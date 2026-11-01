Tesla vrea să vândă mașina fără volan înainte ca aceasta să poată circula singură. Paradoxul Cybercab din 2026

Problema este că, în aceeași conferință, Ashok Elluswamy, responsabilul diviziei de inteligență artificială, a indicat trimestrul al doilea al anului 2027 drept posibil moment pentru integrarea primelor mașini ale proprietarilor în rețeaua autonomă Robotaxi. Cele două anunțuri ridică o întrebare legitimă: ce ar putea face un cumpărător cu un automobil proiectat fără comenzi tradiționale, dacă nu are încă permisiunea și software-ul necesare pentru a-l utiliza autonom?

Cybercab ar putea ajunge la clienți în 2026, dar fără toate funcțiile promise

Cybercab este unul dintre cele mai ambițioase proiecte Tesla. Spre deosebire de Model 3 sau Model Y, automobilul a fost conceput de la început pentru o lume în care șoferul devine inutil. Are două locuri, o caroserie cu design futurist, portiere cu deschidere spectaculoasă și un interior în care spațiul destinat în mod tradițional comenzilor de conducere este eliminat.

Lars Moravy a explicat că Tesla produce deja Cybercab în Texas, dar exemplarele fabricate în prezent sunt direcționate către propria flotă Robotaxi. Compania urmărește să înceapă livrările către clienți înainte de finalul lui 2026, într-o etapă inițială de învățare și ajustare a proceselor de proprietate, livrare și administrare a flotelor autonome.

Nu există însă o confirmare că exemplarele vândute inițial persoanelor fizice ar putea circula liber pe drumurile publice. Tesla nu a clarificat definitiv dacă toate vehiculele livrate vor fi lipsite de volan și pedale sau dacă anumite configurații vor include comenzi temporare. Au fost observate și prototipuri echipate cu volan, ceea ce demonstrează că există soluții tehnice pentru testare, dar nu confirmă forma produsului comercial.

În plus, Elon Musk a precizat că majoritatea automobilelor Cybercab vor rămâne în proprietatea Tesla și vor fi utilizate pentru furnizarea serviciilor de transport autonom. Este o direcție diferită de vânzarea masivă către persoane fizice, deoarece compania ar controla atât vehiculele, cât și serviciul oferit utilizatorilor.

Prin urmare, nu se poate afirma categoric că Tesla va comercializa timp de șase luni mașini complet inutilizabile. Este însă evident că termenele anunțate pentru vânzarea vehiculelor și pentru activarea autonomiei la automobilele clienților nu sunt încă aliniate într-un calendar public suficient de clar.

De ce o mașină fără volan reprezintă o provocare juridică și tehnologică

Un automobil care nu poate fi condus manual ridică probleme foarte diferite de cele întâlnite la o mașină electrică obișnuită. Dacă software-ul de conducere autonomă întâmpină o situație pe care nu o poate rezolva, vehiculul trebuie să dispună de proceduri sigure de oprire și gestionare a incidentului. În absența comenzilor tradiționale, nu există posibilitatea ca un ocupant să preia pur și simplu volanul.