Cum te asiguri că chiriașul nu îți lasă datorii la întreținere sau utilități. Ce trebuie să faci înainte de a-i restitui garanția
Închirierea unui apartament poate aduce venituri constante, dar și riscuri. Una dintre cele mai frecvente probleme cu care se confruntă proprietarii apare la finalul contractului, când descoperă că fostul chiriaș a plecat lăsând în urmă facturi neachitate la întreținere, energie electrică, gaze sau alte utilități.
Pentru a evita astfel de situații, specialiștii recomandă ca garanția să nu fie restituită imediat după predarea cheilor, ci doar după ce proprietarul verifică dacă toate obligațiile financiare au fost achitate.
Proprietarul rămâne răspunzător față de asociația de proprietari
Mulți proprietari cred că, dacă în contract este prevăzut că chiriașul suportă cheltuielile de întreținere și utilități, nu mai au nicio responsabilitate. În realitate, raporturile dintre proprietar și chiriaș nu schimbă obligațiile pe care proprietarul le are față de asociația de proprietari.
Legea nr. 196/2018 privind înființarea, organizarea și funcționarea asociațiilor de proprietari prevede că neîndeplinirea obligațiilor contractuale de către chiriaș nu îl exonerează pe proprietar de obligațiile pe care le are față de asociație sau, după caz, față de furnizorii de utilități.
Cu alte cuvinte, dacă chiriașul pleacă fără să achite întreținerea, asociația de proprietari va urmări recuperarea banilor de la proprietar.
Nu restitui garanția înainte de toate verificările
Una dintre cele mai mari greșeli este returnarea garanției în ziua în care chiriașul predă apartamentul.
În multe blocuri, lista de întreținere se afișează cu întârziere, iar consumurile de apă, gaze sau energie pot fi facturate după câteva săptămâni. Dacă proprietarul restituie imediat garanția, iar ulterior apar restanțe, recuperarea banilor poate deveni dificilă.
Specialiștii recomandă ca, înainte de restituirea garanției, proprietarul să:
- verifice lista de întreținere la administrator;
- solicite dovada plății ultimei întrețineri;
- ceară ultimele facturi la energie electrică, gaze, apă și internet;
- fotografieze indexurile contoarelor în ziua predării apartamentului;
- întocmească un proces-verbal de predare-primire semnat de ambele părți.
În ce situații poate fi reținută garanția
Depozitul de garanție are rolul de a acoperi eventualele obligații neîndeplinite de chiriaș. Potrivit OUG nr. 40/1999, părțile pot conveni constituirea unei garanții, iar din aceasta proprietarul poate reține sumele datorate, dacă acestea sunt justificate. Actul normativ prevede că garanția poate acoperi, printre altele, cheltuieli de întreținere, reparații aflate în sarcina chiriașului sau alte servicii de care acesta a beneficiat și pe care nu le-a achitat.
Din acest motiv, este important ca în contractul de închiriere să fie prevăzut în mod clar în ce condiții poate fi reținută garanția și ce documente justifică eventualele rețineri.
Ce documente este bine să păstrezi
Pentru a evita eventualele litigii, proprietarul ar trebui să păstreze toate documentele referitoare la închiriere:
- contractul de închiriere;
- dovada încasării garanției;
- procesul-verbal de predare-primire;
- fotografii cu starea apartamentului la începutul și la sfârșitul contractului;
- copii ale ultimelor facturi și dovezile de plată.
Aceste documente pot fi utile dacă apar neînțelegeri privind restituirea garanției sau plata utilităților.
Ce verificări faci în ziua predării apartamentului
Înainte de a considera încheiată relația contractuală, proprietarul ar trebui să efectueze o verificare completă a locuinței.
Este recomandat să fie citite și fotografiate toate contoarele, să fie verificate cheile, telecomenzile și echipamentele predate împreună cu apartamentul, dar și să fie analizată starea locuinței pentru a identifica eventuale deteriorări care depășesc uzura normală.
Abia după ce proprietarul are confirmarea că nu există restanțe la întreținere, utilități sau alte obligații asumate prin contract și că apartamentul a fost predat în condițiile convenite, poate decide restituirea integrală a garanției. În acest fel, riscul de a rămâne cu datorii generate de fostul chiriaș este considerabil redus.