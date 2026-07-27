ASUS își pregătește armata de servere pentru era AI: noile sisteme cu AMD EPYC 9006 promit putere uriașă în centrele de date
ASUS a anunțat o nouă generație de servere enterprise echipate cu procesoare AMD EPYC 9006, concepute pentru inteligență artificială, servicii cloud, virtualizare, stocare și aplicații critice de business. Potrivit comunicatului oficial publicat de ASUS, noul portofoliu este împărțit în două familii principale: sistemele dual-socket RS700A/720A și modelele single-socket RS500A/520A.
Noile servere folosesc procesoare AMD EPYC din generația a șasea, dezvoltate pentru platforma SP8, și aduc suport complet pentru PCIe 6.0, memorie MRDIMM de mare viteză și unități de stocare în format E3.S. ASUS susține că sistemele pot forma baza unor infrastructuri flexibile, care să fie extinse în funcție de nevoile companiilor și de volumul sarcinilor AI.
RS700A și RS720A mizează pe densitate extremă
ASUS RS700A și RS720A sunt modelele de vârf ale noii game. Ambele folosesc configurații cu două procesoare AMD EPYC 9006 și sunt destinate centrelor de date care trebuie să ruleze simultan volume mari de operațiuni. Printre scenariile vizate se numără inferența AI, simulările complexe, virtualizarea și aplicațiile HPC, unde densitatea de calcul și lățimea de bandă sunt esențiale.
Serverele oferă până la 32 de sloturi DIMM, compatibile cu memorie MRDIMM ultrarapidă. Aceasta permite transferarea unor cantități mai mari de date între procesoare și memorie, reducând riscul ca sistemul să fie încetinit în sarcinile care procesează baze de date uriașe sau modele de inteligență artificială.
La capitolul stocare, seria poate integra până la 32 de unități E3.S într-o carcasă compactă de 2U. Formatul E3.S este conceput pentru centrele de date moderne, unde administratorii au nevoie de densitate mare, răcire eficientă și posibilitatea înlocuirii rapide a unităților. Conectivitatea PCIe 6.0 permite, la rândul său, comunicații mai rapide cu acceleratoarele, adaptoarele de rețea și sistemele de stocare.
Lansarea vine într-o perioadă în care AMD își extinde puternic prezența în centrele de date. Compania a prezentat recent o strategie prin care procesoarele EPYC din generația a șasea lucrează alături de acceleratoarele Instinct și platforma software ROCm.
RS500A și RS520A ocupă mai puțin spațiu
Pentru companiile care nu au nevoie de două procesoare într-un singur sistem, ASUS a pregătit seriile RS500A și RS520A. Acestea folosesc o configurație single-socket, cu un singur procesor AMD EPYC 9006, și sunt gândite pentru eficiență, flexibilitate și instalare în rack-uri în care spațiul este limitat.
Carcasele au o adâncime mai mică de 800 de milimetri, ceea ce facilitează instalarea lor în centre de date compacte, infrastructuri edge sau camere tehnice care nu pot găzdui servere foarte lungi. Chiar și în acest format redus, sistemele păstrează suportul complet pentru PCIe 6.0 și pentru stocare E3.S.
RS500A și RS520A împart mai multe componente cu seriile RS700A și RS720A. Abordarea modulară poate simplifica achiziția pieselor, mentenanța și extinderea infrastructurii, deoarece administratorii nu trebuie să gestioneze componente complet diferite pentru fiecare familie de servere.
Noua gamă completează strategia prezentată de companie la ASUS Business Summit 2026, unde producătorul a insistat asupra dezvoltării unui ecosistem enterprise complet, de la laptopuri și stații de lucru până la servere, instrumente de administrare și infrastructură pregătită pentru inteligență artificială.
Răcire inteligentă și mentenanță fără unelte
Dincolo de procesoare și conectivitate, ASUS a introdus mai multe tehnologii proprii. Arhitectura modulară DC-MHS folosește o carcasă împărțită în zone separate pentru modulele I/O, HPM, ventilatoare și stocare. Această organizare ar trebui să simplifice accesul la componente, să accelereze intervențiile tehnice și să reducă timpul în care serverul nu este disponibil.
Tehnologia brevetată ASUS DIMM.2 mută unitățile M.2 în zona mai rece a sloturilor DIMM. Prin această repoziționare, compania încearcă să reducă temperaturile SSD-urilor și să evite limitarea automată a performanței provocată de supraîncălzire, fără instalarea unor radiatoare suplimentare.
Thermal Radar 3.0 folosește control PID și algoritmi care reglează în timp real viteza ventilatoarelor. Sistemul adaptează răcirea în funcție de temperatură și de nivelul de încărcare, cu scopul de a menține performanța și de a limita consumul de energie în sarcinile enterprise solicitante.
ASUS a introdus și un design care permite întreținerea fără unelte, pentru ca modulele să poată fi scoase sau înlocuite mai rapid. Astfel de funcții sunt importante pentru infrastructurile care rulează permanent, inclusiv pentru serverele pe care companiile instalează modele AI locale, o direcție adoptată și de sisteme precum QNAP QAI-h1290FX.
ASUS nu a anunțat deocamdată prețurile și nici data exactă la care serverele RS700A, RS720A, RS500A și RS520A vor putea fi comandate. Compania poziționează însă noua gamă drept o infrastructură scalabilă pentru AI, cloud și HPC, cu accent pe densitate, eficiență energetică, mentenanță rapidă și reducerea costului total de operare.