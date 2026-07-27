MouthPad, dispozitivul controlat cu limba, poate fi cumpărat de oricine. Compania lansează și VOX, o tastatură „invizibilă” pentru AI
Compania Augmental a anunțat lansarea comercială în Statele Unite a MouthPad, dispozitivul care transformă limba într-un mouse pentru telefon sau computer. În același timp, firma a prezentat și VOX, un accesoriu purtabil care permite introducerea de text prin voce, inclusiv în șoaptă, fără a fi afectat de zgomotul din jur.
Cele două produse sunt gândite în special pentru persoanele cu mobilitate redusă, însă dezvoltatorii cred că tehnologia ar putea deveni utilă și pentru utilizarea zilnică a inteligenței artificiale și a dispozitivelor digitale.
Cum funcționează MouthPad
MouthPad este realizat individual pentru fiecare utilizator și se fixează pe dinții superiori, asemănător unui aparat dentar transparent.
Dispozitivul include un touchpad sensibil la presiune, amplasat pe cerul gurii, și senzori care detectează mișcările capului.
Împreună, acestea permit controlul cursorului, efectuarea de clicuri, derularea paginilor și executarea diferitelor gesturi fără folosirea mâinilor.
A doua generație a produsului, lansată în acest an, adaugă suport pentru comenzi rapide de la tastatură, posibilitatea de a transforma touchpad-ul în controale de tip WASD pentru jocuri și modelare 3D, autonomie de peste șapte ore și conectare simultană la mai multe dispozitive.
Potrivit companiei, un utilizator al dispozitivului a atins o viteză de control a cursorului comparabilă cu cea obținută de unele interfețe creier-computer care necesită intervenții chirurgicale. În prezent, lista de așteptare pentru MouthPad depășește 6.300 de persoane.
VOX promite dictare discretă și control mai bun al AI
Alături de MouthPad, Augmental a prezentat și VOX, un microfon purtat la gât care captează atât sunetele din aer, cât și vibrațiile transmise prin corp.
Compania susține că această abordare reduce zgomotul ambiental și permite dictarea la un volum foarte scăzut, inclusiv prin șoaptă, fără a afecta precizia recunoașterii vocale. VOX nu ascultă permanent utilizatorul.
Înregistrarea începe doar după apăsarea unui buton sau printr-un gest realizat cu limba atunci când este utilizat împreună cu MouthPad.
Dispozitivul poate fi folosit pentru redactarea mesajelor, dictarea de texte sau interacțiunea cu asistenți bazați pe inteligență artificială.
Compania urmărește dezvoltarea unei tehnologii de „vorbire tăcută”
Augmental afirmă că obiectivul pe termen lung este dezvoltarea unei tehnologii care să permită comunicarea fără emiterea vreunui sunet.
Prin combinarea mișcărilor limbii detectate de MouthPad cu informațiile colectate de VOX, cercetătorii speră să creeze modele personalizate capabile să recunoască vorbirea chiar și atunci când utilizatorul nu rostește efectiv cuvintele.
VOX este disponibil momentan în versiune beta și costă 200 de dolari, urmând să fie livrat spre sfârșitul anului 2026.
MouthPad poate fi comandat deja în Statele Unite la un preț de 1.400 de dolari, la care se adaugă costul unei scanări dentare necesare pentru realizarea dispozitivului personalizat.