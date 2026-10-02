Testul de 10 lei pe care îl poți face înainte să pornești căldura. Afli imediat pe unde intră frigul în casă

Încearcă după aceea să tragi foaia. Dacă aceasta opune rezistență și iese greu, înseamnă că în zona respectivă garnitura este presată suficient. Dacă foaia alunecă foarte ușor sau poate fi scoasă aproape fără rezistență, etanșarea ar putea fi slabă.

Testul trebuie repetat în mai multe puncte: în partea de sus, jos și pe lateralele ferestrei. O fereastră poate fi bine etanșată într-o zonă și poate permite pătrunderea aerului în alta. Aceeași verificare poate fi făcută și la anumite uși exterioare.

Verifică de unde vine curentul rece

Mai există un test foarte simplu, care nu costă nimic. Într-o zi rece sau cu vânt, treci încet mâna în jurul ramei ferestrei, pe lângă pervaz și în apropierea ușilor exterioare. Diferențele evidente de temperatură sau un curent de aer pot indica o problemă de etanșare.

Trebuie făcută însă diferența între aerul care pătrunde efectiv printr-o zonă neetanșă și senzația de rece produsă de suprafața geamului. În cazul ferestrelor mai vechi sau mai slab izolante, sticla poate fi rece chiar dacă nu există o fantă prin care intră aer.

O bandă de etanșare poate rezolva problemele mici

Dacă problema este minoră, una dintre cele mai ieftine soluții este banda autoadezivă de etanșare pentru ferestre și uși. În magazinele de bricolaj pot fi găsite variante ieftine, uneori în jurul pragului de 10 lei, în funcție de lungime, grosime și material.

Banda se aplică numai pe o suprafață curată, uscată și degresată. Grosimea trebuie aleasă cu atenție. Dacă banda este prea subțire, nu va acoperi spațiul. Dacă este prea groasă, fereastra se poate închide greu, iar feroneria poate fi solicitată inutil.

În cazul tâmplăriei PVC, problema poate proveni și de la garnituri îmbătrânite, deformate sau deteriorate ori de la reglajul feroneriei. În aceste situații, lipirea unei benzi peste tot nu este neapărat soluția corectă. Poate fi necesară înlocuirea garniturii sau reglarea ferestrei.