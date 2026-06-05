Testul care schimbă percepția despre mașinile electrice: cine a dominat clasamentul autonomiei, cine a rămas în urmă

BMW și Mercedes au ocupat primele poziții în clasamentul autonomiei reale

Spre deosebire de testele realizate în condiții ideale, traseul norvegian reproduce utilizarea de zi cu zi a unei mașini electrice. Participanții circulă pe drumuri publice, prin trafic normal, pe trasee cu diferențe de nivel și în condiții meteo care nu sunt întotdeauna favorabile. Aerul condiționat rămâne pornit, iar șoferii sunt încurajați să conducă eficient, fără să sacrifice confortul.

Marele câștigător al ediției din 2026 a fost BMW iX3 50 xDrive. SUV-ul german a reușit să parcurgă peste 781 de kilometri cu o singură încărcare, depășind chiar valoarea oficială declarată conform standardului WLTP. Performanța este cu atât mai impresionantă cu cât ultimii kilometri au fost realizați în condiții de ploaie puternică.

Pe locul al doilea s-a clasat SUV-ul american Lucid Gravity, care a trecut pragul de 720 de kilometri. Deși nu și-a egalat autonomia oficială, modelul a demonstrat că poate concura cu succes în segmentul vehiculelor electrice cu autonomie foarte mare, scrie presa străină.

Podiumul extins a fost completat de două modele de mașini electrice de la Mercedes. CLA Electric și noul GLC Electric au obținut rezultate remarcabile, iar în cazul SUV-ului GLC autonomia reală a depășit chiar cifra oficială comunicată de producător. Astfel, primele patru poziții au fost ocupate de trei automobile germane și unul american.

Rezultatele confirmă progresul făcut de constructorii germani în ultimii ani, într-o perioadă în care mulți observatori considerau că producătorii chinezi au preluat conducerea în domeniul mobilității electrice.

Modelele chinezești au fost numeroase, dar nu au dominat clasamentul

Prezența mărcilor chineze a fost impresionantă. În competiție s-au regăsit modele de la Xpeng, BYD, MG, Dongfeng, Changan, Smart și Polestar, multe dintre ele fiind considerate produse de referință pe piețele internaționale.

Cu toate acestea, primul model chinezesc a apărut abia pe locul cinci. Este vorba despre Xpeng X9, un monovolum electric de dimensiuni mari care a reușit să depășească semnificativ autonomia oficială declarată de producător. Din acest punct de vedere, modelul s-a remarcat prin una dintre cele mai mici diferențe dintre promisiunile din fișa tehnică și performanțele reale.