SUV-ul electric de 5,2 metri care promite 960 km autonomie costă aproximativ 39.600 de euro în China. BYD ridică miza cu Denza N8L
BYD continuă să demonstreze cât de repede încearcă producătorii chinezi să mute tehnologia electrică din zona automobilelor accesibile către segmentul premium. Noul Denza N8L EV este un SUV electric cu șase locuri, lung de 5,2 metri, care promite până la 960 km autonomie în ciclul chinezesc CLTC și o încărcare extrem de rapidă.
Prețul de pornire în China este de 299.800 yuani, echivalentul a aproximativ 39.600 de euro. Varianta Flagship ajunge la aproximativ 43.100 de euro. Valorile sunt spectaculoase raportate la dimensiuni și echipare, însă nu trebuie confundate cu eventualul preț european. Taxele, transportul, omologarea și strategia comercială pot crește considerabil suma dacă modelul ajunge oficial în Uniunea Europeană.
Bateria de 130 kWh este aproape cât două baterii de mașină electrică obișnuită
Denza N8L EV folosește o baterie Blade Battery 2.0 de 130,15 kWh. Capacitatea este uriașă chiar și pentru un SUV mare și explică în mare parte autonomia declarată de până la 960 km.
Totuși, valoarea CLTC trebuie interpretată cu prudență. Ciclul chinezesc de testare este de regulă mai optimist decât WLTP, standardul folosit în Europa, iar autonomia reală va fi influențată de viteză, temperatură, relief și modul de utilizare al climatizării.
La nivel tehnic, SUV-ul folosește o arhitectură electrică de 800 V și tehnologia Flash Charging. BYD susține că bateria poate trece de la 10% la 70% în aproximativ cinci minute, iar de la 10% la 97% în numai nouă minute, în condiții ideale și cu o stație suficient de puternică.
Dacă asemenea valori pot fi reproduse constant, problema autonomiei ar putea deveni secundară. Pentru un șofer român care merge de la București spre Cluj, Timișoara sau litoral, o pauză scurtă ar putea însemna recuperarea unei cantități foarte mari de energie.
Mașina are 5.200 mm lungime, 1.999 mm lățime și 1.820 mm înălțime, cu un ampatament de 3.075 mm. Configurația interioară este 2+2+2, ceea ce înseamnă două locuri individuale pe al doilea rând și două pe ultimul.
Interiorul are șase ecrane și un sistem audio Devialet
Denza poziționează N8L mai degrabă în zona SUV-urilor luxoase decât în cea a automobilelor electrice de volum. Interiorul folosește piele Nappa, plafon îmbrăcat în material textil tip suede și inserții decorative din lemn.
Lista de ecrane este aproape exagerată: instrumentar digital, display central, ecran pentru pasagerul din față, două ecrane pentru pasagerii din spate și încă un display rabatabil montat în plafon. Se adaugă și un head-up display cu realitate augmentată.
Sistemul multimedia este completat de un sistem audio Devialet, iar partea software include un asistent bazat pe inteligență artificială și integrarea cu dispozitive smart home. În teorie, șoferul poate controla anumite echipamente inteligente din locuință direct din mașină.
Suspensia pneumatică cu două camere și sistemul de control al caroseriei DiSus-A sunt prezentate drept elemente importante pentru confort. În plus, pachetul God’s Eye 5.0 oferă funcții avansate de asistență, inclusiv navigație asistată pe autostradă și parcare automată de la distanță.
Pentru România, cel mai interesant aspect poate fi raportul dintre dimensiuni, tehnologie și prețul din China. Aproximativ 40.000 de euro este o sumă la care pe piața locală găsești de regulă SUV-uri considerabil mai mici și baterii mult mai reduse.
Dacă Denza N8L ajunge în Europa, comparația reală va putea fi făcută doar după anunțarea prețului local și a autonomiei WLTP. Până atunci, modelul rămâne un exemplu relevant al vitezei cu care BYD își extinde tehnologia electrică către automobile tot mai mari și mai sofisticate.