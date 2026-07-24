REVIEW ASUS Zephyrus G16 GU606 – un laptop finuț și discret care ascunde un monstru de gaming cu GeForce RTX 5080 și 64GB RAM
Au apus de mult vremurile în care conceptul de laptop de gaming se reflecta într-un monstru cărabil de dimensiuni generoase pe care abia îl luai cu tine în deplasări scurte. Deși mai găsești în continuare excepții de la regulă, gadgeturi precum ROG Zephyrus G16 (2026) GU606 despre care voi vorbi în rândurile de mai jos este dovada vie a progresului tehnologic într-o formă pe cât de compactă și prețioasă, pe atât de performantă și extravagantă. Detaliile vizuale specifice familiei ROG sunt în continuare evidente pe carcasă, dar produsul final este semnificativ mai discret. Nu mai este ostentativ, dar pare în continuare țapăn și andurant, frumos și deloc ieftin.
În opinia mea, după aproximativ o săptămână de teste intese, efortul din spatele noului Zephyrus G16 mi se pare că transmite în egală măsură afinitatea pentru gaming, cât și abilitățile unei stații de lucru portabile. Este un fel de all-in-one destinat celor care vor, probabil, cel mai rapid laptop al momentului, iar explicația stă în faptul că, dincolo de un centru de divertisment performant, acesta are și rolul de a-și justifica investiția prin eficientizarea fluxului de lucru într-o varietate foarte mare de scenarii.
Dincolo de proiectare sau randări 3D și editare video, monstrulețul la care făceam referire în titlu duce cu brio modele locale de inteligență artificială. Din cauza dimensiunilor ultracompacte, în funcție de scenariile la care îl supui, s-ar putea să-i auzi ocazional ventilatorului puternic, dar acesta este un compromis infim spre inexistent dacă iei în calcul ce se ascunde sub carcasă. Mai important, în opinia mea, este că rareori spre niciodată nu l-am simțit foarte cald, chiar și în sesiuni intense de Doom: The Dark Ages sau Indiana Jones and The Great Circle cu toate detaliile la maxim. Nimic nu este prea mult pentru ROG Zephyrus GU606.
REVIEW ASUS Zephyrus G16 GU606 – specificații tehnice și performanță brută, inclusiv pe AI local
Configurația testată de mine, GU606AW-TB065X, este construită în jurul procesorului Intel Core Ultra 9 386H, cu 16 nuclee, 16 fire de execuție, 18 MB de memorie cache și frecvențe de până la 4,9 GHz. Acesta integrează și un NPU capabil să atingă 50 TOPS, util pentru sarcini AI susținute și eficiente energetic. Adevărata forță brută vine însă de la NVIDIA GeForce RTX 5080 Laptop GPU cu 16 GB de memorie GDDR7. În modul Turbo, placa video poate ajunge la 1.550 MHz și un TGP de 135W, iar în modul Manual plafonul urcă până la 160W. Toate acestea sunt integrate într-o carcasă de aluminiu cu o grosime de numai 1,49 centimetri și o greutate de 1,85 kilograme, o combinație care pare aproape neverosimilă când te uiți la resursele disponibile.
Cei 64 GB de memorie LPDDR5X la 8.533 MT/s contribuie semnificativ la caracterul de stație de lucru portabilă. Memoria este lipită pe placa de bază și nu poate fi extinsă, dar cantitatea instalată pe exemplarul testat ar trebui să fie suficientă inclusiv pentru proiecte complexe de editare, randări, mașini virtuale și modele AI locale. Stocarea este asigurată de un SSD NVMe SanDisk PC SN5100S de 1 TB, cu aproximativ 953 GB raportați de sistem. În PCMark 10 Full System Drive Benchmark, acesta a obținut 2.155 de puncte, o lățime de bandă de 341,11 MB/s și un timp mediu de acces de 77 microsecunde. Este important de precizat că testul PCMark folosește trasee de utilizare reală, nu măsoară doar vitezele secvențiale maxime afișate de producători.
În PCMark 10, Zephyrus G16 a obținut un scor general de 8.749 de puncte, cu 9.952 la Essentials, 12.442 la Productivity și 14.678 la Digital Content Creation. Rezultatele secundare includ 14.291 de puncte pentru navigare web, 20.576 pentru foi de calcul, 21.537 pentru editare foto și 17.704 pentru randare și vizualizare. PCMark 10 Applications, care folosește aplicații Microsoft Office reale, a încheiat testul cu 17.737 de puncte. Dincolo de cifre, experiența este exact cea sugerată de ele: aplicațiile pornesc aproape instantaneu, proiectele mari nu sufocă sistemul, iar multitaskingul cu multe ferestre, materiale video și file de browser nu reușește să-l scoată ușor din ritm.
Procesorul Intel Core Ultra 9 386H a înregistrat în Geekbench 6 un scor de 2.764 de puncte în single-core și 15.683 în multi-core. În Cinebench 2026 a obținut 502 puncte în single-thread și 4.419 puncte în multi-thread, cu un raport de multiplicare de 8,8x. Componenta grafică a ajuns în același test la 76.606 puncte. Performanța pentru creație este confirmată și de Blender Benchmark, unde RTX 5080 a procesat 1.913,5 mostre pe minut în scena Monster, 1.485,8 în Junkshop și 1.104,3 în Classroom. Cu alte cuvinte, nu discutăm doar despre un laptop care poate edita ocazional un clip, ci despre o unealtă serioasă pentru randare 3D, efecte și producție vizuală accelerată de GPU.
În testele sintetice de gaming, 3DMark Time Spy s-a încheiat cu 15.409 puncte, dintre care 15.986 pentru grafică și 12.793 pentru procesor. Fire Strike a furnizat 25.697 de puncte, cu 31.707 la grafică, 25.113 la fizică și 10.767 în testul combinat, iar Steel Nomad a produs 3.933 de puncte și o medie de 39,33 cadre pe secundă. Geekbench Compute a raportat 178.684 de puncte în Vulkan și 185.507 în OpenCL. Aceste rezultate confirmă că RTX 5080 Laptop nu este prezentă doar pentru a arăta bine în lista de specificații, ci poate susține jocuri și aplicații grafice foarte solicitante la rezoluția nativă de 2.560 × 1.600 de pixeli a ecranului OLED.
Unigine Superposition oferă poate cea mai sugestivă demonstrație a rezervelor grafice. În presetul 4K Optimized, laptopul a obținut 12.658 de puncte, cu o medie de 94,68 FPS, un minim de 66,04 și un maxim de 116,94 FPS. Chiar și la 8K Optimized, rezultatul a fost de 5.755 de puncte, cu 43,05 FPS în medie, un minim de 36,35 și un maxim de 49,56 FPS. În ambele scenarii, GPU-ul a fost utilizat aproape integral, în proporție de 98–99%, dar temperatura maximă raportată s-a oprit la 78 de grade Celsius. Este un rezultat important pentru o carcasă atât de subțire și confirmă eficiența combinației dintre camera de vapori, sistemul Tri-Fan, metalul lichid și traseul reproiectat pentru evacuarea aerului.
Pe partea de inteligență artificială, AI Benchmark a raportat 1.920 de puncte pentru inferență, 2.966 pentru antrenare și un scor AI total de 4.886. Geekbench AI a oferit, în funcție de precizie și de backend-ul utilizat, rezultate de până la 22.392 de puncte în single precision, 39.439 în half precision și 61.439 pentru calcule cuantizate. Mai relevante pentru utilizarea practică sunt însă testele MLPerf Client cu modele lingvistice rulate local. Llama 3.1 8B a ajuns pe RTX 5080 la 67,5 tokeni pe secundă prin llama.cpp și CUDA, 65,2 tokeni pe secundă prin Windows ML cu TensorRT RTX și 72,7 tokeni pe secundă prin ONNX Runtime GenAI. Timpul până la apariția primului token a coborât până la 0,31–0,40 secunde, suficient pentru ca interacțiunea cu modelul să pară aproape instantanee.
Diferența dintre acceleratoarele disponibile devine și mai clară în MLPerf. Pentru Llama 3.1 8B, NPU-ul Intel a produs aproximativ 21,3–21,4 tokeni pe secundă, iar grafica integrată Intel a ajuns până la 23 de tokeni pe secundă. În cazul Phi 3.5 Mini, iGPU-ul și NPU-ul s-au situat în jurul valorii de 35 de tokeni pe secundă, în timp ce RTX 5080 a urcat până la 122,7 tokeni pe secundă, cu numai 0,22 secunde până la primul token. NPU-ul rămâne soluția mai potrivită pentru procese AI continue și eficiente energetic, dar placa NVIDIA este alegerea evidentă când prioritatea este performanța maximă. Cei 16 GB de VRAM și cei 64 GB de memorie de sistem oferă, în același timp, suficient spațiu pentru modele locale serioase, inclusiv atunci când o parte din sarcină trebuie transferată între GPU și procesor.
Singura zonă în care fizica își cere drepturile este autonomia. În testul PCMark de redare video, bateria a rezistat 4 ore și 51 de minute de la 100% la 3%, iar în testul de gaming a ajuns la o oră și 30 de minute. Nu sunt rezultate spectaculoase pentru un ultraportabil obișnuit, dar Zephyrus G16 nu este un ultraportabil obișnuit: are un ecran OLED de 16 inci, un procesor Core Ultra 9 și una dintre cele mai rapide plăci video disponibile într-un laptop. Când este conectat la priză, monstrulețul își arată adevărata natură; când îl iei în deplasare, rămâne surprinzător de ușor și discret pentru nivelul de performanță pe care îl porți în geantă.
REVIEW ASUS Zephyrus G16 GU606 – experiență de utilizare și concluzie
Dincolo de performanța sintetică, Zephyrus G16 este convingător prin atenția acordată lucrurilor cu care interacționezi în fiecare zi. Carcasa din aluminiu prelucrat CNC se simte rigidă, bine închegată și surprinzător de rafinată pentru un laptop de gaming, fără flexări deranjante în zona tastaturii sau a capacului. Balamaua pare foarte andurantă și nu are `joc` aiurea deloc. La 1,49 centimetri grosime și 1,85 kilograme, îl poți transporta fără sentimentul că ai pus un desktop în rucsac, iar estetica ROG este suficient de discretă pentru un birou serios.
Conectica nu a fost sacrificată în numele siluetei: ai două porturi USB-C cu ieșire video, dintre care unul cu Thunderbolt 4, DisplayPort 2.1 și Power Delivery 3.0, două USB 3.2 Gen 2 Type-A, HDMI 2.1, cititor SD UHS-II de dimensiune completă și mufă audio de 3,5 mm. Ecranul OLED ROG Nebula HDR de 16 inci, cu rezoluție 2.560 × 1.600, format 16:10, rată de reîmprospătare de 240 Hz, răspuns de 0,2 ms, G-SYNC și luminozitate maximă de 1.100 de niți, este completat de un sistem audio cu șase difuzoare și un bas surprinzător de prezent pentru o carcasă atât de subțire. Filmele, muzica și jocurile beneficiază astfel de imagine spectaculoasă, contrast perfect și un sunet suficient de amplu încât să nu simți permanent nevoia unor boxe externe.
În gaming, experiența a fost impecabilă la rezoluția nativă și cu detaliile împinse la maximum, inclusiv cu DLSS, ray tracing și, acolo unde jocul permite, path tracing. Gothic Remake, Doom: The Dark Ages, Indiana Jones and The Great Circle și Forza Horizon 6 au arătat superb pe panoul OLED și au rulat cu o fluiditate care justifică asocierea dintre RTX 5080, Core Ultra 9 și cei 64 GB RAM. Ultimele trei titluri le-am instalat direct prin Xbox PC Game Pass, un avantaj deloc neglijabil pentru cine vrea să testeze imediat capacitățile sistemului fără să cumpere separat fiecare joc.
Ventilatoarele devin inevitabil audibile când activezi toate efectele moderne și soliciți GPU-ul aproape de maximum, însă temperaturile au rămas bine controlate, iar zgomotul mi se pare un compromis rezonabil raportat la performanța livrată într-un corp atât de compact. În final, ROG Zephyrus G16 GU606 reușește ceva foarte dificil: să fie simultan o stație de lucru puternică, un sistem pregătit pentru AI local și un laptop de gaming fără compromisuri vizibile, dar suficient de elegant, subțire și discret încât să-l folosești oriunde.
Ar fi ignorant din partea mea să nu atrag atenția asupra faptului că am testat în ultimele zile un laptop care în magazinul virtual ASUS poate fi achiziționat cu 25.499 de lei sau aproximativ 5.000 de euro. Această valoare însă se reflectă într-unul dintre cele mai rapide laptopuri testate de mine vreodată, dacă nu cel mai puternic disponibil pe piață. Configurația este incredibil de potrivită cel puțin vreo 5 ani de zile, dacă nu mai mult, pentru cele mai pretențioase sarcini care îți trec prin minte, indiferent dacă te gândești să-l folosești în proiectare, randare sau gaming. Este un vârf de gamă tehnologic menit pentru cei care vor sprinteneală fără compromisuri în jocuri de top, fără să fie vreodată nevoie să faci experimente prin setările titlurilor tale preferate ca să atingi fluiditatea mult râvnită. În plus, dacă ești pasionat de AI și faci experimente cu modele locale de inteligență artificială, din nou, ASUS ROG Zephyrus G16 GU606 este în mod autentic zmeu, nimic nu-i stă în cale.
Aș concluziona prin faptul că este genul de sistem în care investești în momentul în care banii nu sunt o problemă. Realist însă, la cât de bine se descurcă în a-și justifica banii din spate, realitatea este exact invers. Îl cumperi când această performanță supremă nu doar că poate fi monetizată prin jobul tău, dar te și ajută să-ți faci treaba mai repede, mai eficient și mai bine. Astfel, într-un univers în care timpul este bani și cea mai prețioasă resursă, Zephyrus G16 te ajută exact la asta, să câșitigi timp, iar când vine vorba de pauzele de divertisment, să nu existe sub nicio formă compromisuri.