Tesla își asigură accesul la aproape 27 de miliarde de euro. De ce nu înseamnă că Elon Musk a rămas fără bani

Cu alte cuvinte, banii sunt disponibili pentru a fi accesați în anumite condiții, dar nu au fost retrași integral. La momentul încheierii acordurilor nu exista nicio sumă împrumutată din aceste facilități, iar Tesla a transmis că nu intenționează să tragă bani din ele în 2026.

Cum sunt împărțite cele aproape 27 de miliarde de euro

Cea mai mare componentă este o facilitate de credit de 20 de miliarde de dolari, echivalentul a aproximativ 17,9 miliarde de euro, cu scadență la trei ani și posibilitatea de a trage banii în mai multe etape.

Tesla a obținut suplimentar o facilitate revolving pe cinci ani de opt miliarde de dolari, circa 7,14 miliarde de euro, și una de două miliarde de dolari, aproape 1,79 miliarde de euro, cu termen inițial de 364 de zile.

Aceste acorduri înlocuiesc inclusiv o facilitate revolving mai veche de cinci miliarde de dolari. Nici din aceea Tesla nu avea sume trase la momentul închiderii.

Diferența este importantă. O linie de credit funcționează ca o rezervă de lichiditate pe care compania o poate utiliza dacă are nevoie de capital. Nu este echivalentul unui împrumut de 30 de miliarde de dolari transferat imediat în conturile Tesla.

În același timp, amploarea facilităților spune ceva despre următoarea etapă a companiei. Tesla se pregătește pentru o perioadă în care investițiile sunt mult mai mari decât în trecut.

Cheltuielile de capital au ajuns la aproximativ 8,28 miliarde de dolari în prima jumătate din 2026, adică în jur de 7,39 miliarde de euro, mai mult decât dublu față de aceeași perioadă din 2025.