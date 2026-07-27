ASUS își pregătește armata de servere pentru era AI: noile sisteme cu AMD EPYC 9006 promit putere uriașă în centrele de date

RS700A și RS720A mizează pe densitate extremă

ASUS RS700A și RS720A sunt modelele de vârf ale noii game. Ambele folosesc configurații cu două procesoare AMD EPYC 9006 și sunt destinate centrelor de date care trebuie să ruleze simultan volume mari de operațiuni. Printre scenariile vizate se numără inferența AI, simulările complexe, virtualizarea și aplicațiile HPC, unde densitatea de calcul și lățimea de bandă sunt esențiale.

Serverele oferă până la 32 de sloturi DIMM, compatibile cu memorie MRDIMM ultrarapidă. Aceasta permite transferarea unor cantități mai mari de date între procesoare și memorie, reducând riscul ca sistemul să fie încetinit în sarcinile care procesează baze de date uriașe sau modele de inteligență artificială.

La capitolul stocare, seria poate integra până la 32 de unități E3.S într-o carcasă compactă de 2U. Formatul E3.S este conceput pentru centrele de date moderne, unde administratorii au nevoie de densitate mare, răcire eficientă și posibilitatea înlocuirii rapide a unităților. Conectivitatea PCIe 6.0 permite, la rândul său, comunicații mai rapide cu acceleratoarele, adaptoarele de rețea și sistemele de stocare.

Lansarea vine într-o perioadă în care AMD își extinde puternic prezența în centrele de date. Compania a prezentat recent o strategie prin care procesoarele EPYC din generația a șasea lucrează alături de acceleratoarele Instinct și platforma software ROCm.

RS500A și RS520A ocupă mai puțin spațiu

Pentru companiile care nu au nevoie de două procesoare într-un singur sistem, ASUS a pregătit seriile RS500A și RS520A. Acestea folosesc o configurație single-socket, cu un singur procesor AMD EPYC 9006, și sunt gândite pentru eficiență, flexibilitate și instalare în rack-uri în care spațiul este limitat.

Carcasele au o adâncime mai mică de 800 de milimetri, ceea ce facilitează instalarea lor în centre de date compacte, infrastructuri edge sau camere tehnice care nu pot găzdui servere foarte lungi. Chiar și în acest format redus, sistemele păstrează suportul complet pentru PCIe 6.0 și pentru stocare E3.S.

RS500A și RS520A împart mai multe componente cu seriile RS700A și RS720A. Abordarea modulară poate simplifica achiziția pieselor, mentenanța și extinderea infrastructurii, deoarece administratorii nu trebuie să gestioneze componente complet diferite pentru fiecare familie de servere.