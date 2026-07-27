Cum te asiguri că chiriașul nu îți lasă datorii la întreținere sau utilități. Ce trebuie să faci înainte de a-i restitui garanția

Proprietarul rămâne răspunzător față de asociația de proprietari

Mulți proprietari cred că, dacă în contract este prevăzut că chiriașul suportă cheltuielile de întreținere și utilități, nu mai au nicio responsabilitate. În realitate, raporturile dintre proprietar și chiriaș nu schimbă obligațiile pe care proprietarul le are față de asociația de proprietari.

Legea nr. 196/2018 privind înființarea, organizarea și funcționarea asociațiilor de proprietari prevede că neîndeplinirea obligațiilor contractuale de către chiriaș nu îl exonerează pe proprietar de obligațiile pe care le are față de asociație sau, după caz, față de furnizorii de utilități.

Cu alte cuvinte, dacă chiriașul pleacă fără să achite întreținerea, asociația de proprietari va urmări recuperarea banilor de la proprietar.

Nu restitui garanția înainte de toate verificările

Una dintre cele mai mari greșeli este returnarea garanției în ziua în care chiriașul predă apartamentul.

În multe blocuri, lista de întreținere se afișează cu întârziere, iar consumurile de apă, gaze sau energie pot fi facturate după câteva săptămâni. Dacă proprietarul restituie imediat garanția, iar ulterior apar restanțe, recuperarea banilor poate deveni dificilă.

Specialiștii recomandă ca, înainte de restituirea garanției, proprietarul să:

verifice lista de întreținere la administrator;

solicite dovada plății ultimei întrețineri;

ceară ultimele facturi la energie electrică, gaze, apă și internet;

fotografieze indexurile contoarelor în ziua predării apartamentului;

întocmească un proces-verbal de predare-primire semnat de ambele părți.

În ce situații poate fi reținută garanția

Depozitul de garanție are rolul de a acoperi eventualele obligații neîndeplinite de chiriaș. Potrivit OUG nr. 40/1999, părțile pot conveni constituirea unei garanții, iar din aceasta proprietarul poate reține sumele datorate, dacă acestea sunt justificate. Actul normativ prevede că garanția poate acoperi, printre altele, cheltuieli de întreținere, reparații aflate în sarcina chiriașului sau alte servicii de care acesta a beneficiat și pe care nu le-a achitat.