SSD-ul Silicon Power A55 a fost cumpărat ca soluție temporară

Calculatorul pe care este instalat SSD-ul a fost construit înainte de septembrie 2020 și a ajuns ulterior la partenera celui care a scris despre experiență. Sistemul era unul accesibil, dar suficient pentru activități precum navigarea pe internet, vizionarea clipurilor pe YouTube, folosirea serviciilor de streaming și lucrul ocazional în Google Docs, potrivit How to Geek.

După ce unitatea Kingston SATA de aproximativ 500 GB a calculatorului s-a defectat, la numai o lună după ce PC-ul fusese oferit, a fost nevoie de un înlocuitor. Pentru că proprietara nu avea nevoie de mult spațiu de stocare, alegerea a fost cel mai ieftin SSD disponibil într-un magazin local de componente: un Silicon Power A55 SATA de 128 GB.

Prețul a fost de puțin sub 25 de dolari. Instalarea Windows 10 s-a desfășurat fără dificultăți, iar calculatorul a putut fi folosit din nou după câteva ore. Planul inițial era ca SSD-ul să fie înlocuit ulterior cu unul mai încăpător, însă acest lucru nu s-a mai întâmplat.

De fiecare dată când a fost întrebată dacă are nevoie de o unitate mai mare, proprietara calculatorului a spus că cei 128 GB îi sunt suficienți. Astfel, SSD-ul a rămas atât unitatea de pornire a sistemului, cât și spațiul principal de stocare.

După șase ani, aproximativ 50 GB erau încă disponibili. Calculatorul continua să funcționeze normal, fără semne evidente că unitatea ar fi încetinit sau că ar fi apărut erori.

Ce arată testele despre starea SSD-ului după șase ani

Longevitatea unității este cu atât mai interesantă cu cât Silicon Power A55 nu este un model cu o capacitate mare sau cu o rezistență la scriere impresionantă. Versiunea de 128 GB are o valoare nominală de anduranță de 65 TBW. Indicatorul TBW (Terabytes Written) arată cantitatea totală de date care poate fi scrisă pe SSD în condițiile specificate de producător.

Prin comparație, multe SSD-uri moderne de 1 TB au valori nominale de aproximativ 600 TBW. Diferența este considerabilă, iar utilizarea unei unități de 128 GB ca disc principal pentru sistemul de operare poate însemna operațiuni repetate de citire și scriere.