din celelalte țări le sunt afișate ambele variante. Așadar, o schimbare introdusă pentru publicul american nu înlocuiește automat aceeași denumire pentru toată lumea.

Locația contează și tehnic. Google explică faptul că, în aplicație, țara este determinată folosind informații oferite de telefon, inclusiv cartela SIM, rețeaua și setările regionale. În versiunea web intervin regiunea aleasă în setările de căutare sau locația dispozitivului.

Un episod asemănător a vizat și afișarea numelui „Lake America” pentru Lacul Ontario în serviciile Google, despre care am scris pe Playtech. Pentru cititorii din România, distincția rămâne importantă: numele văzut pe ecran poate reflecta țara din care este consultată harta. În cazul „Oceanului Trump”, relatările verificate prezintă o poveste spusă la miting, nu anunțul unei modificări în Google Maps.