Testul care schimbă percepția despre mașinile electrice: cine a dominat clasamentul autonomiei, cine a rămas în urmă
Industria auto europeană a privit în ultimii ani cu atenție ascensiunea constructorilor chinezi de mașini electrice. Noile mărci venite din Asia au câștigat rapid teren, iar în multe cazuri au fost considerate un reper pentru raportul dintre tehnologie, autonomie și preț. Un test desfășurat recent în Norvegia arată însă că lupta pentru supremație este departe de a fi încheiată.
La ediția din acest an a celui mai cunoscut test european de autonomie în condiții reale au participat 24 de modele electrice, iar aproape 40% dintre acestea au provenit din China. Cu toate acestea, rezultatele finale au adus câteva surprize importante și au schimbat imaginea pe care mulți o aveau despre ierarhia actuală a pieței.
BMW și Mercedes au ocupat primele poziții în clasamentul autonomiei reale
Spre deosebire de testele realizate în condiții ideale, traseul norvegian reproduce utilizarea de zi cu zi a unei mașini electrice. Participanții circulă pe drumuri publice, prin trafic normal, pe trasee cu diferențe de nivel și în condiții meteo care nu sunt întotdeauna favorabile. Aerul condiționat rămâne pornit, iar șoferii sunt încurajați să conducă eficient, fără să sacrifice confortul.
Marele câștigător al ediției din 2026 a fost BMW iX3 50 xDrive. SUV-ul german a reușit să parcurgă peste 781 de kilometri cu o singură încărcare, depășind chiar valoarea oficială declarată conform standardului WLTP. Performanța este cu atât mai impresionantă cu cât ultimii kilometri au fost realizați în condiții de ploaie puternică.
Pe locul al doilea s-a clasat SUV-ul american Lucid Gravity, care a trecut pragul de 720 de kilometri. Deși nu și-a egalat autonomia oficială, modelul a demonstrat că poate concura cu succes în segmentul vehiculelor electrice cu autonomie foarte mare, scrie presa străină.
Podiumul extins a fost completat de două modele de mașini electrice de la Mercedes. CLA Electric și noul GLC Electric au obținut rezultate remarcabile, iar în cazul SUV-ului GLC autonomia reală a depășit chiar cifra oficială comunicată de producător. Astfel, primele patru poziții au fost ocupate de trei automobile germane și unul american.
Rezultatele confirmă progresul făcut de constructorii germani în ultimii ani, într-o perioadă în care mulți observatori considerau că producătorii chinezi au preluat conducerea în domeniul mobilității electrice.
Modelele chinezești au fost numeroase, dar nu au dominat clasamentul
Prezența mărcilor chineze a fost impresionantă. În competiție s-au regăsit modele de la Xpeng, BYD, MG, Dongfeng, Changan, Smart și Polestar, multe dintre ele fiind considerate produse de referință pe piețele internaționale.
Cu toate acestea, primul model chinezesc a apărut abia pe locul cinci. Este vorba despre Xpeng X9, un monovolum electric de dimensiuni mari care a reușit să depășească semnificativ autonomia oficială declarată de producător. Din acest punct de vedere, modelul s-a remarcat prin una dintre cele mai mici diferențe dintre promisiunile din fișa tehnică și performanțele reale.
În schimb, alte automobile chinezești au ocupat poziții mult mai modeste. Unele au rămas sub autonomia anunțată oficial, iar altele s-au clasat în a doua jumătate a ierarhiei. Inclusiv modele promovate intens în ultimii ani nu au reușit să se apropie de rezultatele obținute de liderii clasamentului.
Testul a evidențiat și evoluția unor constructori care în trecut erau criticați pentru autonomia modestă a modelelor electrice. Toyota, de exemplu, a obținut rezultate mult mai bune decât la edițiile precedente, iar unele modele sud-coreene au continuat să ofere performanțe solide, chiar dacă nu au mai dominat clasamentele ca în urmă cu câțiva ani.