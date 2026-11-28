Un SSD SATA de 128 GB, cumpărat pe bani puțini, funcționează și după șase ani. Ce îl face o alegere interesantă
Prețurile SSD-urilor au crescut în contextul crizei globale de memorie, iar achiziționarea unei unități de stocare cu o capacitate generoasă poate deveni costisitoare. Totuși, pentru calculatoarele mai vechi sau pentru activitățile care nu necesită mult spațiu, există în continuare variante accesibile. Un exemplu este Silicon Power A55, un SSD SATA de 128 GB care a demonstrat că poate rezista ani întregi chiar și atunci când este folosit ca unitate principală pentru Windows.
Un exemplar cumpărat în 2020 cu puțin sub 25 de dolari funcționează și în prezent, fără probleme observabile. După șase ani de utilizare, verificările indică o stare de sănătate de 92%, iar capacitatea rămasă este suficientă pentru activitățile zilnice ale proprietarei calculatorului. Experiența nu garantează că toate SSD-urile ieftine vor rezista la fel de mult, dar arată că o unitate cu specificații modeste poate fi o soluție practică în anumite situații.
SSD-ul Silicon Power A55 a fost cumpărat ca soluție temporară
Calculatorul pe care este instalat SSD-ul a fost construit înainte de septembrie 2020 și a ajuns ulterior la partenera celui care a scris despre experiență. Sistemul era unul accesibil, dar suficient pentru activități precum navigarea pe internet, vizionarea clipurilor pe YouTube, folosirea serviciilor de streaming și lucrul ocazional în Google Docs, potrivit How to Geek.
După ce unitatea Kingston SATA de aproximativ 500 GB a calculatorului s-a defectat, la numai o lună după ce PC-ul fusese oferit, a fost nevoie de un înlocuitor. Pentru că proprietara nu avea nevoie de mult spațiu de stocare, alegerea a fost cel mai ieftin SSD disponibil într-un magazin local de componente: un Silicon Power A55 SATA de 128 GB.
Prețul a fost de puțin sub 25 de dolari. Instalarea Windows 10 s-a desfășurat fără dificultăți, iar calculatorul a putut fi folosit din nou după câteva ore. Planul inițial era ca SSD-ul să fie înlocuit ulterior cu unul mai încăpător, însă acest lucru nu s-a mai întâmplat.
De fiecare dată când a fost întrebată dacă are nevoie de o unitate mai mare, proprietara calculatorului a spus că cei 128 GB îi sunt suficienți. Astfel, SSD-ul a rămas atât unitatea de pornire a sistemului, cât și spațiul principal de stocare.
După șase ani, aproximativ 50 GB erau încă disponibili. Calculatorul continua să funcționeze normal, fără semne evidente că unitatea ar fi încetinit sau că ar fi apărut erori.
Ce arată testele despre starea SSD-ului după șase ani
Longevitatea unității este cu atât mai interesantă cu cât Silicon Power A55 nu este un model cu o capacitate mare sau cu o rezistență la scriere impresionantă. Versiunea de 128 GB are o valoare nominală de anduranță de 65 TBW. Indicatorul TBW (Terabytes Written) arată cantitatea totală de date care poate fi scrisă pe SSD în condițiile specificate de producător.
Prin comparație, multe SSD-uri moderne de 1 TB au valori nominale de aproximativ 600 TBW. Diferența este considerabilă, iar utilizarea unei unități de 128 GB ca disc principal pentru sistemul de operare poate însemna operațiuni repetate de citire și scriere.
Cu toate acestea, verificarea realizată cu CrystalDiskInfo a indicat o stare de sănătate de 92%. Indicatorii pentru sectoarele realocate și blocurile defecte aveau în continuare valoarea maximă, de 100. Testele realizate cu CrystalDiskMark au arătat, la rândul lor, că SSD-ul păstrează performanțe corespunzătoare pentru o unitate SATA.
Un detaliu important este volumul relativ redus de date scrise. În cei șase ani de funcționare, SSD-ul a înregistrat aproximativ 8,4 TB de scrieri. Pentru comparație, unitatea WD_BLACK SN850 folosită de autorul experienței ca disc principal de aproximativ trei ani și jumătate depășise deja 50 TB de date scrise.
Diferența se explică prin modul de utilizare. Calculatorul partenerei este folosit în principal pentru navigare, streaming și activități ușoare, fără sarcini care să genereze volume mari de scrieri. Prin urmare, SSD-ul a fost supus unei solicitări relativ reduse, ceea ce poate explica o parte din longevitatea sa.
Unde mai poate fi util un SSD SATA de 128 GB
Chiar dacă 128 GB reprezintă o capacitate modestă pentru standardele actuale, un astfel de SSD poate avea în continuare câteva întrebuințări practice. Un calculator mai vechi, care încă funcționează bine, poate deveni mult mai util dacă primește o unitate SSD în locul unui hard disk mecanic.
Silicon Power A55 poate fi o variantă pentru un PC vechi folosit ca server de acasă sau pentru un sistem NAS construit dintr-un calculator business second-hand, precum un Dell OptiPlex. În astfel de configurații, SSD-ul poate găzdui sistemul de operare, în timp ce datele sunt păstrate pe alte unități cu o capacitate mai mare.
Aceeași soluție poate fi folosită pentru revitalizarea unui laptop mai vechi sau pentru construirea unui PC dedicat jocurilor retro. De asemenea, un SSD de 128 GB poate fi suficient pentru instalarea unui sistem de operare și explorarea mai multor distribuții Linux printr-o configurație dual-boot cu Windows.
O altă posibilitate este transformarea unității într-un SSD extern. Pentru aceasta este necesară o carcasă compatibilă cu SSD-urile SATA. Rezultatul poate fi mai util decât un stick USB de 128 GB, în special pentru păstrarea aplicațiilor portabile, a instrumentelor de depanare și a kiturilor de instalare Windows.
Prețul redus face ca această variantă să fie interesantă pentru cei care au nevoie de stocare rapidă, dar nu vor să investească într-un SSD de capacitate mare. Modelul A55 de 128 GB se vindea în continuare cu puțin peste 30 de dolari, potrivit experienței prezentate.
Un SSD ieftin poate rezista, dar utilizarea contează foarte mult
Experiența cu Silicon Power A55 contrazice ideea că orice SSD foarte ieftin este neapărat o achiziție riscantă. Un exemplar cumpărat cu mai puțin de 25 de dolari a rămas funcțional timp de șase ani, deși inițial fusese considerat doar o soluție provizorie.
Totuși, un singur caz nu este suficient pentru a demonstra că modelul are o fiabilitate superioară sau că toate unitățile din aceeași gamă vor avea o durată de viață similară. Contează atât calitatea componentelor, cât și volumul de date scrise, temperatura de funcționare și tipul activităților desfășurate pe calculator.
Pentru un sistem folosit la navigare pe internet, streaming și documente, un SSD SATA de 128 GB poate fi suficient și în prezent. În schimb, pentru jocuri moderne, editare video sau colecții mari de fișiere, capacitatea redusă devine rapid o limitare.