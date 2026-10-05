O nouă ediție Tezaur: ce dobânzi oferă statul român pentru banii pe care îi împrumuți
Românii pot cumpăra, începând cu 5 octombrie 2026, titluri de stat Tezaur cu dobânzi anuale de 6,50%, 7% sau 7,50%, în funcție de perioada aleasă. Câștigurile sunt neimpozabile, iar subscrierile se încheie cel târziu pe 6 noiembrie, cu termene mai scurte pentru cumpărarea online și prin Poșta Română. Dacă investești, împrumuți statul cu o sumă pentru care primești dobândă anual, iar banii depuși îți sunt restituiți la scadență.
Ce dobânzi primești și când îți recuperezi banii
Noua ediție oferă trei variante. Pentru un an, dobânda este de 6,50%, pentru trei ani ajunge la 7%, iar pentru cinci ani este de 7,50%. Procentele reprezintă dobânzi anuale, nu câștigul total pentru întreaga perioadă.
Condițiile sunt stabilite prin Ordinul Ministerului Finanțelor nr. 1324 din 30 septembrie 2026. Data emisiunii este 10 noiembrie 2026, iar scadențele sunt 10 noiembrie 2027, 10 noiembrie 2029 și 10 noiembrie 2031. Perioada pentru care se calculează dobânda începe de la data emisiunii, nu din ziua în care faci subscrierea.
Titlurile sunt emise în lei și au valoarea nominală de un leu. Forma dematerializată înseamnă că sunt evidențiate în cont, fără să primești un certificat pe hârtie pentru fiecare titlu cumpărat.
Banii strânși prin program sunt folosiți pentru finanțarea deficitului bugetar și refinanțarea datoriei publice. Ministerul Finanțelor este emitentul și plătește dobânda la datele prevăzute în prospect.
Cât încasezi dacă investești 10.000 de lei
Pentru o sumă de 10.000 de lei, calculul dobânzii anuale este simplu. Înmulțești suma investită cu procentul oferit pentru maturitatea aleasă.
Exemplele de mai jos presupun păstrarea titlurilor până la scadență, fără reinvestirea dobânzilor încasate. Suma depusă inițial se restituie separat, la finalul perioadei.
Astfel, pentru varianta pe cinci ani, primești câte 750 de lei anual. În ultimul an se rambursează și cei 10.000 de lei investiți inițial, alături de dobânda aferentă acelui an.
Dobânda nu se capitalizează automat. Dacă nu ridici dobânzile plătite, acestea nu produc, la rândul lor, o nouă dobândă în cadrul aceleiași subscrieri. Câștigurile din titlurile de stat sunt neimpozabile.
Unde poți cumpăra titlurile și până când
Perioada generală de subscriere este 5 octombrie–6 noiembrie 2026. Ultima zi disponibilă depinde însă de canalul prin care cumperi, potrivit anunțului Ministerului Finanțelor, relatat de Agerpres.
Toate variantele sunt disponibile începând cu 5 octombrie. Termenele de încheiere sunt următoarele.
Pentru subscrierea online prin Trezorerie trebuie să fii înregistrat în Spațiul Privat Virtual. Prin acest sistem poți deschide un cont de subscriere, cumpăra titluri și solicita transferul sumelor disponibile către contul tău bancar.
Ghișeul.ro oferă o variantă separată, cu plata prin card de debit. Accesezi secțiunea „Titluri de stat”, alegi emisiunea și suma, apoi efectuezi plata. Dobânzile și suma rambursată sunt achitate pe cardul înregistrat pentru subscriere.
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Cine poate investi și care este suma minimă
Sunt eligibile persoanele fizice care au împlinit 18 ani la data subscrierii. Un investitor poate face una sau mai multe subscrieri în aceeași emisiune.
Valoarea nominală de un leu nu înseamnă că poți cumpăra cu un leu prin orice canal. Prin Trezorerie și Poșta Română, subscrierea minimă este de un leu, dar pe Ghișeul.ro trebuie să investești cel puțin 1.000 de lei pentru fiecare subscriere.
Pentru Ghișeul.ro, prospectul stabilește și un plafon de 200.000 de lei pentru fiecare cod de emisiune. Trebuie respectate totodată limitele de plată ale cardului bancar.
Pentru cumpărarea prin platformă ai nevoie de cont, carte de identitate valabilă și card de debit eligibil. La Poștă, investitorul prezintă actul de identitate în original și copie, conform instrucțiunilor publicate de instituție.
Ce se întâmplă dacă ai nevoie de bani înainte de scadență
Titlurile Tezaur pot fi răscumpărate anticipat, dar această operațiune atrage pierderea dobânzii. Pentru titlurile cumpărate prin Poștă sau Ghișeul.ro, răscumpărarea privește întreaga valoare dintr-un formular de subscriere.
Dacă ai încasat deja dobânzi, acestea sunt scăzute din suma restituită. De exemplu, la o subscriere de 10.000 de lei pe cinci ani, după încasarea unei dobânzi de 750 de lei, răscumpărarea anticipată ar însemna restituirea a 9.250 de lei. Împreună cu dobânda primită anterior, recuperezi cei 10.000 de lei, fără câștigul din dobândă.
Plata anticipată nu se face imediat după depunerea cererii. Poșta Română indică drept termen ultima zi lucrătoare a lunii următoare solicitării, cu respectarea intervalelor în care cererea poate fi depusă.
Anularea subscrierii în perioada de cumpărare este o operațiune diferită. Aceasta presupune depunerea unei cereri și respectarea termenelor specifice canalului folosit. Titlurile sunt și transferabile, în condițiile reglementărilor programului.
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Cum transferi banii disponibili din contul Tezaur în contul bancar
Pentru sumele disponibile în contul de subscriere de la Trezorerie, Ministerul Finanțelor prezintă procedura de transfer prin Ordinul de plată multiplu electronic, cunoscut drept OPME. Operațiunea se realizează prin SPV și nu înlocuiește cererea de răscumpărare anticipată a titlurilor.
Descarci formularul din secțiunea Tezaur Online a Ministerului Finanțelor și îl deschizi în Adobe Acrobat Reader. Completezi datele de identificare, inclusiv CNP-ul, și IBAN-ul contului bancar în care dorești să primești suma.
Din suma disponibilă pentru transfer trebuie dedus comisionul aferent operațiunii. Acesta este de 0,51 lei pentru transferurile de până la 50.000 de lei sau de 6 lei pentru sume mai mari. Validezi și salvezi formularul PDF, apoi îl încarci prin opțiunea „Depunere formulare”, conform ghidului Ministerului Finanțelor.
Pentru subscrierile făcute prin Ghișeul.ro, plățile urmează mecanismul platformei și se efectuează pe cardul înregistrat. Procedura OPME privește contul de subscriere de la Trezorerie.