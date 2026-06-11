Tratamentul care promite inversarea îmbătrânirii ochilor: primul om a primit terapia experimentală care ar putea schimba lupta cu pierderea vederii

Cum încearcă ER-100 să dea timpul înapoi pentru celulele ochiului

ER-100 nu este un tratament clasic pentru vedere și nici o simplă injecție menită să încetinească degradarea. Tehnologia urmărește un obiectiv mult mai ambițios: reprogramarea parțială a celulelor, astfel încât acestea să revină la o stare biologică mai tânără și să funcționeze mai bine. Pe scurt, ideea este că anumite semne ale îmbătrânirii nu ar fi complet ireversibile, ci ar putea fi influențate prin restaurarea informației epigenetice.

Această abordare se bazează pe expresia controlată a trei factori asociați cu reprogramarea celulară: OCT4, SOX2 și KLF4. În cercetările preclinice, compania susține că tratamentul a dus la rezultate promițătoare în modele animale, inclusiv la maimuțe, unde ar fi contribuit la recuperarea unor funcții vizuale. Totuși, trecerea de la animale la oameni este etapa critică, iar exact aici începe adevăratul test.

Studiul actual va include aproximativ 18 adulți și are ca scop principal evaluarea siguranței și tolerabilității unei singure doze de ER-100. Asta înseamnă că, în această etapă, întrebarea principală nu este dacă terapia vindecă vederea, ci dacă poate fi administrată fără riscuri majore și ce reacții adverse pot apărea. În studiile de fază 1, prudența este esențială, mai ales când vorbim despre o tehnologie care intervine în mecanisme profunde ale funcționării celulare.

De ce miza depășește pierderea vederii

Dacă ER-100 se dovedește sigur și, în etapele următoare, eficient, implicațiile ar putea depăși cu mult oftalmologia. Life Biosciences prezintă această terapie ca pe o platformă cu potențial pentru mai multe boli asociate cu îmbătrânirea, inclusiv afecțiuni care afectează alte organe. Compania a vorbit inclusiv despre direcții de cercetare legate de ficatul gras și alte probleme în care degradarea celulară joacă un rol important.

David Sinclair, cofondator Life Biosciences și profesor de genetică la Harvard Medical School, este una dintre figurile cele mai cunoscute din domeniul longevității. El susține teoria potrivit căreia îmbătrânirea este influențată în mare măsură de pierderea informației epigenetice, nu doar de acumularea unor daune imposibil de reparat. Din acest motiv, studiul ER-100 este urmărit cu interes: nu testează doar un tratament pentru ochi, ci și o ipoteză majoră despre felul în care îmbătrânim.

Totuși, entuziasmul trebuie temperat. Faptul că FDA a permis intrarea în studii clinice nu înseamnă că terapia a fost aprobată ca tratament. Înseamnă că autoritățile au acceptat începerea testării pe oameni, în condiții controlate. Până la o eventuală utilizare pe scară largă mai sunt necesare studii mai mari, date clare despre eficiență, monitorizare pe termen lung și răspunsuri la întrebări legate de siguranță.

Chiar și așa, momentul rămâne important. Pentru pacienții cu boli ale nervului optic, opțiunile sunt limitate, iar ideea de a reactiva celule considerate compromise ar putea schimba radical medicina vârstei a treia. Nu este încă o inversare spectaculoasă a îmbătrânirii, ca în filme, ci un prim pas atent, într-un ochi, într-un studiu mic. Dar uneori exact așa începe viitorul: cu o doză experimentală și cu întrebarea dacă timpul biologic poate fi, măcar puțin, întors din drum.