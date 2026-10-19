Trei funcții de pe iPhone care fac apelurile mai ușor de gestionat. Una dintre ele folosește AI

Noile opțiuni încearcă să rezolve câteva dintre problemele frecvente ale apelurilor telefonice: timpul pierdut în așteptare, telefoanele primite de la numere necunoscute și dificultatea de a găsi rapid datele necesare atunci când contactezi serviciul de relații cu clienții. Funcțiile sunt integrate direct în aplicația Telefon, iar primele două pot fi activate din setările iPhone-ului.

Hold Assist te anunță când revine persoana de la celălalt capăt al firului

Introdusă odată cu iOS 26, funcția Hold Assist este utilă atunci când suni o companie și ești pus în așteptare. În loc să rămâi cu telefonul la ureche, așteptând ca un operator să revină, iPhone-ul poate detecta momentul în care apelul este trecut în așteptare și îți oferă posibilitatea de a activa funcția, scrie 9to5Mac.

După activare, telefonul te notifică atunci când persoana de la celălalt capăt al firului revine la apel. Astfel, poți să îți continui activitatea în timp ce aștepți, fără să fii nevoit să urmărești permanent conversația sau să asculți minute în șir muzica de așteptare.

Apple descrie Hold Assist drept o funcție care detectează automat plasarea unui apel în așteptare și te anunță când este timpul să revii la telefon.

Activarea se face din meniul de configurare al dispozitivului. Trebuie să intri în aplicația Configurări, să accesezi secțiunea Aplicații și apoi Telefon. Acolo se găsește opțiunea „Hold Assist Detection”, care poate fi activată manual.

Funcția este deosebit de utilă pentru apelurile către bănci, companii aeriene sau servicii de asistență, unde timpul de așteptare poate fi destul de lung. În loc să îți organizezi activitatea în jurul apelului, poți lăsa iPhone-ul să te avertizeze când este nevoie să revii la conversație.

Call Screening poate opri o parte dintre apelurile nedorite

O altă funcție introdusă în iOS 26 este Call Screening, concepută pentru a ajuta la gestionarea apelurilor provenite de la numere care nu se află în agenda telefonului.