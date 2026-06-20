Tesla FSD a fost aprobat în Danemarca. Europa începe să accepte sistemul care nu conduce singur, dar promite să te ajute peste tot
Tesla a obținut o nouă victorie importantă în Europa pentru sistemul Full Self-Driving Supervised. Danemarca a aprobat provizoriu folosirea software-ului, devenind a patra țară europeană care îl acceptă în aproximativ două luni, după Olanda, Lituania și Estonia. Decizia este cu atât mai interesantă cu cât autoritățile daneze au fost anterior printre vocile care au ridicat obiecții la nivel european.
Autoritatea rutieră daneză, Færdselsstyrelsen, a acceptat aprobarea provizorie emisă inițial de autoritatea olandeză RDW pe 10 aprilie, dar a precizat că a făcut și propria analiză tehnică înainte de a semna. Mesajul oficial este important: sistemul poate contribui pozitiv la siguranța rutieră prin asistarea șoferului, dar nu transformă mașina într-un vehicul autonom.
Această nuanță contează enorm. Numele Full Self-Driving a fost mereu controversat, pentru că sugerează mai mult decât livrează sistemul în forma actuală. Versiunea Supervised rămâne un sistem de nivel 2, ceea ce înseamnă că șoferul trebuie să fie atent permanent și rămâne responsabil pentru condus.
De ce este importantă aprobarea din Danemarca
Danemarca nu era o țară entuziastă în privința FSD. Alături de Suedia, Finlanda și Norvegia, a ridicat anterior întrebări la nivel european despre comportamentul sistemului, inclusiv tendința de a depăși limitele de viteză, performanța pe drumuri cu gheață și numele care ar putea induce ideea unei autonomii complete. Tocmai de aceea, aprobarea daneză are greutate simbolică.
Procesul actual funcționează prin recunoașterea națională a aprobării olandeze, nu printr-o autorizație unică pentru toată Uniunea Europeană. Este o rută mai rapidă, dar și mai fragilă. Practic, unele țări pot accepta certificarea RDW și pot permite vânzarea sistemului pe teritoriul lor, în timp ce alte state continuă să testeze sau să analizeze.
În Danemarca, autoritatea rutieră a insistat că sistemul nu face mașina autonomă. Șoferul rămâne responsabil, trebuie să urmărească drumul și trebuie să intervină când este necesar. Această poziționare este esențială pentru a evita confuzia între un sistem avansat de asistență și condusul complet autonom.
Tesla câștigă teren într-un moment în care Mercedes-Benz și BMW au redus ambițiile sistemelor autonome de nivel 3 în Europa. Mercedes a pus pe pauză Drive Pilot pentru viitoarele facelifturi S-Class și EQS, iar BMW a renunțat la Personal Pilot L3. Ambele companii par să se orienteze mai mult spre sisteme de nivel 2+, mai apropiate de abordarea Tesla.
Ce riscuri rămân pentru șoferii europeni
Aprobarea europeană largă este încă departe. Olanda a notificat Comisia Europeană în aprilie, iar cazul a fost discutat în Comitetul Tehnic pentru Vehicule Motorizate. Totuși, întâlnirea programată pe 30 iunie alocă timp pentru discuții, nu pentru vot. Estimările indică un posibil vot abia în octombrie sau decembrie, iar recunoașterea la nivelul întregii Uniuni Europene ar putea aluneca spre începutul lui 2027.
Pentru ca sistemul să fie aprobat la nivel UE, este nevoie de o majoritate calificată: cel puțin 15 din cele 27 de state membre, reprezentând 65% din populația Uniunii. Opoziția unor țări nordice ar putea complica acest calcul. Dacă Bruxelles-ul respinge sistemul, aprobarea provizorie olandeză devine invalidă după șase luni, iar aprobările naționale bazate pe ea, inclusiv cea daneză, cad automat.
Pentru un proprietar Tesla din Europa, inclusiv pentru cei din România care urmăresc extinderea funcțiilor software, acest detaliu este important. FSD Supervised costă 99 de euro pe lună, iar pentru cei care au cumpărat anterior Enhanced Autopilot există un preț redus de 49 de euro pe lună. Dacă sistemul ajunge cândva disponibil local, clienții trebuie să înțeleagă că nu cumpără o mașină care conduce singură, ci un asistent avansat care cere atenție constantă.
Aprobarea din Danemarca arată însă o schimbare de ritm. Chiar și țări care au avut rezerve încep să accepte sistemul pe baza documentației tehnice. Belgia și Grecia ar putea urma, în timp ce Irlanda, Germania, Franța, Italia și Spania continuă evaluările.
Pentru Tesla, victoria nu este finală, dar este importantă. În timp ce rivalii germani au făcut un pas înapoi de la nivelul 3, Tesla avansează cu o soluție mai ieftină, mai disponibilă și mai flexibilă, dar cu responsabilitatea clară pe șofer. În Europa, lupta pentru condus asistat nu va fi câștigată doar de cel mai avansat sistem, ci de cel care trece de regulatori, inspiră încredere și nu promite mai mult decât poate livra.