TikTok, acuzat oficial de UE că împinge utilizatorii într-o spirală toxică de conținut. Algoritmul care poate agrava depresia, anxietatea și tulburările alimentare

Într-un comunicat oficial publicat pe 6 noiembrie 2026, Comisia Europeană a anunțat că a constatat, cu titlu preliminar, încălcarea Regulamentului privind serviciile digitale (Digital Services Act – DSA) de către TikTok. Instituția acuză platforma că nu a evaluat corespunzător pericolele generate de propriul sistem de recomandare și că măsurile implementate pentru protejarea utilizatorilor sunt insuficiente.

Concluziile sunt deosebit de grave, având în vedere popularitatea aplicației în rândul tinerilor și avertismentele repetate privind efectele TikTok asupra sănătății mintale.

Algoritmul TikTok poate transforma tristețea și nesiguranța într-o spirală periculoasă

În centrul investigației europene se află fenomenul cunoscut drept „rabbit hole effect”, o expresie folosită pentru a descrie situația în care un utilizator ajunge să consume tot mai mult conținut asemănător, fără să realizeze cât de profund este influențat de recomandările algoritmului.

Mecanismul este aparent simplu. Dacă o persoană urmărește în mod repetat videoclipuri despre slăbit, nemulțumirea față de propriul corp, tristețe sau izolare socială, TikTok interpretează aceste interacțiuni drept semnale de interes. În consecință, algoritmul începe să recomande tot mai multe materiale din aceleași categorii.

Problema apare atunci când interesul pentru un subiect sensibil este confundat cu dorința de a vedea permanent conținut similar. O persoană care traversează o perioadă dificilă poate ajunge astfel să fie expusă constant unor mesaje care îi accentuează starea emoțională negativă.

Potrivit Comisiei Europene, expunerea repetată la asemenea videoclipuri poate avea consecințe serioase, printre care creșterea nivelului de tristețe și anxietate, diminuarea stimei de sine, accentuarea nemulțumirii față de propriul corp și agravarea tulburărilor alimentare sau a unor probleme psihologice preexistente.

Riscurile sunt considerate deosebit de importante pentru minori și pentru adulții vulnerabili, categorii în cazul cărora expunerea continuă la asemenea mesaje poate avea un impact disproporționat.

De altfel, problema dependenței de TikTok și a consumului compulsiv a mai fost semnalată de autoritățile europene, care au analizat inclusiv modul în care funcțiile aplicației încurajează petrecerea unui timp îndelungat în fața ecranului.

Nici măcar butonul „Nu mă interesează” nu te protejează suficient

Una dintre cele mai îngrijorătoare concluzii ale investigației privește eficiența instrumentelor prin care utilizatorii ar trebui să controleze videoclipurile care le apar în aplicație.

Comisia Europeană susține că măsurile implementate de TikTok pentru diversificarea recomandărilor nu reușesc să limiteze suficient expunerea repetată la conținut sensibil.

Mai mult, chiar și atunci când un utilizator apasă butonul „Nu mă interesează”, această alegere poate să nu fie suficientă pentru a modifica semnificativ videoclipurile afișate ulterior.

Explicația ține de modul în care algoritmul interpretează comportamentul utilizatorilor. Potrivit constatărilor preliminare, timpul petrecut urmărind un videoclip poate cântări mai mult decât preferința exprimată explicit de persoana respectivă.

Cu alte cuvinte, dacă urmărești un material suficient de mult, sistemul poate considera că îți dorești mai mult conținut asemănător, chiar dacă ai indicat contrariul.

Această funcționare ridică probleme serioase în privința controlului real pe care utilizatorii îl au asupra experienței digitale.

În consecință, Comisia Europeană consideră că TikTok trebuie să modifice arhitectura secțiunii „For You”. Printre schimbările avute în vedere se numără acordarea unei importanțe mai mari preferințelor explicite ale utilizatorilor, eliminarea timpului de vizionare ca indicator pentru recomandări, îmbunătățirea instrumentelor de control și testarea periodică a algoritmului.

TikTok riscă o amendă uriașă. Uniunea Europeană cere schimbări fundamentale

Constatările publicate pe 6 noiembrie reprezintă o nouă etapă a investigației europene privind respectarea legislației digitale de către TikTok.

În februarie 2026, Comisia Europeană formulase deja concluzii preliminare privind caracteristicile aplicației care pot încuraja dependența, iar în iulie au fost prezentate alte constatări referitoare la protecția minorilor.

Noua evaluare merge mai departe și pune sub semnul întrebării chiar modul în care sistemul de recomandare poate amplifica expunerea la conținut potențial dăunător.

Ancheta se bazează pe analiza documentelor interne ale TikTok, a rapoartelor de evaluare a riscurilor, a informațiilor furnizate de companie, precum și pe cercetări științifice și discuții cu specialiști în psihologie, psihiatrie și sisteme algoritmice.

TikTok are acum posibilitatea de a consulta documentele investigației și de a răspunde în scris acuzațiilor formulate de Comisia Europeană. Prin urmare, concluziile prezentate nu reprezintă încă o decizie definitivă de încălcare a legislației.

Dacă neregulile vor fi confirmate, autoritățile europene pot adopta o decizie oficială de neconformitate și pot impune o amendă de până la 6% din cifra de afaceri anuală mondială a companiei.

Dincolo de sancțiunile financiare, miza este însă mult mai importantă: modul în care platformele sociale își construiesc algoritmii și responsabilitatea pe care o au atunci când recomandările automate pot afecta sănătatea psihologică a utilizatorilor.

Într-un context în care protejarea copiilor pe rețelele sociale a devenit o prioritate europeană, cazul TikTok ar putea reprezenta un precedent important pentru întreaga industrie.

Mesajul transmis de Comisia Europeană este ferm: popularitatea unei platforme și eficiența algoritmilor săi nu o exonerează de responsabilitatea de a identifica și reduce riscurile pentru utilizatori, mai ales atunci când cei afectați sunt copii, adolescenți sau persoane vulnerabile.