Trei funcții de pe iPhone care fac apelurile mai ușor de gestionat. Una dintre ele folosește AI
Aplicația Telefon de pe iPhone primește funcții care pot face apelurile mai puțin enervante, de la identificarea apelurilor nedorite până la notificările care te anunță când cineva revine la telefon.
Două dintre aceste opțiuni sunt disponibile în iOS 26, iar o a treia, bazată pe Apple Intelligence, este anunțată pentru iOS 27. Aceasta din urmă poate afișa automat informații importante în timpul unei conversații cu o companie, fără să fie nevoie să le cauți manual prin e-mailuri.
Noile opțiuni încearcă să rezolve câteva dintre problemele frecvente ale apelurilor telefonice: timpul pierdut în așteptare, telefoanele primite de la numere necunoscute și dificultatea de a găsi rapid datele necesare atunci când contactezi serviciul de relații cu clienții. Funcțiile sunt integrate direct în aplicația Telefon, iar primele două pot fi activate din setările iPhone-ului.
Hold Assist te anunță când revine persoana de la celălalt capăt al firului
Introdusă odată cu iOS 26, funcția Hold Assist este utilă atunci când suni o companie și ești pus în așteptare. În loc să rămâi cu telefonul la ureche, așteptând ca un operator să revină, iPhone-ul poate detecta momentul în care apelul este trecut în așteptare și îți oferă posibilitatea de a activa funcția, scrie 9to5Mac.
După activare, telefonul te notifică atunci când persoana de la celălalt capăt al firului revine la apel. Astfel, poți să îți continui activitatea în timp ce aștepți, fără să fii nevoit să urmărești permanent conversația sau să asculți minute în șir muzica de așteptare.
Apple descrie Hold Assist drept o funcție care detectează automat plasarea unui apel în așteptare și te anunță când este timpul să revii la telefon.
Activarea se face din meniul de configurare al dispozitivului. Trebuie să intri în aplicația Configurări, să accesezi secțiunea Aplicații și apoi Telefon. Acolo se găsește opțiunea „Hold Assist Detection”, care poate fi activată manual.
Funcția este deosebit de utilă pentru apelurile către bănci, companii aeriene sau servicii de asistență, unde timpul de așteptare poate fi destul de lung. În loc să îți organizezi activitatea în jurul apelului, poți lăsa iPhone-ul să te avertizeze când este nevoie să revii la conversație.
Call Screening poate opri o parte dintre apelurile nedorite
O altă funcție introdusă în iOS 26 este Call Screening, concepută pentru a ajuta la gestionarea apelurilor provenite de la numere care nu se află în agenda telefonului.
Atunci când primești un apel de la un număr nesalvat, funcția poate solicita apelantului să își spună numele și motivul pentru care te contactează, înainte ca telefonul să sune. Răspunsul este afișat pe ecranul iPhone-ului, inclusiv pe ecranul de blocare, astfel încât să poți decide dacă vrei să răspunzi sau să trimiți apelul către mesageria vocală.
Sistemul poate fi util în cazul apelurilor comerciale nedorite, al tentativelor de fraudă telefonică sau al apelurilor repetate de la persoane necunoscute. În loc să răspunzi pentru a afla cine te caută, poți vedea mai întâi informațiile oferite de apelant.
Call Screening poate fi activată din Configurări, în secțiunea Aplicații, apoi Telefon. Funcția este una dintre opțiunile prin care Apple încearcă să ofere mai mult control asupra apelurilor primite, fără ca proprietarul iPhone-ului să fie nevoit să blocheze manual fiecare număr necunoscut.
Totuși, această funcție nu trebuie confundată cu o garanție că toate apelurile nedorite vor fi eliminate. Utilitatea sa constă în filtrarea inițială și în posibilitatea de a evalua apelurile înainte de a răspunde.
Call Context folosește Apple Intelligence pentru a găsi informații în timpul apelurilor
Cea mai nouă dintre cele trei funcții este Call Context, anunțată pentru iOS 27. Aceasta folosește Apple Intelligence pentru a identifica informații relevante atunci când suni o companie, astfel încât să nu mai fie nevoie să cauți manual datele necesare în alte aplicații.
De exemplu, dacă suni o companie aeriană pentru a modifica o rezervare, iPhone-ul poate găsi codul de confirmare în aplicația Mail și îl poate afișa pe ecran în timpul apelului. În cazul unei conversații cu o companie de la care ai cumpărat recent un produs, sistemul poate afișa numărul comenzii și alte detalii relevante.
Scopul este să reducă timpul pierdut cu pregătirea unui apel și să simplifice interacțiunile cu serviciile de relații cu clienții. În loc să întrerupi conversația pentru a căuta un e-mail sau să comuți între mai multe aplicații, ai informațiile necesare la îndemână.
Apple Intelligence este sistemul de funcții bazate pe AI dezvoltat de Apple, iar Call Context este concepută să funcționeze ținând cont de confidențialitate. Potrivit descrierii prezentate, funcția analizează informații despre compania pe care o apelezi, nu conținutul conversației, pentru a identifica datele care ar putea fi utile.
Call Context va fi disponibilă pe iPhone 15 Pro și pe modelele mai noi. Prin urmare, compatibilitatea depinde de modelul telefonului, nu doar de instalarea unei versiuni recente de iOS.
Cum schimbă noile funcții experiența apelurilor pe iPhone
Cele trei opțiuni se adresează unor situații diferite, dar au același obiectiv: reducerea timpului și a efortului necesare pentru gestionarea apelurilor telefonice. Hold Assist te ajută să nu mai aștepți permanent cu telefonul la ureche, Call Screening îți permite să verifici cine te sună, iar Call Context poate găsi informațiile de care ai nevoie atunci când discuți cu o companie.
Dintre acestea, Call Screening poate fi cea mai practică alegere pentru persoanele care primesc frecvent apeluri de la numere necunoscute. Hold Assist este mai utilă în situațiile în care trebuie să contactezi servicii de asistență, în timp ce Call Context ar putea simplifica apelurile care presupun verificarea unor rezervări, comenzi sau alte date personale.
Primele două funcții fac parte din iOS 26 și pot fi configurate direct din aplicația Configurări. Call Context este asociată cu iOS 27 și cu Apple Intelligence, iar disponibilitatea sa este limitată la iPhone 15 Pro și modelele ulterioare.