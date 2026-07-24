REVIEW ASUS Zephyrus G16 GU606 – un laptop finuț și discret care ascunde un monstru de gaming cu GeForce RTX 5080 și 64GB RAM

Dincolo de proiectare sau randări 3D și editare video, monstrulețul la care făceam referire în titlu duce cu brio modele locale de inteligență artificială. Din cauza dimensiunilor ultracompacte, în funcție de scenariile la care îl supui, s-ar putea să-i auzi ocazional ventilatorului puternic, dar acesta este un compromis infim spre inexistent dacă iei în calcul ce se ascunde sub carcasă. Mai important, în opinia mea, este că rareori spre niciodată nu l-am simțit foarte cald, chiar și în sesiuni intense de Doom: The Dark Ages sau Indiana Jones and The Great Circle cu toate detaliile la maxim. Nimic nu este prea mult pentru ROG Zephyrus GU606.

REVIEW ASUS Zephyrus G16 GU606 – specificații tehnice și performanță brută, inclusiv pe AI local

Configurația testată de mine, GU606AW-TB065X, este construită în jurul procesorului Intel Core Ultra 9 386H, cu 16 nuclee, 16 fire de execuție, 18 MB de memorie cache și frecvențe de până la 4,9 GHz. Acesta integrează și un NPU capabil să atingă 50 TOPS, util pentru sarcini AI susținute și eficiente energetic. Adevărata forță brută vine însă de la NVIDIA GeForce RTX 5080 Laptop GPU cu 16 GB de memorie GDDR7. În modul Turbo, placa video poate ajunge la 1.550 MHz și un TGP de 135W, iar în modul Manual plafonul urcă până la 160W. Toate acestea sunt integrate într-o carcasă de aluminiu cu o grosime de numai 1,49 centimetri și o greutate de 1,85 kilograme, o combinație care pare aproape neverosimilă când te uiți la resursele disponibile.

Cei 64 GB de memorie LPDDR5X la 8.533 MT/s contribuie semnificativ la caracterul de stație de lucru portabilă. Memoria este lipită pe placa de bază și nu poate fi extinsă, dar cantitatea instalată pe exemplarul testat ar trebui să fie suficientă inclusiv pentru proiecte complexe de editare, randări, mașini virtuale și modele AI locale. Stocarea este asigurată de un SSD NVMe SanDisk PC SN5100S de 1 TB, cu aproximativ 953 GB raportați de sistem. În PCMark 10 Full System Drive Benchmark, acesta a obținut 2.155 de puncte, o lățime de bandă de 341,11 MB/s și un timp mediu de acces de 77 microsecunde. Este important de precizat că testul PCMark folosește trasee de utilizare reală, nu măsoară doar vitezele secvențiale maxime afișate de producători.

În PCMark 10, Zephyrus G16 a obținut un scor general de 8.749 de puncte, cu 9.952 la Essentials, 12.442 la Productivity și 14.678 la Digital Content Creation. Rezultatele secundare includ 14.291 de puncte pentru navigare web, 20.576 pentru foi de calcul, 21.537 pentru editare foto și 17.704 pentru randare și vizualizare. PCMark 10 Applications, care folosește aplicații Microsoft Office reale, a încheiat testul cu 17.737 de puncte. Dincolo de cifre, experiența este exact cea sugerată de ele: aplicațiile pornesc aproape instantaneu, proiectele mari nu sufocă sistemul, iar multitaskingul cu multe ferestre, materiale video și file de browser nu reușește să-l scoată ușor din ritm.

Procesorul Intel Core Ultra 9 386H a înregistrat în Geekbench 6 un scor de 2.764 de puncte în single-core și 15.683 în multi-core. În Cinebench 2026 a obținut 502 puncte în single-thread și 4.419 puncte în multi-thread, cu un raport de multiplicare de 8,8x. Componenta grafică a ajuns în același test la 76.606 puncte. Performanța pentru creație este confirmată și de Blender Benchmark, unde RTX 5080 a procesat 1.913,5 mostre pe minut în scena Monster, 1.485,8 în Junkshop și 1.104,3 în Classroom. Cu alte cuvinte, nu discutăm doar despre un laptop care poate edita ocazional un clip, ci despre o unealtă serioasă pentru randare 3D, efecte și producție vizuală accelerată de GPU.

În testele sintetice de gaming, 3DMark Time Spy s-a încheiat cu 15.409 puncte, dintre care 15.986 pentru grafică și 12.793 pentru procesor. Fire Strike a furnizat 25.697 de puncte, cu 31.707 la grafică, 25.113 la fizică și 10.767 în testul combinat, iar Steel Nomad a produs 3.933 de puncte și o medie de 39,33 cadre pe secundă. Geekbench Compute a raportat 178.684 de puncte în Vulkan și 185.507 în OpenCL. Aceste rezultate confirmă că RTX 5080 Laptop nu este prezentă doar pentru a arăta bine în lista de specificații, ci poate susține jocuri și aplicații grafice foarte solicitante la rezoluția nativă de 2.560 × 1.600 de pixeli a ecranului OLED.

Unigine Superposition oferă poate cea mai sugestivă demonstrație a rezervelor grafice. În presetul 4K Optimized, laptopul a obținut 12.658 de puncte, cu o medie de 94,68 FPS, un minim de 66,04 și un maxim de 116,94 FPS. Chiar și la 8K Optimized, rezultatul a fost de 5.755 de puncte, cu 43,05 FPS în medie, un minim de 36,35 și un maxim de 49,56 FPS. În ambele scenarii, GPU-ul a fost utilizat aproape integral, în proporție de 98–99%, dar temperatura maximă raportată s-a oprit la 78 de grade Celsius. Este un rezultat important pentru o carcasă atât de subțire și confirmă eficiența combinației dintre camera de vapori, sistemul Tri-Fan, metalul lichid și traseul reproiectat pentru evacuarea aerului.