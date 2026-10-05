Tesla își asigură accesul la aproape 27 de miliarde de euro. De ce nu înseamnă că Elon Musk a rămas fără bani
O cifră de 30 de miliarde de dolari asociată cu noi credite Tesla poate suna alarmant, mai ales într-o perioadă în care compania cheltuie masiv pentru inteligență artificială, roboți, Cybercab și extinderea fabricilor. Situația financiară este însă mai nuanțată decât ideea că producătorul auto ar fi împrumutat brusc această sumă.
Documentele depuse de Tesla la autoritățile americane arată că societatea a încheiat pe 29 septembrie 2026 acorduri pentru facilități de credit în valoare totală de 30 de miliarde de dolari, aproximativ 26,8 miliarde de euro la cursul actual.
Cu alte cuvinte, banii sunt disponibili pentru a fi accesați în anumite condiții, dar nu au fost retrași integral. La momentul încheierii acordurilor nu exista nicio sumă împrumutată din aceste facilități, iar Tesla a transmis că nu intenționează să tragă bani din ele în 2026.
Cum sunt împărțite cele aproape 27 de miliarde de euro
Cea mai mare componentă este o facilitate de credit de 20 de miliarde de dolari, echivalentul a aproximativ 17,9 miliarde de euro, cu scadență la trei ani și posibilitatea de a trage banii în mai multe etape.
Tesla a obținut suplimentar o facilitate revolving pe cinci ani de opt miliarde de dolari, circa 7,14 miliarde de euro, și una de două miliarde de dolari, aproape 1,79 miliarde de euro, cu termen inițial de 364 de zile.
Aceste acorduri înlocuiesc inclusiv o facilitate revolving mai veche de cinci miliarde de dolari. Nici din aceea Tesla nu avea sume trase la momentul închiderii.
Diferența este importantă. O linie de credit funcționează ca o rezervă de lichiditate pe care compania o poate utiliza dacă are nevoie de capital. Nu este echivalentul unui împrumut de 30 de miliarde de dolari transferat imediat în conturile Tesla.
În același timp, amploarea facilităților spune ceva despre următoarea etapă a companiei. Tesla se pregătește pentru o perioadă în care investițiile sunt mult mai mari decât în trecut.
Cheltuielile de capital au ajuns la aproximativ 8,28 miliarde de dolari în prima jumătate din 2026, adică în jur de 7,39 miliarde de euro, mai mult decât dublu față de aceeași perioadă din 2025.
Tesla are încă aproape 39 de miliarde de euro în lichidități și investiții pe termen scurt
La sfârșitul celui de-al doilea trimestru din 2026, Tesla raporta aproximativ 43,52 miliarde de dolari în numerar, echivalente de numerar și investiții pe termen scurt. Convertit la cursul actual, vorbim de circa 38,9 miliarde de euro.
Așadar, existența noilor facilități de credit nu trebuie interpretată automat ca un semn că Tesla este pe punctul de a rămâne fără bani. Mai degrabă, compania își creează o plasă financiară într-o perioadă în care ambițiile sale necesită investiții foarte mari.
Printre priorități se numără infrastructura pentru inteligență artificială, dezvoltarea și producția robotului Optimus, fabricile, semiconductorii, energia și proiectul de transport autonom Cybercab.
Problema pe care o urmăresc investitorii este raportul dintre aceste investiții și profitul pe care îl generează activitățile actuale. Tesla a raportat pentru trimestrul al doilea un profit operațional GAAP de aproximativ 400 de milioane de dolari, circa 357 de milioane de euro, în timp ce investițiile cresc într-un ritm mult mai rapid.
Pentru un investitor român care vede doar titlul „Tesla ia credit 30 de miliarde de dolari”, diferența este esențială. Compania nu a acumulat instantaneu o datorie suplimentară de aproape 27 de miliarde de euro.
Tesla a cumpărat, practic, acces la capital. Întrebarea importantă pentru anii următori este dacă va avea nevoie să-l folosească și, mai ales, dacă proiectele pentru care cheltuiește sume uriașe vor începe să genereze suficienți bani.