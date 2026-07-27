MouthPad, dispozitivul controlat cu limba, poate fi cumpărat de oricine. Compania lansează și VOX, o tastatură „invizibilă” pentru AI

Cum funcționează MouthPad

MouthPad este realizat individual pentru fiecare utilizator și se fixează pe dinții superiori, asemănător unui aparat dentar transparent.

Dispozitivul include un touchpad sensibil la presiune, amplasat pe cerul gurii, și senzori care detectează mișcările capului.

Împreună, acestea permit controlul cursorului, efectuarea de clicuri, derularea paginilor și executarea diferitelor gesturi fără folosirea mâinilor.

A doua generație a produsului, lansată în acest an, adaugă suport pentru comenzi rapide de la tastatură, posibilitatea de a transforma touchpad-ul în controale de tip WASD pentru jocuri și modelare 3D, autonomie de peste șapte ore și conectare simultană la mai multe dispozitive.

Potrivit companiei, un utilizator al dispozitivului a atins o viteză de control a cursorului comparabilă cu cea obținută de unele interfețe creier-computer care necesită intervenții chirurgicale. În prezent, lista de așteptare pentru MouthPad depășește 6.300 de persoane.

VOX promite dictare discretă și control mai bun al AI

Alături de MouthPad, Augmental a prezentat și VOX, un microfon purtat la gât care captează atât sunetele din aer, cât și vibrațiile transmise prin corp.

Compania susține că această abordare reduce zgomotul ambiental și permite dictarea la un volum foarte scăzut, inclusiv prin șoaptă, fără a afecta precizia recunoașterii vocale. VOX nu ascultă permanent utilizatorul.