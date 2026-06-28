Tesla vrea să vândă centre de date AI la cutie. Megapod apare după eșecul Dojo și ridică o întrebare incomodă

Cererea de marcă nu înseamnă automat un produs lansat. Este o intenție, nu o dovadă că Tesla are deja hardware gata de vânzare. Totuși, descrierea este neobișnuit de specifică și arată o direcție clară: sisteme modulare, autonome, vândute ca platformă completă pentru sarcini AI.

Tesla intră pe o piață controlată de Nvidia

Problema majoră pentru Tesla este că piața centrelor de date AI are deja un lider zdrobitor: Nvidia. Sistemele Nvidia GB200 NVL72, DGX SuperPOD și configurațiile construite de Dell sau Supermicro sunt deja standarde pentru companiile care vor infrastructură AI la scară mare. Ele combină procesoare, GPU-uri, răcire lichidă, rețelistică și software într-un ecosistem greu de concurat.

Tesla nu are încă un business comercial solid în zona hardware-ului de calcul. Compania folosește AI intensiv pentru mașini, robotaxi, software de conducere autonomă și robotul Optimus, dar infrastructura sa de antrenare se bazează masiv pe Nvidia. Clusterul Cortex de la Gigafactory Texas este construit cu zeci de mii de GPU-uri echivalente Nvidia H100. Cu alte cuvinte, Tesla este mai degrabă client în această industrie decât furnizor.

Eșecul Dojo complică și mai mult povestea. Elon Musk a descris designul Dojo 2 drept o fundătură evolutivă, iar Tesla a pivotat spre cipurile AI5 și AI6. Numai că AI5 a întârziat aproape doi ani, iar AI6 ar fi fost împins spre producție de masă abia în 2027, pe fondul dificultăților legate de linia de 2 nm a Samsung. Într-o piață în care Nvidia lansează rapid generații noi, întârzierile sunt extrem de costisitoare.

Mai există și o problemă de nume. O companie specializată în răcire prin imersie, Submer, are deja un produs numit MegaPod, descris ca un centru de date prefabricat într-un container de 40 de picioare. Tesla poate încerca să folosească marca într-o clasă diferită, dar numele nu este nici original, nici lipsit de potențiale complicații.

Unde Tesla chiar are credibilitate: energie, răcire și infrastructură

Partea mai realistă a poveștii Megapod nu ține neapărat de cipuri, ci de infrastructura din jurul lor. Tesla are experiență solidă în baterii, electronică de putere, management termic și sisteme modulare de stocare. Megapack și Megablock sunt deja produse folosite pentru aplicații energetice mari, inclusiv în apropierea centrelor de date.

Aici Megapod ar putea avea sens. Centrele de date AI consumă cantități uriașe de electricitate și au nevoie de soluții de alimentare, stabilizare, răcire și integrare rapidă. Dacă Tesla vinde un modul care combină stocare de energie, distribuție electrică, răcire și spațiu pentru hardware AI cumpărat de la alți furnizori, compania ar putea juca într-o zonă adiacentă celei în care are deja experiență.