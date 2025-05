Miniseria Adolescence continuă să facă legea pe Netflix, la mai bine de două luni de la lansare. Ce serial a depășit

Miniseria Adolescence este pe cale să devină al doilea cel mai urmărit serial de limbă engleză din istoria Netflix, depășind Stranger Things 4.

Lansat pe 13 martie 2025, Adolescence a reușit performanța de a acumula 140,2 milioane de vizualizări în primele 75 de zile, potrivit datelor oficiale ale Netflix, scrie publlicația Deadline.

„Adolescence” urcă în topurile Netflix și devine un fenomen neașteptat

Având parte de o fereastră de 91 de zile pentru calcularea impactului inițial, serialul limitat este aproape sigur să depășească pragul de 140,7 milioane de vizualizări înregistrat de sezonul 4 al Stranger Things, devenind astfel al doilea cel mai popular serial de limbă engleză din istoria platformei.

Succesul Adolescence este cu atât mai remarcabil cu cât producția nu a beneficiat de vedete consacrate și nici de o franciză preexistentă.

Povestea intensă a unui băiat de 13 ani (interpretat de debutantul și magnificul Owen Cooper) acuzat de înjunghierea unei colege, după ce este atras în comunități online toxice din așa-numita „manosferă”, a fost propulsată în atenția publicului mai ales prin recomandări și viralizare.

Adolescence nu va depăși Wednesday, dar nu stău rău deloc

Deși Adolescence nu va reuși să ajungă din urmă Wednesday, care deține recordul cu 252 de milioane de vizualizări, locul doi în clasamentul global al serialelor în limba engleză rămâne o realizare impresionantă pentru un proiect relativ modest.

Între timp, în săptămâna 19-25 mai, noul serial Sirens a fost cel mai vizionat titlu pe Netflix, cu 16,7 milioane de vizualizări, urmat de documentarul American Manhunt: Osama bin Laden (10,7 milioane).

Alte titluri recente precum The Four Seasons, Forever și She the People au rămas în top, dar pe poziții mai joase.

În categoria serialelor non-englezești, misterul danez Secrets We Keep s-a menținut pe primul loc, cu 12,7 milioane de vizualizări în a doua săptămână de la lansare.

Pe partea de filme, Fear Street: Prom Queen a debutat direct pe locul 1 cu 10,7 milioane de vizualizări în primele trei zile, în timp ce drama Nonnas, cu acțiunea într-un restaurant italian, s-a menținut pe locul 3 în topul filmelor în limba engleză, adunând 8,4 milioane de vizualizări suplimentare.

Evident, rămâne de văzut dacă Adolescence va continua să crească și ve noi recorduri la dobândi. Poate că ar fi reușit să întreacă Wednesday dacă lansarea celui din urmă nu era atât de aproape.