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Testul de 10 lei pe care îl poți face înainte să pornești căldura. Afli imediat pe unde intră frigul în casă

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Testul de 10 lei pe care îl poți face înainte să pornești căldura. Afli imediat pe unde intră frigul în casă
Nu porni căldura înainte să faci această verificare (Foto: Profimedia)

Înainte să crești temperatura centralei sau să pornești caloriferele, merită să verifici dacă locuința nu pierde inutil căldură prin ferestre și uși. Nu ai nevoie neapărat de o cameră cu termoviziune sau de intervenția unui specialist. Cu o simplă foaie de hârtie și, la nevoie, cu o bandă de etanșare care poate costa în jur de 10-20 de lei, poți identifica unele dintre zonele prin care pătrunde aerul rece.

Cuprins
  1. Testul foii arată dacă fereastra se închide bine
  2. Verifică de unde vine curentul rece
  3. O bandă de etanșare poate rezolva problemele mici
  4. Nu astupa orice gură de aerisire
  5. O casă etanșă trebuie și aerisită

Testul foii arată dacă fereastra se închide bine

Una dintre cele mai simple verificări se face cu o coală de hârtie. Deschide fereastra, așază foaia între cercevea și toc, apoi închide complet geamul.

Încearcă după aceea să tragi foaia. Dacă aceasta opune rezistență și iese greu, înseamnă că în zona respectivă garnitura este presată suficient. Dacă foaia alunecă foarte ușor sau poate fi scoasă aproape fără rezistență, etanșarea ar putea fi slabă.

Testul trebuie repetat în mai multe puncte: în partea de sus, jos și pe lateralele ferestrei. O fereastră poate fi bine etanșată într-o zonă și poate permite pătrunderea aerului în alta. Aceeași verificare poate fi făcută și la anumite uși exterioare.

Verifică de unde vine curentul rece

Mai există un test foarte simplu, care nu costă nimic. Într-o zi rece sau cu vânt, treci încet mâna în jurul ramei ferestrei, pe lângă pervaz și în apropierea ușilor exterioare. Diferențele evidente de temperatură sau un curent de aer pot indica o problemă de etanșare.

Trebuie făcută însă diferența între aerul care pătrunde efectiv printr-o zonă neetanșă și senzația de rece produsă de suprafața geamului. În cazul ferestrelor mai vechi sau mai slab izolante, sticla poate fi rece chiar dacă nu există o fantă prin care intră aer.

O bandă de etanșare poate rezolva problemele mici

Dacă problema este minoră, una dintre cele mai ieftine soluții este banda autoadezivă de etanșare pentru ferestre și uși. În magazinele de bricolaj pot fi găsite variante ieftine, uneori în jurul pragului de 10 lei, în funcție de lungime, grosime și material.

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Banda se aplică numai pe o suprafață curată, uscată și degresată. Grosimea trebuie aleasă cu atenție. Dacă banda este prea subțire, nu va acoperi spațiul. Dacă este prea groasă, fereastra se poate închide greu, iar feroneria poate fi solicitată inutil.

În cazul tâmplăriei PVC, problema poate proveni și de la garnituri îmbătrânite, deformate sau deteriorate ori de la reglajul feroneriei. În aceste situații, lipirea unei benzi peste tot nu este neapărat soluția corectă. Poate fi necesară înlocuirea garniturii sau reglarea ferestrei.

Nu astupa orice gură de aerisire

Există însă o diferență importantă între eliminarea infiltrațiilor nedorite și blocarea ventilației locuinței. În încercarea de a păstra cât mai multă căldură, nu trebuie acoperite grilele sau alte elemente destinate ventilării.

Atenția trebuie să fie cu atât mai mare în locuințele în care există aparate care folosesc gaz. Nu trebuie obturate prizele sau grilele de aer prevăzute pentru funcționarea în siguranță a instalațiilor. Pentru centrale, boilere sau alte aparate pe gaz trebuie respectate instrucțiunile producătorului și cerințele instalației, iar problemele de evacuare sau alimentare cu aer trebuie verificate de personal autorizat.

O casă etanșă trebuie și aerisită

Eliminarea curenților de aer pe lângă ferestre nu înseamnă că locuința trebuie ținută permanent închisă. Aerisirea controlată rămâne necesară pentru eliminarea umidității și menținerea unei calități bune a aerului interior.

În sezonul rece, este de preferat, în general, ca aerisirea să fie eficientă și să nu presupună ținerea inutilă a ferestrei întredeschise perioade foarte lungi.

Testul de câteva minute făcut înainte de pornirea căldurii nu va transforma o locuință slab izolată într-una eficientă energetic. Poate însă scoate la iveală probleme mici și ușor de rezolvat: o garnitură care nu mai etanșează, o zonă în care fereastra nu se închide corect sau un spațiu pe lângă ușă prin care intră constant aer rece. Iar uneori, o intervenție care costă doar câțiva lei este mai logică decât să compensezi toată iarna problema printr-o temperatură mai mare la calorifere.

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