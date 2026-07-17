The Miniature Wife micșorează o soție și mărește toate problemele din cuplu: comedia HBO Max la care am râs, dar care lasă și lecții bune REVIEW

M-am uitat la „The Miniature Wife” așteptându-mă la o comedie simpatică de weekend și am primit ceva mult mai haotic. Am râs la situațiile în care obiectele banale din casă devin obstacole uriașe, dar mai ales la duelurile verbale dintre Lindy și Les. În același timp, serialul are suficientă substanță încât să nu rămână doar o colecție de glume construite în jurul diferenței de mărime.

Elizabeth Banks și Matthew Macfadyen duc conflictul la scară mare

Elizabeth Banks este excelentă în rolul lui Lindy tocmai pentru că nu încearcă să o transforme într-o victimă perfectă. Personajul este vulnerabil, dar și egoist, impulsiv și capabil să manipuleze. Lindy nu are doar o problemă de dimensiune, ci și una de identitate: cine mai este atunci când nu își poate controla cariera, casa, imaginea publică sau oamenii din jur? Banks trece firesc de la panică la sarcasm și de la furie la momente sincere de teamă.

Matthew Macfadyen folosește foarte bine acel amestec de stângăcie, aroganță și disperare pe care l-a demonstrat și în „Succession”. Les poate părea ridicol într-o scenă și amenințător în următoarea, fără ca schimbarea să pară forțată. Actorul nu îl joacă drept un răufăcător simplu, ci ca pe un bărbat care își justifică fiecare alegere prin convingerea că știe ce este mai bine pentru ceilalți. Controlul lui vine adesea ambalat în grijă, protecție și promisiunea că totul va fi reparat.

Distribuția secundară completează bine acest conflict. O-T Fagbenle îl interpretează pe Richard, colegul lui Les și o prezență care complică atât experimentul, cât și căsnicia. Zoe Lister-Jones este Vivienne, cercetătoarea pragmatică ce intră în laboratorul lui Les și îi contestă autoritatea, Sofia Rosinsky o joacă pe Lulu, fiica celor doi, iar Sian Clifford aduce umor sec și precizie în rolul lui Terry, prietena și editoarea lui Lindy. Ronny Chieng, în rolul miliardarului Hilton Smith, și Aasif Mandvi, în rolul lui Martin, contribuie și ei la haosul general.

O lume construită din obiecte banale și pericole uriașe

Serialul este creat de Jennifer Ames și Steve Turner, cunoscuți pentru proiecte precum „Boardwalk Empire” și „Goliath”, cei doi fiind și showrunneri și producători executivi. Producția adaptează povestirea semnată de Manuel Gonzales, iar printre producătorii executivi se numără Elizabeth Banks, Matthew Macfadyen, Michael Aguilar, Suzanne Heathcote, Michael Ellenberg și Lindsey Springer.

Greg Mottola, regizorul filmului „Superbad”, semnează patru episoade și stabilește încă de la început echilibrul dintre farsă, comedie neagră și dramă de relație. Din echipa de regie mai fac parte Bertie Ellwood, Fernando Frías și Miguel Arteta. „The Miniature Wife” este produs de Media Res Studio și distribuit internațional de Sony Pictures Television.

Din punct de vedere vizual, serialul este mai inventiv decât m-aș fi așteptat. Decorurile supradimensionate, obiectele construite special și efectele vizuale fac ca o cană, un încărcător, un aspirator robot sau o insectă să capete proporțiile unor amenințări dintr-un film de aventuri. Echipa combină efectele digitale cu decoruri și obiecte practice realizate la scară, iar Elizabeth Banks interacționează inclusiv cu versiuni uriașe ale unor lucruri obișnuite. Rezultatul este suficient de convingător încât să accepți rapid regulile acestei lumi absurde.