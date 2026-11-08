WhatsApp introduce o funcție care completează fotografiile cu detalii generate de AI. Pe ce telefoane va merge

Cum completează AI-ul fotografia înainte de trimitere

În documentația WhatsApp despre editarea fotografiilor cu Meta AI, instrumentul este numit Expand. Acesta completează fundalul pentru a transforma o imagine orizontală într-una verticală. Varianta observată pe iPhone generează fotografii în format 9:16, potrivit pentru afișarea pe tot ecranul în Status.

Opțiunea se găsește în editorul deschis înainte de distribuirea fotografiei. După procesare, rezultatul poate fi verificat, modificarea poate fi anulată, iar generarea poate fi repetată. Fotografia este trimisă doar după confirmare. Funcția este compatibilă atât cu mesajele din conversații, cât și cu actualizările de Status.

Extinderea a început să fie distribuită și în versiunea beta pentru Android. Pe această platformă, butonul apare pentru imaginile care au nevoie de adaptare; o fotografie deja în format 9:16 nu necesită aceeași intervenție.

Porțiunile adăugate sunt generate, iar rezultatul poate avea greșeli

Meta AI analizează conținutul existent și construiește o continuare plauzibilă a scenei. Zonele nou apărute sunt, așadar, generate artificial. Fotografia rezultată poate conține detalii care nu se aflau în locul fotografiat, chiar dacă îmbinarea cu imaginea originală pare naturală.

WhatsApp precizează în centrul său de ajutor că unele imagini generate de Meta AI pot fi inexacte. Un rezultat convingător vizual nu reprezintă o confirmare că scena a arătat astfel în realitate. În paralel, aplicația introduce și etichete pentru conținutul creat sau modificat cu AI pe canale, un proiect separat de extinderea fotografiilor.

Modificarea cadrului și calitatea transmiterii sunt două aspecte diferite. Pentru păstrarea mai multor detalii la trimitere, Playtech a explicat cum funcționează opțiunea HD pentru fotografiile trimise pe WhatsApp. Aceasta privește calitatea fișierului distribuit, în timp ce Expand adaugă conținut imaginii.

Disponibilitatea diferă de la un cont la altul

Actualizarea aplicației nu garantează apariția imediată a butonului. WhatsApp explică faptul că anumite experiențe Meta AI pot lipsi de pe un cont chiar dacă alte persoane din aceeași țară au deja acces. Nu a fost comunicată o dată pentru disponibilitatea generală a extinderii fotografiilor.