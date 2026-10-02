De ce a fost chemat Ilie Bolojan la DNA Iași. Acuzațiile din dosarul Fănel Bogos și legătura cu premierul interimar

Scopul urmărit ar fi fost schimbarea din funcție a directorului Direcției Sanitare Veterinare și pentru Siguranța Alimentelor Vaslui.

Pentru cititor este importantă însă diferența dintre persoanele cercetate și premierul interimar: Bolojan a fost convocat pentru a da explicații în calitate de martor. Prezența la DNA nu înseamnă, prin ea însăși, că există o acuzație penală împotriva sa.

Ce a spus Bolojan despre întâlnirea cu Fănel Bogos

Ilie Bolojan a vorbit anterior despre întâlnire și a susținut că a procedat corect. El a explicat că un demnitar se întâlnește în mod obișnuit cu numeroase persoane și că relevant este ce face ulterior cu solicitările primite.

„Atunci când eşti pe funcţie publică te întâlneşti cu zeci de oameni, poate, săptămânal. Unele întâlniri pot fi organizate, altele sunt ad-hoc”, declara Bolojan pe 28 august.

Premierul interimar a negat că accesul la el ar fi fost condiționat de bani sau că ar fi intervenit ulterior în favoarea afaceristului.

„A venit un om în audienţă, şi-a spus păsurile, trebuia să avem un alt tip de discuţie, am reţinut ce mi-a spus, dar în afară de această discuţie n-a fost nicio altă chestiune care să însemne că cineva ca să intre la mine a trebuit să dea bani sau că cineva a avut de suferit pentru că a intrat cineva la mine”, spunea Bolojan.

Ce urmărea Fănel Bogos

Fănel Bogos a descris, la rândul său, întâlnirea cu Bolojan drept una scurtă.

„Am avut o discuție principială, a fost o discuție scurtă. Probabil necunoscându-mă și eu, fiind insistent, m-a primit, dar nu a avut timp să se documenteze”, declara omul de afaceri după o audiere la DNA.

Bogos a fost reținut pe 5 noiembrie 2025 și arestat preventiv în ziua următoare pentru instigare la șantaj și cumpărare de influență. Din martie 2026 se află sub control judiciar. Miza demersurilor investigate de procurori ar fi fost importantă. DNA susține că se urmărea înlocuirea directorului DSVSA Vaslui cu o persoană agreată de Bogos.

Despăgubiri de aproximativ trei milioane de euro

Potrivit procurorilor, beneficiile urmărite nu s-ar fi limitat la schimbarea unui director.