O nouă ediție Tezaur: ce dobânzi oferă statul român pentru banii pe care îi împrumuți

Condițiile sunt stabilite prin Ordinul Ministerului Finanțelor nr. 1324 din 30 septembrie 2026. Data emisiunii este 10 noiembrie 2026, iar scadențele sunt 10 noiembrie 2027, 10 noiembrie 2029 și 10 noiembrie 2031. Perioada pentru care se calculează dobânda începe de la data emisiunii, nu din ziua în care faci subscrierea.

Titlurile sunt emise în lei și au valoarea nominală de un leu. Forma dematerializată înseamnă că sunt evidențiate în cont, fără să primești un certificat pe hârtie pentru fiecare titlu cumpărat.

Banii strânși prin program sunt folosiți pentru finanțarea deficitului bugetar și refinanțarea datoriei publice. Ministerul Finanțelor este emitentul și plătește dobânda la datele prevăzute în prospect.

Cât încasezi dacă investești 10.000 de lei

Pentru o sumă de 10.000 de lei, calculul dobânzii anuale este simplu. Înmulțești suma investită cu procentul oferit pentru maturitatea aleasă.

Exemplele de mai jos presupun păstrarea titlurilor până la scadență, fără reinvestirea dobânzilor încasate. Suma depusă inițial se restituie separat, la finalul perioadei.

Astfel, pentru varianta pe cinci ani, primești câte 750 de lei anual. În ultimul an se rambursează și cei 10.000 de lei investiți inițial, alături de dobânda aferentă acelui an.