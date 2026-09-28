Trenurile noi nu vor mai fi obligate să meargă cu 40 km/h în locuri unde cele vechi circulă mult mai repede

Cum a ajuns un tren modern să fie mai lent decât unul vechi

Asociația Pro Infrastructură a urmărit problema încă din 2021, când a fost observată o diferență importantă la ramificația către Aeroportul Otopeni. Garniturile mai vechi ale operatorului Transferoviar Călători puteau trece rapid peste macazul în abatere, în timp ce automotoarele Desiro încetineau puternic.

Problema are legătură cu modul în care funcționează sistemele de protecție și semnalizare instalate pe locomotive și automotoare. La trecerea prin anumite puncte, mecanicul trebuie să confirme că a observat indicația primită de la instalația de cale. În cazul trenurilor echipate cu sistemul PZB-90, această procedură poate conduce la o limitare severă a vitezei.

Unul dintre elementele implicate este Butonul „Depășire Ordonată”, cunoscut drept BDO. Potrivit explicațiilor oferite de Asociația Pro Infrastructură, acesta ar fi trebuit să fie folosit în situații speciale, însă în anumite configurații ale infrastructurii a ajuns să fie utilizat și pentru alte situații, inclusiv la unele limitări de viteză.

Efectul este cel care a atras atenția: un tren modern ajunge să circule cu doar 40 km/h, deși trenurile mai vechi pot trece prin aceeași zonă cu viteze mult mai mari.

Zeci de trenuri moderne au fost afectate

Problema nu se limitează la ramificația către aeroportul Otopeni. Asociația Pro Infrastructură indică mai multe puncte de pe rețeaua feroviară unde diferențele dintre sistemele instalate pe trenuri pot produce aceleași efecte. Printre zonele menționate se află Radna, Mediaș, Mintia, Deva, Orăștie, Sântimbru, Blaj și Sighișoara.

În cazul materialului rulant modern, lista este consistentă. Este vorba despre 55 de locomotive modernizate prin PNRR, 37 de rame Alstom Coradia, peste 80 de rame PESA și 16 locomotive Alstom Traxx.

Frânările și accelerările repetate înseamnă timp pierdut pentru pasageri și consum suplimentar de energie. În plus, situația este cu atât mai greu de explicat pentru călători atunci când un tren nou, care circulă pe o linie modernizată, reduce brusc viteza într-un punct în care alte garnituri trec mult mai rapid.