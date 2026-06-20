Tesla FSD a fost aprobat în Danemarca. Europa începe să accepte sistemul care nu conduce singur, dar promite să te ajute peste tot

Această nuanță contează enorm. Numele Full Self-Driving a fost mereu controversat, pentru că sugerează mai mult decât livrează sistemul în forma actuală. Versiunea Supervised rămâne un sistem de nivel 2, ceea ce înseamnă că șoferul trebuie să fie atent permanent și rămâne responsabil pentru condus.

De ce este importantă aprobarea din Danemarca

Danemarca nu era o țară entuziastă în privința FSD. Alături de Suedia, Finlanda și Norvegia, a ridicat anterior întrebări la nivel european despre comportamentul sistemului, inclusiv tendința de a depăși limitele de viteză, performanța pe drumuri cu gheață și numele care ar putea induce ideea unei autonomii complete. Tocmai de aceea, aprobarea daneză are greutate simbolică.

Procesul actual funcționează prin recunoașterea națională a aprobării olandeze, nu printr-o autorizație unică pentru toată Uniunea Europeană. Este o rută mai rapidă, dar și mai fragilă. Practic, unele țări pot accepta certificarea RDW și pot permite vânzarea sistemului pe teritoriul lor, în timp ce alte state continuă să testeze sau să analizeze.

În Danemarca, autoritatea rutieră a insistat că sistemul nu face mașina autonomă. Șoferul rămâne responsabil, trebuie să urmărească drumul și trebuie să intervină când este necesar. Această poziționare este esențială pentru a evita confuzia între un sistem avansat de asistență și condusul complet autonom.

Tesla câștigă teren într-un moment în care Mercedes-Benz și BMW au redus ambițiile sistemelor autonome de nivel 3 în Europa. Mercedes a pus pe pauză Drive Pilot pentru viitoarele facelifturi S-Class și EQS, iar BMW a renunțat la Personal Pilot L3. Ambele companii par să se orienteze mai mult spre sisteme de nivel 2+, mai apropiate de abordarea Tesla.

Ce riscuri rămân pentru șoferii europeni

Aprobarea europeană largă este încă departe. Olanda a notificat Comisia Europeană în aprilie, iar cazul a fost discutat în Comitetul Tehnic pentru Vehicule Motorizate. Totuși, întâlnirea programată pe 30 iunie alocă timp pentru discuții, nu pentru vot. Estimările indică un posibil vot abia în octombrie sau decembrie, iar recunoașterea la nivelul întregii Uniuni Europene ar putea aluneca spre începutul lui 2027.

Pentru ca sistemul să fie aprobat la nivel UE, este nevoie de o majoritate calificată: cel puțin 15 din cele 27 de state membre, reprezentând 65% din populația Uniunii. Opoziția unor țări nordice ar putea complica acest calcul. Dacă Bruxelles-ul respinge sistemul, aprobarea provizorie olandeză devine invalidă după șase luni, iar aprobările naționale bazate pe ea, inclusiv cea daneză, cad automat.