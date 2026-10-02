De ce a fost chemat Ilie Bolojan la DNA Iași. Acuzațiile din dosarul Fănel Bogos și legătura cu premierul interimar
Premierul interimar Ilie Bolojan a ajuns vineri dimineață la DNA Iași, unde a fost chemat de procurorii anticorupție pentru a fi audiat în dosarul omului de afaceri Fănel Bogos. Bolojan are calitatea de martor, nu este acuzat în dosar, iar audierea are legătură cu întâlnirea pe care cei doi au avut-o la Palatul Victoria. Procurorii încearcă să lămurească împrejurările în care Bogos a ajuns la premier și demersurile făcute pentru schimbarea conducerii DSVSA Vaslui.
De ce a fost chemat Ilie Bolojan la DNA
Numele lui Ilie Bolojan apare în anchetă pentru că Fănel Bogos a ajuns la o întâlnire cu acesta la Guvern. Omul de afaceri este acuzat de instigare la șantaj și cumpărare de influență, iar anchetatorii susțin că ar fi plătit pentru a ajunge la Bolojan.
Scopul urmărit ar fi fost schimbarea din funcție a directorului Direcției Sanitare Veterinare și pentru Siguranța Alimentelor Vaslui.
Pentru cititor este importantă însă diferența dintre persoanele cercetate și premierul interimar: Bolojan a fost convocat pentru a da explicații în calitate de martor. Prezența la DNA nu înseamnă, prin ea însăși, că există o acuzație penală împotriva sa.
Ce a spus Bolojan despre întâlnirea cu Fănel Bogos
Ilie Bolojan a vorbit anterior despre întâlnire și a susținut că a procedat corect. El a explicat că un demnitar se întâlnește în mod obișnuit cu numeroase persoane și că relevant este ce face ulterior cu solicitările primite.
„Atunci când eşti pe funcţie publică te întâlneşti cu zeci de oameni, poate, săptămânal. Unele întâlniri pot fi organizate, altele sunt ad-hoc”, declara Bolojan pe 28 august.
Premierul interimar a negat că accesul la el ar fi fost condiționat de bani sau că ar fi intervenit ulterior în favoarea afaceristului.
„A venit un om în audienţă, şi-a spus păsurile, trebuia să avem un alt tip de discuţie, am reţinut ce mi-a spus, dar în afară de această discuţie n-a fost nicio altă chestiune care să însemne că cineva ca să intre la mine a trebuit să dea bani sau că cineva a avut de suferit pentru că a intrat cineva la mine”, spunea Bolojan.
Ce urmărea Fănel Bogos
Fănel Bogos a descris, la rândul său, întâlnirea cu Bolojan drept una scurtă.
„Am avut o discuție principială, a fost o discuție scurtă. Probabil necunoscându-mă și eu, fiind insistent, m-a primit, dar nu a avut timp să se documenteze”, declara omul de afaceri după o audiere la DNA.
Bogos a fost reținut pe 5 noiembrie 2025 și arestat preventiv în ziua următoare pentru instigare la șantaj și cumpărare de influență. Din martie 2026 se află sub control judiciar. Miza demersurilor investigate de procurori ar fi fost importantă. DNA susține că se urmărea înlocuirea directorului DSVSA Vaslui cu o persoană agreată de Bogos.
Despăgubiri de aproximativ trei milioane de euro
Potrivit procurorilor, beneficiile urmărite nu s-ar fi limitat la schimbarea unui director.
„Scopul urmărit ar fi fost obţinerea unor foloase necuvenite pentru inculpatul B.F. şi pentru societatea deţinută de acesta, constând, între altele, în aprobarea unui dosar de despăgubire în valoare de aproximativ trei milioane de euro, precum şi în diminuarea sau încetarea controalelor sanitar-veterinare la fermele societăţii”, preciza DNA.
În aceeași anchetă este cercetată și Cristina Trăilă, fost secretar general adjunct al Guvernului. Procurorii au dispus la sfârșitul lunii august urmărirea penală față de aceasta pentru complicitate la folosirea influenței ori autorității în scopul obținerii pentru sine ori pentru altul de bani, bunuri sau alte foloase necuvenite.
DNA susține că, în perioada 3-4 noiembrie 2025, Trăilă ar fi sprijinit demersurile lui Mihai Barbu, fost lider PNL Vaslui, pentru exercitarea influenței asupra președintelui ANSVSA. Ulterior, Cristina Trăilă și-a anunțat demisia din funcția de la Guvern.
Audierea de vineri a lui Ilie Bolojan trebuie privită, așadar, în acest context mai larg. Procurorii încearcă să stabilească traseul demersurilor făcute în interesul lui Fănel Bogos și circumstanțele în care acesta a ajuns la întâlnirea de la Palatul Victoria. În ceea ce îl privește pe Bolojan, informațiile prezentate până acum indică o audiere în calitate de martor, nu existența unei acuzații penale.