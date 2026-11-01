Tesla vrea să vândă mașina fără volan înainte ca aceasta să poată circula singură. Paradoxul Cybercab din 2026
Imaginează-ți că îți cumperi o mașină electrică nouă, o primești acasă și descoperi că nu are volan, pedale sau posibilitatea de a fi condusă convențional. În mod normal, n-ar exista nicio problemă dacă automobilul ar putea circula complet autonom, transportându-te la destinație fără să fie nevoie de intervenția unui șofer. Dar ce se întâmplă dacă software-ul necesar nu este încă disponibil pentru utilizarea de către clienții obișnuiți?
Aceasta este situația neobișnuită în care s-ar putea afla Tesla Cybercab, automobilul electric dezvoltat special pentru transport autonom. În cadrul conferinței financiare din 21 octombrie 2026, Lars Moravy, vicepreședintele responsabil de ingineria vehiculelor Tesla, a declarat că producătorul încearcă să livreze primele exemplare către clienți până la sfârșitul acestui an.
Problema este că, în aceeași conferință, Ashok Elluswamy, responsabilul diviziei de inteligență artificială, a indicat trimestrul al doilea al anului 2027 drept posibil moment pentru integrarea primelor mașini ale proprietarilor în rețeaua autonomă Robotaxi. Cele două anunțuri ridică o întrebare legitimă: ce ar putea face un cumpărător cu un automobil proiectat fără comenzi tradiționale, dacă nu are încă permisiunea și software-ul necesare pentru a-l utiliza autonom?
Cybercab ar putea ajunge la clienți în 2026, dar fără toate funcțiile promise
Cybercab este unul dintre cele mai ambițioase proiecte Tesla. Spre deosebire de Model 3 sau Model Y, automobilul a fost conceput de la început pentru o lume în care șoferul devine inutil. Are două locuri, o caroserie cu design futurist, portiere cu deschidere spectaculoasă și un interior în care spațiul destinat în mod tradițional comenzilor de conducere este eliminat.
Lars Moravy a explicat că Tesla produce deja Cybercab în Texas, dar exemplarele fabricate în prezent sunt direcționate către propria flotă Robotaxi. Compania urmărește să înceapă livrările către clienți înainte de finalul lui 2026, într-o etapă inițială de învățare și ajustare a proceselor de proprietate, livrare și administrare a flotelor autonome.
Nu există însă o confirmare că exemplarele vândute inițial persoanelor fizice ar putea circula liber pe drumurile publice. Tesla nu a clarificat definitiv dacă toate vehiculele livrate vor fi lipsite de volan și pedale sau dacă anumite configurații vor include comenzi temporare. Au fost observate și prototipuri echipate cu volan, ceea ce demonstrează că există soluții tehnice pentru testare, dar nu confirmă forma produsului comercial.
În plus, Elon Musk a precizat că majoritatea automobilelor Cybercab vor rămâne în proprietatea Tesla și vor fi utilizate pentru furnizarea serviciilor de transport autonom. Este o direcție diferită de vânzarea masivă către persoane fizice, deoarece compania ar controla atât vehiculele, cât și serviciul oferit utilizatorilor.
Prin urmare, nu se poate afirma categoric că Tesla va comercializa timp de șase luni mașini complet inutilizabile. Este însă evident că termenele anunțate pentru vânzarea vehiculelor și pentru activarea autonomiei la automobilele clienților nu sunt încă aliniate într-un calendar public suficient de clar.
De ce o mașină fără volan reprezintă o provocare juridică și tehnologică
Un automobil care nu poate fi condus manual ridică probleme foarte diferite de cele întâlnite la o mașină electrică obișnuită. Dacă software-ul de conducere autonomă întâmpină o situație pe care nu o poate rezolva, vehiculul trebuie să dispună de proceduri sigure de oprire și gestionare a incidentului. În absența comenzilor tradiționale, nu există posibilitatea ca un ocupant să preia pur și simplu volanul.
Această particularitate explică de ce dezvoltarea tehnologică trebuie însoțită de reglementări și verificări riguroase. În Statele Unite, autoritatea federală NHTSA a deschis o investigație legată de certificarea Cybercab în contextul cerințelor aplicabile vehiculelor fără volan, pedale și oglinzi tradiționale. Investigația nu demonstrează existența unui defect, dar evidențiază complexitatea introducerii unei categorii de automobile radical diferite.
Pentru funcționarea complet autonomă, Tesla urmărește integrarea vehiculelor într-o rețea de transport administrată centralizat, cu zone geografice în care sistemul este autorizat să opereze. Este o abordare compatibilă cu automatizarea de nivel 4, unde vehiculul poate circula fără supraveghere umană, dar numai în condițiile și perimetrele pentru care a fost proiectat și aprobat.
Pentru România, perspectiva unei mașini precum Cybercab rămâne îndepărtată. Omologarea europeană, legislația națională, infrastructura digitală și eventualele autorizări pentru servicii comerciale ar trebui să permită utilizarea unui asemenea automobil. În plus, chiar și o tehnologie funcțională pe străzile din Austin nu este automat pregătită pentru complexitatea traficului din București sau pentru drumurile din alte regiuni ale țării.
Tesla a discutat anterior și despre un automobil electric accesibil, cu un preț-țintă echivalent cu aproximativ 22.300 de euro, însă Cybercab nu trebuie confundat automat cu un model convențional ieftin. Funcționalitatea sa depinde de software, aprobări și condițiile în care producătorul va permite exploatarea.
Rămâne de văzut dacă Tesla va respecta termenul de livrare pentru 2026 și, mai ales, ce vor putea face efectiv primii proprietari cu vehiculele primite. Cybercab are potențialul de a schimba transportul urban, dar succesul său nu va fi măsurat doar prin numărul de unități produse. Adevărata provocare este transformarea unui automobil fără volan într-un mijloc de transport sigur, legal și util, nu doar într-un obiect tehnologic spectaculos.