Toyota și Lexus pregătesc SUV-urile electrice mari care îi pot convinge pe părinți. Trei rânduri de scaune și autonomie de peste 480 km

Cele două modele folosesc aceeași bază tehnică, dar vor fi poziționate diferit. Toyota va miza pe caracterul practic și pe prețul mai accesibil, în timp ce Lexus TZ va încerca să ofere liniște, rafinament, dotări superioare și o experiență de condus mai sofisticată.

Ce autonomie și performanțe promit noile SUV-uri

Lexus TZ, primul SUV electric Lexus cu trei rânduri de scaune, va fi disponibil cu baterii litiu-ion de 76,96 kWh și 95,82 kWh. Autonomia maximă anunțată este de aproximativ 483 de kilometri. Toyota Highlander BEV ar urma să meargă și mai departe, până la aproximativ 515 kilometri cu bateria mare.

Toyota va oferi Highlander electric în două niveluri de echipare, XLE și Limited, cu tracțiune față sau integrală. Versiunea XLE FWD cu bateria de 77 kWh promite 462 de kilometri autonomie, iar XLE AWD cu aceeași baterie scade la aproximativ 435 de kilometri. Variantele cu bateria de 95,8 kWh și tracțiune integrală ajung la aproximativ 515 kilometri, atât în echiparea XLE, cât și în Limited.

Diferența între Toyota și Lexus apare la putere și rafinament. Highlander AWD oferă 338 CP, în timp ce versiunile cu tracțiune față au 221 CP. Lexus TZ primește standard sistemul DIRECT4 AWD, cu două motoare electrice și 420 CP. Sistemul poate distribui cuplul între punți în funcție de accelerație, viraje și aderență, cu raporturi care merg inclusiv până la 0:100, adică tot cuplul spre puntea spate în anumite momente.

Lexus TZ va putea tracta până la 1.588 de kilograme, ceea ce îl face util pentru remorci mici, echipamente de vacanță sau alte situații familiale. Încărcarea va fi limitată la 150 kW, iar o sesiune de la 10% la 80% ar trebui să dureze aproximativ 35 de minute. Nu este cel mai rapid standard din industrie, dar este suficient pentru drumuri lungi dacă infrastructura este disponibilă.

De ce aceste modele pot conta și în Europa

Lexus TZ are dimensiuni comparabile cu Hyundai IONIQ 9 și Volvo EX90. Măsoară aproximativ 5,10 metri lungime, 1,99 metri lățime și 1,70 metri înălțime, cu un ampatament de aproximativ 3,05 metri. Asta îl pune clar în zona SUV-urilor mari, potrivite pentru familii, transport confortabil și drumuri lungi.

Interiorul Lexus promite un concept numit Driving Lounge, cu accent pe confort și liniște. Lexus susține că TZ va avea cea mai silențioasă cabină dintre SUV-urile mărcii, datorită materialelor fonoabsorbante, structurii ranforsate și suspensiei reglate special. Scaunul pasagerului față și scaunele de tip căpitan din rândul al doilea pot primi ventilație și suporturi pentru picioare reglabile electric, o premieră pentru un SUV Lexus.