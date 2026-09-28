SUV-ul electric de 5,2 metri care promite 960 km autonomie costă aproximativ 39.600 de euro în China. BYD ridică miza cu Denza N8L

Bateria de 130 kWh este aproape cât două baterii de mașină electrică obișnuită

Denza N8L EV folosește o baterie Blade Battery 2.0 de 130,15 kWh. Capacitatea este uriașă chiar și pentru un SUV mare și explică în mare parte autonomia declarată de până la 960 km.

Totuși, valoarea CLTC trebuie interpretată cu prudență. Ciclul chinezesc de testare este de regulă mai optimist decât WLTP, standardul folosit în Europa, iar autonomia reală va fi influențată de viteză, temperatură, relief și modul de utilizare al climatizării.

La nivel tehnic, SUV-ul folosește o arhitectură electrică de 800 V și tehnologia Flash Charging. BYD susține că bateria poate trece de la 10% la 70% în aproximativ cinci minute, iar de la 10% la 97% în numai nouă minute, în condiții ideale și cu o stație suficient de puternică.

Dacă asemenea valori pot fi reproduse constant, problema autonomiei ar putea deveni secundară. Pentru un șofer român care merge de la București spre Cluj, Timișoara sau litoral, o pauză scurtă ar putea însemna recuperarea unei cantități foarte mari de energie.

Mașina are 5.200 mm lungime, 1.999 mm lățime și 1.820 mm înălțime, cu un ampatament de 3.075 mm. Configurația interioară este 2+2+2, ceea ce înseamnă două locuri individuale pe al doilea rând și două pe ultimul.

Interiorul are șase ecrane și un sistem audio Devialet

Denza poziționează N8L mai degrabă în zona SUV-urilor luxoase decât în cea a automobilelor electrice de volum. Interiorul folosește piele Nappa, plafon îmbrăcat în material textil tip suede și inserții decorative din lemn.

Lista de ecrane este aproape exagerată: instrumentar digital, display central, ecran pentru pasagerul din față, două ecrane pentru pasagerii din spate și încă un display rabatabil montat în plafon. Se adaugă și un head-up display cu realitate augmentată.